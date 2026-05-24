Mancini: “Abbiamo fatto qualcosa di unico, mi viene da piangere. La vittoria di Parma ha fatto scattare qualcosa”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Verona-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Bentegodi.

Il clima dello spogliatoio?

“Tantissima euforia, è la vittoria del gruppo. Ce lo siamo detti tra di noi quando ci davano per spacciati. Il mister aveva detto che se facevamo filotto ce la potevamo fare. Col Verona è stata dura, siamo felicissimi”.

Grande prestazione per te, sei un leader e uno che Gasperini ha definito fondamentali anche per lo spogliatoio…

“Abbiamo passato un periodo brutto ma come tutte le squadre. Il credere nel mister ci ha portati a questo rush finale, il gruppo è bellissimo, sono arrivati ragazzi top. Noi che siamo da tanto tempo qua ne abbiamo sentite tante, ma l’amore per i tifosi è sempre venuto prima di noi. Abbiamo fatto qualcosa di unico, in pochi ci credevano”.

Le tue sensazioni, le tue emozioni?

“Sono emozioni bellissime, mi verrebbe da piangere ma non lo faccio. 11 partite in diffida, ma ogni partita era importante. Non volevo e non potevo mancare in queste partite. L’etichetta (“banda del sesto posto”, ndr) l’abbiamo sentita, ma questi sono ragazzi che hanno fatto la finale di Europa League, siamo arrivati a un punto dalla Champions. Le sensazioni di quest’anno erano sempre super positive, alla lunga paga. La vittoria di Parma è stata la più bella della stagione, lì qualcosa è scattato, era l’anno giusto. Io domenica scorsa ho fatto qualcosa di assurdo. Sono felice, Gasp ci ha dato le sue idee e lo abbiamo seguito da subito, arrivando a un grandissimo traguardo”.

Redazione GR.net