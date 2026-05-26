Coppa Italia 2026/27, il tabellone: possibile Roma-Juventus ai quarti

Terminata la Serie A 2025/26, si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2026/27 e la Roma – grazie al terzo posto in classifica in campionato – partirà dagli ottavi di finale: la squadra giallorossa affronterà allo Stadio Olimpico una tra Cagliari, Arezzo, Hellas Verona, Entella e una squadra ancora da stabilire.
Ai quarti, invece, potrebbe esserci un incrocio con la Juventus e anche in questo caso la partita si disputerebbe a Roma. Nella parte destra del tabellone – la stessa dei capitolini – sono presenti Juventus, Atalanta e Napoli come teste di serie.
A sinistra, invece, Inter, Bologna, Milan e Como. La Lazio, a causa del nono posto in campionato, sarà costretta a partire dai trentaduesimi di finale e affronterà il Mantova: partendo dalla parte sinistra del tabellone, il Derby della Capitale sarà possibile soltanto in finale.
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Redazione GR.net
Vi dico una cosa che per me è meglio che cominciamo a pensare tutti: è finito il tempo in cui bisognava avere paura della juve e maledire questo sorteggio.
Leviamoci questo complesso di inferiorità perchè che non siamo inferiori l’abbiamo dimostrato.
Io invece mi aspetto una Roma da Champions consapevole e ormai rodata che li prende a flipperate l’anno prossimo.
E non vedo l’ora di bullizzarli.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.