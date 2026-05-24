FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 24 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:30 – Soulé tra Champions e mercato: l’Aston Villa lo segue
Matias Soulé si gioca il finale di stagione con la Roma ma il suo futuro resta incerto. Dopo una prima parte di campionato da protagonista con 7 gol e 7 assist, l’argentino non segna dal 10 gennaio e piace molto all’Aston Villa di Emery. La Roma lo valuta circa 35 milioni e Gasperini non si opporrebbe a una cessione in caso di offerte importanti e rinforzi mirati. (Il Messaggero)
Ore 9:45 – Dybala più vicino alla permanenza a 2 milioni
Paulo Dybala è sempre più vicino a restare alla Roma. Gasperini ha chiesto ai Friedkin di trattenerlo e nei prossimi giorni l’agente dell’argentino incontrerà Ryan Friedkin per discutere il rinnovo fino al 2027. Sul tavolo c’è un’offerta da 2 milioni più bonus legati a presenze e gol, mentre la qualificazione in Champions potrebbe risultare decisiva per la fumata bianca. (Il Messaggero)
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Ore 8:30 – Verona, Suslov e Bowie guidano l’assalto alla Roma
L’Hellas Verona si prepara alla sfida contro la Roma con l’obiettivo di ripetere le prestazioni offerte contro Juve, Como e Inter. Paolo Sammarco dovrà rinunciare allo squalificato Gagliardini, mentre in attacco Suslov agirà alle spalle di Bowie, autore degli ultimi quattro gol gialloblù. Intanto il club lavora anche al futuro: piace Alberto Aquilani come possibile nuovo allenatore. (La Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Spero davvero in una partita clamorosa di Svilar perché Montipò sarà Neuer prime.
35 milioni per Soulé in Premier, con l’ Aston Villa. Staremo a vedere…
eh ma gioca a testa bassa, eh ma tocca troppo la palla, eh ma sparisce nei big match, eh ma Yldiz è quello forte.
Per me Mati è un gioiello da non cedere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.