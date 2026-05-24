LIVE! Gasperini: “C’è la giusta concentrazione. Col Verona non sarà facile, ma conosciamo le nostre motivazioni”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Verona-Roma, gara valida per la trentottesima e ultima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.
GASPERINI NEL PREPARTITA A DAZN
Settimana lunghissima: cos’ha visto negli occhi dei suoi ragazzi?
“Ho visto anche serenità, consapevoli di aver fatto un percorso importante. Vincere il derby è stata una grande soddisfazione. Ora l’ultimo passo per raggiungere un obiettivo che sarebbe positivo per tutti”
Come si approccia questa gara?
“Vediamo come nascerà la partita in campo. Noi cerchiamo di mantenere intatte le nostre caratteristiche. Il Verona, nonostante la retrocessione, sta dando difficoltà a tutte le squadre che incontra. Sappiamo le difficoltà, ma conosciamo anche le nostre motivazioni”
Cosa dirà alla squadra prima di scendere in campo?
“Abbiamo bisogno di giocare, andare in campo e fare la partita perché c’è la concentrazione giusta”
Continua…
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Redazione GR.net
Mo famo I seri, so dei scappati de casa. Piamoli a pallonate e finisce tutta sta fuffa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.