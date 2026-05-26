Calciomercato Roma, occhi su Rafa Obrador: può diventare il vice Wesley

La Roma continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente sembra essere quello degli esterni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il club giallorosso starebbe seguendo con grande interesse Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004 attualmente al Torino in prestito dal Benfica.

Il futuro del giocatore dipenderà innanzitutto dalle decisioni del club granata, che detiene un diritto di riscatto sul calciatore. Qualora il Torino decidesse di non esercitarlo, la Roma sarebbe pronta a inserirsi per provare a portare il laterale nella Capitale come alternativa a Wesley, destinato ormai a spostarsi stabilmente sulla fascia sinistra nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

Obrador, 22 anni, è arrivato in Serie A nel gennaio 2026 proprio grazie al Torino e nella seconda parte di stagione ha collezionato 16 presenze in campionato mettendo insieme un gol e tre assist. Un impatto positivo che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, compresi quelli giallorossi.

Si tratta di un esterno mancino moderno, capace di giocare sia da terzino puro sia da esterno di centrocampo in un sistema a tutta fascia, ruolo considerato fondamentale nel calcio di Gasperini. Tra le sue qualità principali ci sono velocità, capacità di crossare e grande aggressività negli uno contro uno difensivi, oltre a una buona propensione agli inserimenti offensivi.

La Roma, che nella prossima stagione dovrà affrontare anche la Champions League, vuole costruire una rosa più profonda e completa anche sugli esterni. E il profilo di Obrador viene considerato particolarmente interessante sia per età sia per margini di crescita. Un altro nome che si aggiunge a una lista di mercato sempre più lunga. Perché a Trigoria, dopo il ritorno in Champions, il lavoro è appena iniziato.

Redazione Giallorossi.net