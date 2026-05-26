“ON AIR!” – Corsi: “Gasp vuole lo scudetto, sarà un’estate divertentissima”, Rossi: “Non abbiamo bisogno di una grande squadra ma un grande club”, Moroni: “Voto Summerville per un attacco orange”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi non abbiamo bisogno di una grande squadra, ma abbiamo bisogno di un grande club. Perchè la grande squadra è la conseguenza: non dobbiamo puntare al dito, ma alla luna. Gasp è rimasto a Trigoria per sfruttare questa prima settimana dove avremo indicazioni sulla Roma del prossimo anno. Fra l’altro in questa settimana potrebbe esserci la prima convocazione della conferenza dei servizi per lo stadio a Pietralata. In poche settimane si stanno incrociando una serie di situazioni positive che spero vengano colte al volo: già il prossimo anno potrebbe essere significativo per lo sviluppo di un progetto tecnico ambizioso e credibile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da questa settimana ci aspettiamo il nuovo direttore sportivo e i rinnovi di contratto. Gasperini merito di Ranieri? Lui però ha quasi disconosciuto quella scelta con quelle dichiarazioni, quando ha detto che il suo nome era dentro una lista di tanti nomi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Valutando i nomi che sono usciti sui giornali, secondo me Summerville è il giocatore su cui puntare: 24 anni, olandese come Malen, ala sinistra vera. Il West Ham va in Championship e come acquisto potrebbe essere più fattibile rispetto a Nusa, per il quale chiedono un sacco di soldi. E poi la scuola Premier è di un altro livello, quando arrivano qui hanno vita più facile. Io farei un attacco tutto olandese con Zirkzee, Summerville e Malen…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il calcio di Gasperini è molto orientato verso quello olandese, è un calcio totale, è il coinvolgimento di tutti i giocatori, con i braccetti che vanno a fare i fluidificanti: c’è molto di quella filosofia lì. Il motore che Gasperini vuole è questo, vuole calciatori alla Wesley e alla Malen, calciatori che ribaltano il campo con quel tipo di motore…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gattuso alla Lazio non arriverà al girone di ritorno, secondo me succederà qualcosa prima. Mi fa ridere la loro situazione. Il Milan ha sfasciato tutto: se prendono Guardiola e 5 giocatori del City può darci fastidio, ma visto che leggo nomi improponibili… Al Napoli vedremo chi andrà, e poi rimane l’Inter. Gasperini ha un’idea folle in testa: lui lo dice che ci proverà a vincere lo scudetto, poi a riuscirci…bisognerà vedere chi gli arriva. Sarà un’estate divertentissima…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dodò alla Roma ci verrebbe di corsa. Allegri? Penso che andrà al Napoli, conoscendo De Laurentiis se ha la possibilità di prenderlo va su di lui. Il Napoli penso che venderà qualcosa, vedremo se continuerà a puntare allo scudetto, in questo senso mi sembra la più ambiziosa e tu devi diventare una sua competitor per puntare al titolo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il flop più grosso della stagione è Bailey, anche per quello che ci si aspettava da lui, e invece non ha dato nulla. Al secondo posto metto Ferguson, e al terzo Tsimikas: sono stati tre prestiti che ti hanno impiccato un po’ la stagione. I tre top? Direi al primo posto Svilar, portiere di qualità immensa, al secondo posto ci metto Wesley, il vero motore della squadra, ha fatto capire cos’è un quinto di centrocampo. E il primo posto, manco a dirlo, è scontato…è Malen. Il like di Dodò? Sulle cose social è complicato dare giudizi, spesso si mettono per simpatia. Non so, la Roma teoricamente dovrebbe cercare più un esterno a sinistra. Ma come profilo e costo è qualcosa di ipotizzabile…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per me la più grossa delusione è Tsimikas, anche più di Ferguson: io avevo delle grosse speranze su Tsimikas, parliamo di uno che ha fatto più di 100 presenze nel Liverpool di Klopp, invece viene qua ed è una mummia… Wesley ha fatto bene ma secondo me può fare meglio in termini di assist, secondo me ha ancora margini di miglioramento. Un tema dell’estate sarà capire se giocherà a sinistra o a destra, perchè non sono convinto che Gasperini voglia riportarlo a destra. Secondo me a Gasp piace a sinistra…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “I tre migliori della Roma di questa stagione? Io non posso non mettere Paulo Dybala. Per me è stato determinante: se Dybala non tornava in questo finale di stagione, la Roma non andava in Champions. Per me i tre sono Malen, Svilar e Dybala. Wesley più decisivo? Io non cambio idea, io lascio Dybala…Il peggiore tra i prestiti? Per me è Zaragoza, era il ruolo che ti mancava dall’estate, e vai a prendere lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? Se le partite che decide diventassero 13 invece che 2 o 3 sarebbero 40 punti, può essere un obiettivo. Tenuto conto degli impegni del prossimo anno può essere un buon compromesso. Se fisicamente parte come sta adesso stiamo avanti col lavoro. Dybala se lo guardi in faccia sembra ancora un bambino, e spero possa essere quell’arma in più che una squadra come la Roma si può permettere. In attacco devi avere soluzioni: Gasperini quest’anno non è stato quello di Bergamo, ha dovuto fare di necessità virtù e bisogna dargliene merito. Mi auguro che si metta insieme una rosa che possa permettergli di fare quello che sa fare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non credo che se Dybala pensasse solo alla Roma e non più alla nazionale non si farebbe più male, io penso che sia cronica la sua situazione. Penso che ci sia da mettere tutto dentro al calderone, bisogna vedere quante partite gioca: se ne gioca 15 e te ne risolve 7-8 non può guadagnare 8 milioni. E’ utile se gioca 15 partite a 2,5 milioni, a 8 milioni per me non è utile…”

Redazione Giallorossi.net