FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 24 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Soulé tra Champions e mercato: l’Aston Villa lo segue

Matias Soulé si gioca il finale di stagione con la Roma ma il suo futuro resta incerto. Dopo una prima parte di campionato da protagonista con 7 gol e 7 assist, l’argentino non segna dal 10 gennaio e piace molto all’Aston Villa di Emery. La Roma lo valuta circa 35 milioni e Gasperini non si opporrebbe a una cessione in caso di offerte importanti e rinforzi mirati. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Dybala più vicino alla permanenza a 2 milioni

Paulo Dybala è sempre più vicino a restare alla Roma. Gasperini ha chiesto ai Friedkin di trattenerlo e nei prossimi giorni l’agente dell’argentino incontrerà Ryan Friedkin per discutere il rinnovo fino al 2027. Sul tavolo c’è un’offerta da 2 milioni più bonus legati a presenze e gol, mentre la qualificazione in Champions potrebbe risultare decisiva per la fumata bianca. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Verona, Suslov e Bowie guidano l’assalto alla Roma

L’Hellas Verona si prepara alla sfida contro la Roma con l’obiettivo di ripetere le prestazioni offerte contro Juve, Como e Inter. Paolo Sammarco dovrà rinunciare allo squalificato Gagliardini, mentre in attacco Suslov agirà alle spalle di Bowie, autore degli ultimi quattro gol gialloblù. Intanto il club lavora anche al futuro: piace Alberto Aquilani come possibile nuovo allenatore. (La Gazzetta dello Sport)

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