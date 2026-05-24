Mancini: “Abbiamo fatto qualcosa di unico, mi viene da piangere. La vittoria di Parma ha fatto scattare qualcosa”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Verona-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Bentegodi.
Il clima dello spogliatoio?
“Tantissima euforia, è la vittoria del gruppo. Ce lo siamo detti tra di noi quando ci davano per spacciati. Il mister aveva detto che se facevamo filotto ce la potevamo fare. Col Verona è stata dura, siamo felicissimi”.
Grande prestazione per te, sei un leader e uno che Gasperini ha definito fondamentali anche per lo spogliatoio…
“Abbiamo passato un periodo brutto ma come tutte le squadre. Il credere nel mister ci ha portati a questo rush finale, il gruppo è bellissimo, sono arrivati ragazzi top. Noi che siamo da tanto tempo qua ne abbiamo sentite tante, ma l’amore per i tifosi è sempre venuto prima di noi. Abbiamo fatto qualcosa di unico, in pochi ci credevano”.
Le tue sensazioni, le tue emozioni?
“Sono emozioni bellissime, mi verrebbe da piangere ma non lo faccio. 11 partite in diffida, ma ogni partita era importante. Non volevo e non potevo mancare in queste partite. L’etichetta (“banda del sesto posto”, ndr) l’abbiamo sentita, ma questi sono ragazzi che hanno fatto la finale di Europa League, siamo arrivati a un punto dalla Champions. Le sensazioni di quest’anno erano sempre super positive, alla lunga paga. La vittoria di Parma è stata la più bella della stagione, lì qualcosa è scattato, era l’anno giusto. Io domenica scorsa ho fatto qualcosa di assurdo. Sono felice, Gasp ci ha dato le sue idee e lo abbiamo seguito da subito, arrivando a un grandissimo traguardo”.
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Redazione GR.net
sei un grande uomo e romanista
onore a te mancio gol💛❤️
è successo quello che al 3-3 di gatti per me era impossibile.
hanno fatto un miracolo, e per una volta c’ha girato bene con la viola che va a vincere a torino.
ora godiamocela perchè ce la meritiamo.
❤️🧡💛
impara a essere romanista
noi tifosi della as Roma 💛❤️ nn molliamo mai e ci crediamo sempre
ama la as Roma 💛❤️ e nn offenderla come al pareggio coi gobbi. quella è stata la partita della consapevolezza, come dice il gasp 💛♥️
Sarò sincero e voglio essere coerente, anche io al gol di gatti ho dato per scontato l’ennesimo 5/6 posto. Demerito di altri come Milan e Juve, ma tanto merito anche a questa squadra che non ha mollato, compreso gasp.
Io avevo abbandonato tutte le speranze per non doverci restare troppo male come lo scorso anno, poi tra la nostra ripresa e il tracollo del Bilan ho ricominciato sommessamente a sperare di nuovo. Grazie Roma, grazie Gasp e grazie Max.
Per aspera ad astra, siamo tornati!
Grandi tutti Grande il Gasp
RINNOVATE GASPERINI A VITA.
per tutti i fratelli Romanisti e tutti quelli che stanno salendo sul carro!!!!!!
FORZA ROMA
Grazie Roma! 💛❤️
Grazie Gianluca, ve lo siete e ce lo siamo meritati questo terzo posto, dajeeeee SEMPRE FORZA MAGGICA ROMA, abbraccio tutti i fratelli giallorossi!
E questa sarebbe Na banda de scappati de casa come diceva quarcuno? Pensa te che sfracelli facevamo si eravamo na squadra de pallone!
Grandi tutti Rega 🧡💛 un applauso speciale al Faraone che bello che hai segnato !! e un applauso pure a chi ha fatto scoppia sto bubbone degli arbitri perché so convinto che se non fosse stato ,corca che c’è mancavano in Champions !!
mandavano
Godo……. Più guardo la classifica e più godo…. 🤣🤣🤣🤣🤣 Non so che dire…… 👏👏👏👏👏 Gufoni delle radio…..
mancio………a volte esageri un po.
ma averceli con questo attaccamento alla
maglia, questa cattiveria agonistica.
sfr. ❤️🧡💛
Una cosetta, negli scontri diretti con Milan e Juve stavamo sotto…per la matematica…ma vi ricordate le 4 partite? Avevano davvero dimostrato di essere più forti o avevano sc…lato in un modo o in un altro? Giustizia è stata fatta e alla fine…come godoooooo
Certo, qualificarsi a spese di due strisciate del Nord, é un evento mai successo nel campionato italiano.
Penso abbia fortemente influito lo scandalo arbitrale con Rocchi. Con la qualificazione in contemporanea di Roma e Como hanno voluto dimostrare che è tutto regolare.
La quarta scelta ci ha portato al … terzo posto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.