Calciomercato Roma: ipotesi Kean per l’attacco, possibile affare con Dovbyk

La Roma comincia a muoversi anche sul fronte attaccanti in vista della prossima stagione e tra i profili finiti nei radar giallorossi ci sarebbe pure quello di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centravanti della Fiorentina sarebbe uno dei nomi valutati dal club capitolino per rinforzare il reparto offensivo della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini.

Al momento non esisterebbe ancora una vera trattativa tra le parti, ma soltanto una riflessione interna da parte della dirigenza giallorossa. L’idea, secondo la ricostruzione del portale, potrebbe svilupparsi attraverso una formula che coinvolgerebbe anche Artem Dovbyk. La Roma starebbe infatti ipotizzando uno scambio con l’attaccante ucraino più un conguaglio economico intorno ai 20 milioni di euro, soluzione che permetterebbe di abbassare l’esborso cash per arrivare a Kean.

La Fiorentina, infatti, valuterebbe il proprio attaccante circa 45 milioni di euro, una cifra importante che rende complicata un’operazione interamente economica, motivo per cui l’inserimento di Dovbyk potrebbe diventare una chiave interessante per entrambe le società.

Il futuro dell’attaccante ucraino resta infatti tutto da decifrare. Nonostante il rientro nel derby contro la Lazio dopo il lungo stop, Dovbyk continua ad avere mercato sia in Italia che all’estero e nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche alla Juventus. Gasperini, intanto, avrebbe chiesto alla società un attacco più profondo, dinamico e adatto al suo calcio verticale e aggressivo.

Kean, da questo punto di vista, rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito: attaccante rapido, fisico e capace di attaccare la profondità, caratteristiche considerate ideali per il sistema offensivo del tecnico piemontese. Per ora, però, si tratta soltanto di una pista monitorata e ancora in fase embrionale.

Fonte: Calciomercato.it