Pisilli: “Come giocatore mi do un 7,5. Prossimo anno? Sicuramente all’Olimpico…”

Torna a parlare Niccolò Pisilli rispondendo a diverse domande della content creator Lisa Offside mentre palleggiava rispettando due condizioni: non rispondere con “sì” o “no” e non far cadere il pallone. Ecco le sue parole.

Come ti chiamano nello spogliatoio?

“Piso”.

Tifavi Roma anche da bambino?

“Ho sempre tifato la Roma”.

Cantaci un pezzo dell’inno…

“Roma, Roma, Roma, core de sta città…”.

Prossimo anno Sanremo?

“Prossimo anno Olimpico ancora”.

Ci va la panna nella carbonara?

“Sarebbe un insulto alla tradizione romana”.

Che voto ti dai come calciatore?

“Che domandona… 7.5, posso migliorare ancora tante cose”.

Questa è stata l’intervista più bella che hai fatto?

“Molto difficile sicuramente…”.

Dalla Primavera a oggi il tuo stile di gioco si è evoluto: ti senti un centrocampista più completo?

“Sicuramente è stato un passaggio molto importante per poter giocare con i grandi. In Primavera segnavo spesso, ci tenevo molto e attaccavo tanto l’area per il modo di giocare che avevamo. Con i grandi, invece, devi essere un giocatore più completo e ti devi adattare alle richieste di mister. Cerco di fare questo ogni giorno per diventare un giocatore a tutto tondo, soprattutto nel calcio di oggi devi saper fare tutto”.

Chi era il tuo idolo?

“Difficile dire un solo giocatore. Io vedevo tutte le partite di calcio e non solo la Roma, mi è sempre piaciuto. Sono cresciuto negli anni in cui il Barcellona giocava in modo spettacolare, vedevo Iniesta e Messi che giocavano e allo stesso tempo si divertivano. Questa cosa mi ha fatto innamorare del calcio. Ti dico comunque Iniesta e Messi, mentre in Italia c’era Marchisio che mi piaceva molto”.