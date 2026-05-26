“ON AIR!” – Corsi: “Gasp vuole lo scudetto, sarà un’estate divertentissima”, Rossi: “Non abbiamo bisogno di una grande squadra ma un grande club”, Moroni: “Voto Summerville per un attacco orange”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Noi non abbiamo bisogno di una grande squadra, ma abbiamo bisogno di un grande club. Perchè la grande squadra è la conseguenza: non dobbiamo puntare al dito, ma alla luna. Gasp è rimasto a Trigoria per sfruttare questa prima settimana dove avremo indicazioni sulla Roma del prossimo anno. Fra l’altro in questa settimana potrebbe esserci la prima convocazione della conferenza dei servizi per lo stadio a Pietralata. In poche settimane si stanno incrociando una serie di situazioni positive che spero vengano colte al volo: già il prossimo anno potrebbe essere significativo per lo sviluppo di un progetto tecnico ambizioso e credibile…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da questa settimana ci aspettiamo il nuovo direttore sportivo e i rinnovi di contratto. Gasperini merito di Ranieri? Lui però ha quasi disconosciuto quella scelta con quelle dichiarazioni, quando ha detto che il suo nome era dentro una lista di tanti nomi…”
Tiziano Moroni (Rete Sport): “Valutando i nomi che sono usciti sui giornali, secondo me Summerville è il giocatore su cui puntare: 24 anni, olandese come Malen, ala sinistra vera. Il West Ham va in Championship e come acquisto potrebbe essere più fattibile rispetto a Nusa, per il quale chiedono un sacco di soldi. E poi la scuola Premier è di un altro livello, quando arrivano qui hanno vita più facile. Io farei un attacco tutto olandese con Zirkzee, Summerville e Malen…”
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Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il calcio di Gasperini è molto orientato verso quello olandese, è un calcio totale, è il coinvolgimento di tutti i giocatori, con i braccetti che vanno a fare i fluidificanti: c’è molto di quella filosofia lì. Il motore che Gasperini vuole è questo, vuole calciatori alla Wesley e alla Malen, calciatori che ribaltano il campo con quel tipo di motore…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gattuso alla Lazio non arriverà al girone di ritorno, secondo me succederà qualcosa prima. Mi fa ridere la loro situazione. Il Milan ha sfasciato tutto: se prendono Guardiola e 5 giocatori del City può darci fastidio, ma visto che leggo nomi improponibili… Al Napoli vedremo chi andrà, e poi rimane l’Inter. Gasperini ha un’idea folle in testa: lui lo dice che ci proverà a vincere lo scudetto, poi a riuscirci…bisognerà vedere chi gli arriva. Sarà un’estate divertentissima…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dodò alla Roma ci verrebbe di corsa. Allegri? Penso che andrà al Napoli, conoscendo De Laurentiis se ha la possibilità di prenderlo va su di lui. Il Napoli penso che venderà qualcosa, vedremo se continuerà a puntare allo scudetto, in questo senso mi sembra la più ambiziosa e tu devi diventare una sua competitor per puntare al titolo…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il flop più grosso della stagione è Bailey, anche per quello che ci si aspettava da lui, e invece non ha dato nulla. Al secondo posto metto Ferguson, e al terzo Tsimikas: sono stati tre prestiti che ti hanno impiccato un po’ la stagione. I tre top? Direi al primo posto Svilar, portiere di qualità immensa, al secondo posto ci metto Wesley, il vero motore della squadra, ha fatto capire cos’è un quinto di centrocampo. E il primo posto, manco a dirlo, è scontato…è Malen. Il like di Dodò? Sulle cose social è complicato dare giudizi, spesso si mettono per simpatia. Non so, la Roma teoricamente dovrebbe cercare più un esterno a sinistra. Ma come profilo e costo è qualcosa di ipotizzabile…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per me la più grossa delusione è Tsimikas, anche più di Ferguson: io avevo delle grosse speranze su Tsimikas, parliamo di uno che ha fatto più di 100 presenze nel Liverpool di Klopp, invece viene qua ed è una mummia… Wesley ha fatto bene ma secondo me può fare meglio in termini di assist, secondo me ha ancora margini di miglioramento. Un tema dell’estate sarà capire se giocherà a sinistra o a destra, perchè non sono convinto che Gasperini voglia riportarlo a destra. Secondo me a Gasp piace a sinistra…”
Piero Torri (Manà Manà Sport): “I tre migliori della Roma di questa stagione? Io non posso non mettere Paulo Dybala. Per me è stato determinante: se Dybala non tornava in questo finale di stagione, la Roma non andava in Champions. Per me i tre sono Malen, Svilar e Dybala. Wesley più decisivo? Io non cambio idea, io lascio Dybala…Il peggiore tra i prestiti? Per me è Zaragoza, era il ruolo che ti mancava dall’estate, e vai a prendere lui…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? Se le partite che decide diventassero 13 invece che 2 o 3 sarebbero 40 punti, può essere un obiettivo. Tenuto conto degli impegni del prossimo anno può essere un buon compromesso. Se fisicamente parte come sta adesso stiamo avanti col lavoro. Dybala se lo guardi in faccia sembra ancora un bambino, e spero possa essere quell’arma in più che una squadra come la Roma si può permettere. In attacco devi avere soluzioni: Gasperini quest’anno non è stato quello di Bergamo, ha dovuto fare di necessità virtù e bisogna dargliene merito. Mi auguro che si metta insieme una rosa che possa permettergli di fare quello che sa fare…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Non credo che se Dybala pensasse solo alla Roma e non più alla nazionale non si farebbe più male, io penso che sia cronica la sua situazione. Penso che ci sia da mettere tutto dentro al calderone, bisogna vedere quante partite gioca: se ne gioca 15 e te ne risolve 7-8 non può guadagnare 8 milioni. E’ utile se gioca 15 partite a 2,5 milioni, a 8 milioni per me non è utile…”
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Redazione Giallorossi.net
Rossi proprio non gliela fa, si percepisce che prova rancore Allegri al Napoli dopo la cacciata dal Milan? De Laurentis non è cosi’ sprovveduto Orsi, pensate a Gattuso che state inguaiati
Rossi però dice una cosa giusta. Se non parti dalla società, con la sua struttura di manager, non vai da nessuna parte. Lo abbiamo visto con la Juve che ha sfasciato la società e preso degli incompetenti, col Milan che caccia Maldini e tiene Ibra, con il Como che ha fatto l’organigramma giusto e oggi è in Champions (cosa che sapevano tutti che sarebbe riuscito a fare, prima o poi). Dovremmo saperlo BENE anche qui a Roma, ma pare che il discorso non attacchi.
i miscredenti hanno trovato la loro dimensione
essere 🐭🐭🐭
Tutti sul carro dei vincitori…andate a rivedere quello che dicevano questi signori opinionisti circa un mese fa “squadra da sesto o settimo posto , società inesistente , giocatori mediocri e chi più ne ha più ne metta” ridicoli .
Però ancora non bisogna dimenticare le reiterate critiche di molti altri pseudo tifosi che normalmente navigano in questo sito.
Usque ad finem dicevano i latini .
Forza Roma e buona Champions alla faccia dei gufi
io credo che un po’ di oggettività non guasti mai, nè in un senso nè nell’altro. La Roma ha fatto una splendida cavalcata finale, e di questo le va dato atto (compresa la tigna a Parma che è stata strapremiata), però dobbiamo anche dire che il suicidio sportivo di milan e juve è roba mai vista e senza quello eravamo quinti o sesti. Bravi noi a crederci, ma è un allineamento planetario che capita una volta nella vita. Non è che ora siamo il City…
@Gresko
Si, ma anche la Roma ha cercato di suicidarsi (anche se non sono state sconfitte ma pareggi) sia contro la Juventus (3-1 a 10 minuti dalla fine) che con il Milan sia all’andata che al ritorno.
Mi dispiace che tifosi della Roma dicano che siamo arrivati terzi per demeriti delle altre e non per meriti nostri.
@Gresko sono d’accordissimo. E aggiungo che dire di aver approfittato del suicidio degli altri è un merito, il còmpito di un club è comunque esserci. Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto in questo modo, era lì ad approfittarne al momento giusto. Dopodiché bisogna appunto riflettere che gli altri non continueranno a suicidarsi in eterno, quindi prendiamo il regalo e sfruttiamolo per crescere e non ripetere gli errori passati.
Condivido quanto scrivi… Il reale problema sono parte di questa tifoseria, stampa e radio. Davvero incredibili ed irritanti, dannosi!
Parlano di flop, di infortuni e di costi esagerati per Dybala. Per adesso l’infortunio più grande con costi alti per il portafoglio è il vostro, per farmaci e psicofarmaci per i complessi e invidia, oltre che per la vostra bile.
La Roma è arrivata terza, farà la champions, abbiamo una gran proprietà e voi siete solo parloni, terziportieriavita frustrati e giornalai a contrabbando🤣🤣🤣,
Forza Roma!!!
Metteteve tranquilli non 🦉 e godetevi lo spettacolo! 💛❤️
Lasciamo stare Alajbegovic se si vuole veramente migliorare, da panchinaro caso mai.
A me Alajbegovic mi sembra molto interessante. Comunque i nomi fatti finora mi sembrano buoni, magari restare su quegli standard.
Un Grande Club costruisce una Grande Squadra. Un Grande Club è ambizioso e vuole essere competitivo, e per farlo ci voglioo un Grande Tecnico e Grandi Giocatori.
A Rossi proprio non entra in testa.
Ma d’altronde da uno che preferiva “grandi dirigenti” come baldissoni ai grandi giocatori cosa ci si può aspettare?
SOMMERVILLE sarebbe un esterno di valore, speriamo !!
Rosicando Orsi diamo un valore all’utilita’ dei tuoi commenti quando parli di noi… esistono monete da un millesimo di euro? un paio te le poi pure prende.💛❤️
il mio commento è questo: AOrsi devi parlare solo della lazietta
E certo adesso passa il suicidio di juve e Milan, come se la Roma non si fosse suicidata in precedenza, napoli e Juve docet…un po’ di onestà intellettuale per favore la Roma ha vinto 23 partite!! E un filotto nelle ultime 5!! Questi sono i numeri e i fatti, punto
Forza Grande Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.