Calciomercato Roma, occhi su Rafa Obrador: può diventare il vice Wesley

La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente sembra essere quello degli esterni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il club giallorosso starebbe seguendo con grande interesse Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004 attualmente al Torino in prestito dal Benfica.
Il futuro del giocatore dipenderà innanzitutto dalle decisioni del club granata, che detiene un diritto di riscatto sul calciatore. Qualora il Torino decidesse di non esercitarlo, la Roma sarebbe pronta a inserirsi per provare a portare il laterale nella Capitale come alternativa a Wesley, destinato ormai a spostarsi stabilmente sulla fascia sinistra nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini.
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Obrador, 22 anni, è arrivato in Serie A nel gennaio 2026 proprio grazie al Torino e nella seconda parte di stagione ha collezionato 16 presenze in campionato mettendo insieme un gol e tre assist. Un impatto positivo che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, compresi quelli giallorossi.
Si tratta di un esterno mancino moderno, capace di giocare sia da terzino puro sia da esterno di centrocampo in un sistema a tutta fascia, ruolo considerato fondamentale nel calcio di Gasperini. Tra le sue qualità principali ci sono velocità, capacità di crossare e grande aggressività negli uno contro uno difensivi, oltre a una buona propensione agli inserimenti offensivi.
La Roma, che nella prossima stagione dovrà affrontare anche la Champions League, vuole costruire una rosa più profonda e completa anche sugli esterni. E il profilo di Obrador viene considerato particolarmente interessante sia per età sia per margini di crescita. Un altro nome che si aggiunge a una lista di mercato sempre più lunga. Perché a Trigoria, dopo il ritorno in Champions, il lavoro è appena iniziato.
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Redazione Giallorossi.net
Nusa, Palestra e un centrocampista che toglie il posto da titolare a Cristante e per me puoi anche chiudere il mercato. Blindare I top e 3 acquisti. Stop. Mercato voto 9/10. Se mi prendi Salah voto 10/10.
Gasp stravede pe il soldato Cristante, e purtroppo questo per il sottoscritto è un difetto, poi Gasp sa di calcio quanto nessuno mai tra i tifosi, e quindi va bene Cristante. Ma sono sicuro che se gli prendono uno come dice lui o se si completa la crescita calcistica di Pisilli e di El Ayanoui magari vedremo meno Bryan e più qualità in mezzo.
A centrocampo prenderei Atta o Miller dall’Udinese, o magari entrambi. Ma sono fatto male io.
” uno che tolga il posto a Cristante “.
Nomi ? Nessuno.
Centrocampisti difensivi che coprono le avanzate di Mancini , di Hermoso , di N’Dicka ?
Locatelli ? Casadei ? De Roon ? Lovobtka ?
3103 i minuti di Serie A con GASPERINII.
Ha fatto qlc errore ? Probabile.Come tutti
Facilmente sostituibile ?
Non sembra.
Allenatori di MESTIERE come MOU Ranieri De Rossi Di Francesco Fonseca forse incompetenti ?
Io butterei un’occhio al Milan, che è in fase di rifondazione. ad es un ritorno di Saelemakers, che conosce benissimo il calcio italiano, e molti compagni della rosa. Anche Pulisic, molto interessante, ma anche Nkunku non male. Rabiot, espertissimo a centrocampo. per la difesa ci sono Tomori e Pavlovic, molto forti e in uscita .
Se ci sbrighiamo a definire il nuovo DS, qualche buon affare si potrebbe fare, portando a Roma gente pronta ed esperta …
Se il Milan vende Pulisic o Rabiot glielo smontano i tifosi lo stadio, non deve neanche smantellarlo.
Nkunku sa tirare i rigori, fine. Non giochiamo a football americano però.
Saelaemakers gioca sempre così: girone d’andata a mille, girone di ritorno con la flebo.
L’unico davvero interessante sarebbe Leao, ma visto le pretese economiche non è gestibile.
l’unico sarebbe modric , ma ha 40 anni
Leao ormai é in involuzione progressiva
rabiot non lo venderebbero mai alla roma ancor di più.
pulisic buono ma discutibile visto che ha fattoo un girone di ritorno con paraocchi e con le stampelle;nkunku non dovremmo neanche nominarlo perchè secondo me già vaz è meglio comunque perché almeno ha la scusante di meno minuti giocati di carriera.
infine Modric mi sà che non vale la pena.
l’unico che prenderei, li in mezzo sono rabiot e bartesaghi, per il resto non ne scambierei uno dei nostri con i loro
quindi se piamo i scarti del Milan . gente da mezza classifica
Leao con la testa che ha meglio di no
Wesley, destinato ormai a spostarsi stabilmente sulla fascia sinistra nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini.
Ma chi l’ha detto? perchè????
perchè abbiamo visto che a sinistra gioca meglio che a destra. è un esterno sinistro di piede destro
Se confermi Dybala, Celik e Pellegrini dovrai sostituire i seguenti giocatori:
Dovbik (in partenza)
Ferguson (già sostituito da Malen)
Tsimikas
El Shaarawy
Zaragoza
Partiamo da una base minima di 4 giocatori più altri che dovranno coprire le eventuali uscite.
Dovbik proverei a sostituirlo con il prestito di Zerkzee
Tsimikas con Palestra(lasciando Wesley a sinistra)
El Shaarawy con (Greenwood/El mala/Nusa)
Zaragoza proverei a chiedere in prestito Summerville visto che il West ham è retrocesso
per il prossimo anno ci servono uomini più forti di quelli che già ci sono , perché i fronti saranno due , entrambi duri , e dovremo essere attrezzati ad evitare il ripetersi dei roma-bayern ; almeno dovremmo battercela fino alle semifinali
Leggo troppi acquisti mediocri in giro, Nusa e Salah e si comincia a ragionare.
Nusa-Malen-Salah con Dybala, Soulé e Laurienté in panchina. Leggo troppi acquisti da Europa league in giro. Sveglia!
E certo, Nusa dall’alto dei suoi 5 goal in Bundesliga è un acquisto da Champions, scherzi?
Obrador (1 gol e 3 assist in 1.123 minuti giocati in serie A quest’anno) non lo conosco ma ricordo di aver sentito un commentatore dire che è veloce e ha un mancino educatissimo, una sorta di Angeliño ma alto 1,80.
Solo non capisco perché dovrebbe essere “vice” Wesley a meno che il ritorno di Wesley a destra sia ritenuto una chimera.
Evvai…. ci aspetta un estate gloriosa.
Siamo già al 15esimo nome di possibile acquisto in una settimana.
qualcuno tenga la contabilità….:-)
Obrador è un bel giocatore spero lo prenderemo.
Questo è bravo e giovane !
chi lo starebbe trattando? massara?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.