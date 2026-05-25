A RIVEDER LE STELLE

Sette anni dopo. Sette anni lunghissimi, pesanti, pieni di false partenze, illusioni, cadute, rivoluzioni tecniche e stagioni finite troppo presto. La Roma torna finalmente in Champions League e ci torna nel modo più romanista possibile: soffrendo fino all’ultimo respiro, tremando, sporcandosi, sentendo addosso tutto il peso della paura di fallire.
Perché chi pensava a una passeggiata contro un Verona già retrocesso aveva capito poco sia della partita che della storia recente della Roma. E infatti il Bentegodi si è trasformato subito in una trappola emotiva. Da una parte una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato ma che, come aveva già fatto contro Juve, Inter e Milan nelle settimane precedenti, ha giocato una partita vera, feroce, sporca, lottando su ogni pallone come se ci fosse ancora una salvezza da conquistare. Dall’altra una Roma schiacciata dalla responsabilità di dover vincere per forza. E si è visto.
Il primo tempo è stato quasi interamente divorato dalla tensione. Pochissime occasioni, tanti errori tecnici, ritmi spezzati e quella sensazione costante che ogni minuto che passava potesse trasformarsi in un macigno psicologico. La più grande occasione l’ha avuta addirittura il Verona, con Bowie lanciato solo davanti a Svilar. E lì, nel momento più delicato della stagione romanista, il portiere giallorosso ha ricordato ancora una volta perché pochi minuti prima della partita era stato premiato come miglior portiere della Serie A. Una parata mostruosa, di puro istinto e riflessi, che ha tenuto in piedi la Roma quando tutto rischiava di complicarsi terribilmente.
Poi nella ripresa è salito in cattedra Paulo Dybala. Non semplicemente il migliore in campo: il padrone totale della partita. Qualità, personalità, leadership, esperienza. Tutto passava dai suoi piedi. È lui a provocare l’espulsione di Valentini, episodio che cambia la gara, ed è sempre lui a disegnare il corner che porta al rigore per fallo di mano del Verona. Sul dischetto si presenta Malen, l’uomo che ha cambiato il volto offensivo della Roma in questi mesi, ma stavolta Montipò lo ipnotizza. Sembra il classico momento in cui i fantasmi tornano fuori tutti insieme. E invece ancora Dybala si avventa sul pallone vagante e con lucidità lo rimette in mezzo proprio per Malen, che stavolta non sbaglia. Gol. Esplosione. Liberazione.
Eppure nemmeno l’1-0 contro un Verona rimasto in dieci uomini riesce a sciogliere davvero la Roma. Anzi. Da quel momento i giallorossi iniziano quasi a sentire ancora di più il peso della partita. Il traguardo è a un passo, le gambe si irrigidiscono, la gestione della superiorità numerica diventa inspiegabilmente complicata, la paura torna a fare capolino. Dybala avrebbe anche la palla per chiuderla, ma Montipò gli nega il raddoppio con un intervento straordinario. Intanto il Verona, pur in inferiorità numerica, butta dentro tutto quello che ha: attaccanti, palloni lunghi, cross disperati, mischie. Più caos che qualità, è vero, ma abbastanza per far salire l’ansia a livelli insostenibili in tutto il popolo romanista.
Poi, nel recupero, arriva il momento che sembra scritto da uno sceneggiatore romanista ubriaco di nostalgia: ancora Dybala, ancora lui, inventa un colpo di tacco meraviglioso che manda El Shaarawy davanti a Montipò. Il Faraone controlla e lo batte con un tocco morbido. Sipario, apoteosi e Champions League.
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E forse non poteva esserci finale migliore di questo. Perché a chiudere definitivamente il conto è proprio Stephan, uno degli uomini più amati degli ultimi anni romanisti, il ragazzo che ha attraversato epoche, allenatori, disastri sportivi e rinascite senza mai perdere il suo legame con questa maglia. Il suo contratto non verrà rinnovato e quella contro il Verona è stata la sua ultima partita con la Roma. Uscire così, con il gol che riporta i giallorossi in Champions dopo sette anni, sembra quasi troppo perfetto per essere vero.
E in questa folle corsa Champions il finale assume contorni quasi surreali. La Roma chiude addirittura al terzo posto in classifica, un risultato impensabile soltanto poche settimane fa, mentre restano incredibilmente fuori dalla Champions League Milan e Juventus, le due grandi favorite fino a poche settimane fa. I rossoneri falliscono clamorosamente il match point perdendo a San Siro contro il Cagliari, mentre la Juventus non va oltre il 2-2 nel derby contro il Torino. Un pareggio che comunque non sarebbe bastato ai bianconeri per arrivare quarti, vista la contemporanea vittoria della Roma e quella del Como di Cesc Fabregas, altra grande sorpresa di questa incredibile volata finale.
Resta una vittoria sofferta, e soprattutto una clamorosa impresa firmata Gian Piero Gasperini. Perché soltanto poche settimane fa parlare di Champions sembrava un esercizio di fantasia, quasi una provocazione. E invece il tecnico piemontese è riuscito a trasformare una stagione tormentata in un piccolo miracolo sportivo. Lo ha fatto convivendo con una campagna acquisti che non lo aveva soddisfatto completamente, con una rosa falcidiata dagli infortuni e persino con uno scontro interno pesantissimo con Claudio Ranieri, che ha poi portato alla separazione con il senior advisor giallorosso.
Nonostante tutto, Gasperini ha preso la Roma e l’ha trascinata addirittura fino al terzo posto in classifica, un finale che fino a marzo sembrava semplicemente folle da immaginare. E soprattutto ha regalato ai Friedkin ciò che la loro gestione non era mai riuscita a conquistare: la Champions League. Quella che cambia i bilanci, il mercato, le ambizioni e forse anche la dimensione stessa del club. La Roma è tornata tra le grandi. Finalmente.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
è successo davvero? 💪💪💪
❤️🧡💛
Roma e Como in Champions League, Juventus e Milan in Europa League godo come un riccio.
È successo si, ma la sindrome del braccino corto si è fatta davvero sentire. Contro una squadra già retrocessa e in superiorità numerica non si doveva soffrire così.
Ancora una volta abbiamo temuto di crollare a un centimetro dal traguardo.
In vista del prossimo anno bisogna lavorare tanto sulla personalità per arrivare finalmente a metterci in tasca un trofeo.
Ora la palla passa alla società che deve dare a Gasp i rinforzi che questo allenatore merita.
ma quanto è bello essere romanisti?? 🔥
Strano davvero che il campionato si sia ribaltato subito dopo lo scandalo arbitrale, comunque… Che strana coincidenza
Finalmente!
Tutto perfetto, col finale che speravo. Roma terza, Bilan e Giuve fuori dalla CL e Lazzie a chilometri di distanza. Cosa chiedere di più alla mia Magggggica ROMA? Ahhh, si… un mercato serio, con giocatori chiesti dal Mister e poi quello che il destino ci riserverà. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Gioia infinita. Grazie Svilar. Spero di non vedere Soulè il prox anno, Vaz imbarazzante.
Caro Alex, anche io vivo di antipatie calcistiche. Ricordo il buon Mati anche ieri in una partita da spaesato impegna due volte Monotipo, da un’ imbucata a Rensh, copre, ma sbaglia anche palloni non da lui. Oggi prende 5,5 sui quotidiani, mi sembra che però in CL andrà lui e non Yldiz…baci.
💛❤️ G R A Z I E 💛❤️
Meritato, è tutto meritato!
Ora la squadra va e verrà rafforzata.
Forza Roma per Sempre!
Quando Montipo ha parato il rigore ho rischiato l’ infarto 😀
per fortuna subito dopo l’ha messa dentro!
per fortuna la respinta di Montipo’ è finita sui piedi di Dybala che di prima l’ha rimessa sui piedi di Malen.
E non è forse questo il segno che nulla avrebbe potuto fermarci, a dispetto di tutto?
Che Giove Ottimo Massimo è tornato a far spirare un vento favorevole sulla fortuna della sua città prediletta?
Ora l’importante è non fermarsi più. Con Gasp…
La cosa che fa Dybala sul rigore è incredibile. Intelligenza calcistica alla Totti.
Non saprei. Quando ha battuto Malena io sono andato sul balcone..
Buongiorno Fratelli Giallorossi! Oggi mi sono svegliato con una leggerezza incredibile!!!! Dajeeeeeeeee
È il momento di fare i complimenti a Gasperini e alla squadra per il bel finale di campionato. Del resto, glielo avevamo chiesto…
“Kawa62 5 Aprile 2026 At 23:39
21 punti nelle ultime sette gare. non uno di meno.
questo dovete fare. basta chiacchiere.”
Ora la palla torna alla proprietà che, nell’anno in cui festeggeremo il centenario della ASRoma, ha l’obbligo di dimostrare davvero che le sue ambizioni sportive non sono inferiori alle nostre.
AVE, ROMA VITTORIOSA
“Restano incredibilmente fuori dalla Champions League Milan e Juventus”
Per me non è una sorpresa, sapevo che sarebbe finita cosi’ e l’avevo anche detto. Tra le dimissioni di Gravina e l’inchiesta su Rocchi e Gervasoni, qualcosa a livello di “potere” sta cambiando Complimenti a Mister Gasperini e a tutta la squadra “Traguardo” che ci voleva 💛❤️ Ps: A leggere le dichiarazioni di discanio c’è da sbellicarsi dalle risate😅Aspetto quelle di cassano e dei vari “radiolari”😅
l’impossibile si è verificato. Grazie a tutti perché ci hanno creduto
La Roma infila il filotto al momento giusto e batte le stesse squadre che invece hanno fermato Milan e Juventus. Bene, onore alla squadra e all’allenatore che riesce, nonostante le 11 sconfitte a fare 73 punti, quasi 2 punti a partita che avrebbero dovuto essere il minimo per la Roma, ma che nel recente passato sono stati una chimera. Ora si abbia il coraggio di ritirare fuori quell’ambizione che avevamo fino a qualche tempo fa: lottare per vincere lo scudetto! 8 giocatori forti e lavorare!
Goduria pura! Centrare la Champions grazie a Dybala e a El Sharawy, definiti da quasi tutti “finito” er primo e ” na mummia” er seconno! Mbè: ve la pijate in quer posto, anche se mo’ salite tutti sur carro …. Comunque esse Romanisti è la mejo cosa der monno stamattina!!!
È sempre la mejo cosa der monno!!!
Un caloroso e dovuto saluto ai sig Paolo Di Canio, Rosicando Orsi, la Ferrazza,Er Faina e tutti i diversamente appassionati di calcio delle province limitrofe a Roma….. Sorreggetevi saldamente alla appendice preposta alla riproduzione 💛❤️
Gasperini a fatto un miracolo sportivo. Io come lui ci ho sempre creduto. Un martello pneumatico per tutta la stagione. E sono felice anche per il Como, perché la ci ho abitato due anni e mi sono trovato benissimo. Città meravigliosa sul lago e persone gentilissime.
Terzo posto. Abbiamo anche esorcizzato quel quarto posto che era diventato non un obiettivo/traguardo ma una maledizione. Forza Roma!
terzo posto che, me sá, te permette de fá pure ‘a supercoppa.
Dedicata a quelli che Dybala è finito e Gasp è bollito.
Daje ASR SEMPER
Ora sotto con il tridente Dybala, Greenwood e Malen.
daje Daje Daje daje Daje grandioso 😊 stiamo in Champions League era ora 🤩//////!!!!!!!!
Giampiero Gasperini ha voluto la Champions più di chiunque altro a Trigoria ed è grazie a lui se ci siamo arrivati.
È la sua battaglia è ha trascinato e motivato la squadra per arrivarci.
Una vittoria come un copione da film e tanta gioia. In questo momento la Champions riscrive tutto per la Roma ma ancora di più Gasperini ha dimostrato che in campo contano determinati giocatori non le sensazioni.
Grazie per questo splendido sogno che tu e la Roma ci avete regalato dopo 7 anni. Forza Roma!!!
Finalmente è finita.
Ora il Maalox scorrerà stile cascate del Niagara.
Fatto strano , appena si è dimesso Gravina, si è dimesso Rocchi che e’ pure indagato , è finita la pacchia per le strisciate .
Da ieri sera ( ma anche da prima ) è un continuo lacrimatoio, da chi ha avuto in passato , e nel recente passato , favori a catinelle.
E poi risse,tentativi di fare rinviare la gara della Juve, ( a quel punto si sarebbero rinviate tutte ? ) Insulti a tecnici, giocatori e udite udite, pure a
Non dico che sia giusto o sbagliato ma visto quanto stava accadendo, per me la partita era solo che da sospendere. Invece, (nonostante i tifosi minacciassero invasione di campo e ulteriori scontri) hanno continuato a giocare come se nulla fosse. Saranno contesti diversi ma la tragedia di Heysel (1985) non ha insegnato proprio nulla Se accadeva il peggio di chi era la colpa?! Ai posteri l’ardua sentenza
Terzo posto sportivamente parlando è un podio; chi lo dice a Di Canio e a Orsi? Chi lo dice a Saelemakers e a Raspadori?
GRAZIE ROMA !! Davvero un abbraccio a tutti i nostri giocatori e soprattutto ai “senatori” tanto bistrattati ( anche da me a volte sich…) e che invece sono stato l’anello portante e trainante di questa squadra: Cristante, Mancini e anche Pellegrini.
Ma soprattutto GRAZIE di CUORE al maestro GASPERINI!!! Ha compiuto una grande impresa davvero!! Tutto il girone di andata senza uno straccio di attaccante, e con un mediocre Ranieri che remava contro!! GRAZIE MISTER!! 100 anni a Roma!
Oggi è il giorno del godimento. Da domani si ricomincia a partire dalla società che deve essere strutturata per poi passare alla squadra che con 4 tasselli + il contorno può lottare per il tricolore. Forza Roma
una considerazione strana
da quanti anni non accadeva che la Roma vincesse 5 partite di fila.? … credo di non sbagliare dicendo che non accadeva da quando non ci qualifichiamo più in CL
precisamente dall’anno scorso.
7 vittorie di fila con mr. Ranieri in panchina.
Grandissima gioia per un terzo posto che vale l’ingresso alla Champions League 2026/27! Qualche settimana fa avevo scritto che forse non era il caso di sognare troppo in grande per questo primo anno con un nuovo allenatore, ma i fatti mi hanno clamorosamente smentito, e ne sono felicissimo. Sempre e solo forza Roma!
questa vittoria è questa qualificazione sono arrivate nel modo più ROMANISTA possibile!
lo devono mettere sul dizionario:” dicesi vincere in maniera Romanista” soffrendo, rincorrendo e credendo.
💛❤️ Quel filotto è solo l’ inizio
E chi ha dormito? E di conseguenza, e chi riuscirà a stare sveglio oggi in ufficio? Ma soprattutto… e chi se ne frega? 😀
“A riveder le stelle”
Quindi erano stelle non bonsai…
O la volete vincere la Champions…
Gasperini ha fatto un miracolo in queste ultime settimane soprattutto a livello mentale, ed ora dopo i giusti festeggiamenti si deve costruire, a partire dal DS, per portare poi in campo una squadra di livello Champions.
Ed infine basta con i “romani” a Trigoria, che meno ci stanno e meglio è.
Una stupenda sofferenza, da troppo tempo non tremavo così negli ultimi minuti e dopo tanto tempo ho urlato. Basta poco per rinforzare questa squadra (3/4 elementi) e per farlo ora abbiamo tutto il necessario.
GRAZIE
Champions e terzo posto strameritati, gran parte del merito va al Mister, vero artefice di questo fondamentale traguardo per la crescita sportiva ed economica. In queste ultime giornate il trascinatore emotivo e tecnico in campo senza il quale non ce l’avremmo fatta è stato senza dubbio Paulo Dybala, che si è ripagato lo stipendio di quest’anno. Ripartiamo dal mister, dalla Joya, da Svilar che ha fatto un parata salva Champions e seguiamo le sue indicazioni tecniche, ci divertiremo.
Grazie a Gasperini, ai giocatori, ma soprattutto ai nostri tifosi che con lo stadio sempre pieno hanno fatto sentire ai giocatori cosa vuole dire essere romanisti.
GRAZIE MAGICA ROMA
❤️💛
Per piacere rinnoviamo Elsha per 1 anno ancora. ♥️💛♥️💛
Giornata storica.Non ci sono altri commenti.
vedere il Verona in 10, attaccare ancora all’85esimo e metterci in difficoltà, stava riportando a galla i tanti ricordi di momenti già vissuti, ed ero pronto al peggio…Poi ci hanno pensato 2 che a calcio sanno giocare a portarci definitivamente in paradiso, come nel copione di un film perfetto. Saranno anche momenti rari, ma è per quei momenti che vive la passione giallorossa. Grazie alla squadra e a Gasp, per aver compiuto una vera impresa
Regà, non so se mi spiego: SIAMO ARRIVATI TERZI. A solo un paio di punti dal Napoli, tra l’altro. Un applauso enorme a Gasperini e alla squadra, che hanno fatto un finale di stagione al di sopra di ogni aspettativa. Finalmente possiamo guardare alla prossima stagione con il sorriso e con una certa fiducia.
Sarà strano e incredibilmente bello vedere gobbi e milanisti in Europa League, a godersi le difficoltà correlate, mentre noi ci giochiamo la Champions (si spera senza sfigurare).
la squadra è rinata con l’esonero di ranieri dopo aver clamorosamente buttato fango, zizzania e rancore su gasp.
Allenatore che sarà scomodo e antipatico ma capace di entrare nella mente dei giocatori come sanno i grandi mister, la squadra e i singoli sono tutti con lui.
Rivalsa enorme di gasp e non solo, il “grande romanista” disse di aver lasciato la squadra a 1 punto dalla champion,gasp addirittura 3o.
Affidiamoci ad antipatici, carismatici e sopratutto capaci, che il romanista è spesso fuffa
90 minuti di puta sofferenza ma stavolta andando contro la nostra storia c e stato il lieto fine. Una goduria inmensa vedere noi in champion e le strisciate fuori. E adesso si puo construiré qualcosa di importante. Finalmente una gioia per tutto il popolo romanista. FRS
Un solo commento: yessssssss 💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.