LIVE! Verona-Roma, le formazioni ufficiali: Pisilli preferito a Konè, Soulè-Dybala dietro Malen

Novanta minuti per provare a tornare finalmente in Champions League. La Roma scende in campo questa sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona nell’ultima e decisiva giornata di campionato: ai giallorossi basta una vittoria per blindare il quarto posto e chiudere una rimonta clamorosa.
Gasperini sembra deciso puntare su una formazione offensiva per trascinare la Roma verso il ritorno nell’Europa che conta dopo sette anni di assenza. Fischio d’inizio alle ore 20:45: su Giallorossi.net la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
IL PREPARTITA LIVE DAL BENTEGODI
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima estivo sopra Verona. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: Gasperini sembra deciso a puntare sul tridente pesante con Soulè e Dybala alle spalle di Malen.
VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-1-1) – Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All.: Sammarco.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
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Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Imperiale – Cecconi
IV uomo: Marchetti
VAR: Chiffi
AVAR: Gariglio
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sappiate che il Verona sta preparando la finale di Champions. Silenzio stampa, niente conferenza e ritiro pre-gara. Se vi sembra una giusta preparazione per l’ultima partita di campionato di una retrocessa..
Dovrebbe essere una partita in cui mandano i primavera e invece giocheranno col sangue agli occhi. Il perché, non si sa.. o meglio, si fa finta di non sapere
Sarebbe un comportamento da elogiare…. ma solo se fosse fatto SEMPRE e contro QUALSIASI avversario (la partita contro la Juve non fa testo perché è stato un suicidio bianconero, doveva finire 7-1) , così invece diventa una cosa RIDICOLA…. per non dire altro!!!
La Juve non perde i derby nemmeno per errore
Chissa la Juve quanto avrà sborsato per avvelenarli 😂😂😂
Juve Toro è il derby meno equilibrato del mondo , perfino Barca Espanyol è meno scontato!!!
Ma noi non siamo abbastanza motivati?
Poche storie, un solo obiettivo: vincere!!!
Ansia, ansia, ansia… 🙁
Ho i nervi a pezzi…. speriamo di chiuderla nel primo tempo. Fegato e cuore ringraziano anticipatamente.
Ma mi spiegate che cosa ci deve fare la Roma con Belghali?
e comunque Como e Juve devono vincere anche loro….
Il problema non e’ il como ma solo la Juve! La cremonese deve salvasi quindi non regalera’ niente. Spero che anche il torino lo faccia.
Penultima con il peggior attacco…!! Se non vinci contro il Verona, puoi pretendere di giocare la Champions contro Real, Manchester e PSG????
Mi sembra del tutto ovvio che vista la posta in gioco nessuno ci regalerà nulla, anzi è probabile che dovremo essere più forti di possibili eventi avversi.
Peraltro il Verona non è propriamente una squadra materasso come la classifica sembrerebbe indicare.
Nelle ultime 8 giornate (5 sconfitte e 3 pareggi) è vero che ha raccolto solo 3 punti ma tra questi i pareggi con Juve ed Inter e quando ha perso lo ha fatto sempre di misura e non ha preso mai imbarcate.
Attenzione a Suslov, Belghali e Bowie.
la Juventus meritava di farne 6, l’Inter l’ha regalata visto che stava pensando ai festeggiamenti. hanno fatto segnare il Verona per regalargli una serata tranquilla senza l’ennesima sconfitta. ha pareggiato contro Juventus e Inter per concessione dei secondi e sfortuna dei primi. sennò avoja a di.
annamo, giocamo, sfonnamo, vincemo.
oggi Malen non lo fermano manco co le bombe.
a fine primo tempo vojo già annà a dormì felice per la qualificazione ottenuta. non mi spaventa la Juve che per me non vincerà. mi preoccupa il Como. loro a Cremona ne faranno 5. fisso.
che succede se finiscono tutte a 71 punti?
L’ansia scende e risale
Lingua asciutta, è partita la tachicardia (cit.)
Forza ragazzi!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.