UFFICIALE: Donyell Malen acquistato dalla Roma a titolo definitivo. L’attaccante: “Bobby resta” – COMUNICATO, VIDEO!

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La notizia era scontata ma la Roma ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen. Questo il comunicato appena apparso sul sito asroma.com.

“L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.

L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell!“.

L’attaccante olandese ha celebrato il riscatto definitivo della Roma con un video social diventato subito virale tra i tifosi giallorossi. L’olandese, ormai soprannominato “Bobby Malen”, si mostra a bordo di un’Ape Piaggio mentre ordina un caffè in un’osteria romana. Alla domanda “Resti a Roma?”, l’attaccante risponde sorridendo in italiano: “Sì, Bobby resterà a Roma”. Il filmato si chiude con la scritta “Bobby resta” e l’inno giallorosso in sottofondo, ufficializzando simbolicamente la permanenza fino al 2030. Qui sotto il video. 

 

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Fonte: asroma.com

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45 Commenti

    • scusami sedia del diavolo ma DAJE se scrive così a ROMA
      DAJE ROMA DAJE💛❤️💛❤️
      Non te la prendere un abbraccio

  10. Bellissima notizia! Qualunque sia il costo dell’ operazione, adesso è sicuramente almeno raddoppiato. Con Wesley,due investimenti ” da paura”!!!!

    • Massara non ha fallito anzi ha fatto tutti acquisti mirati.
      Purtroppo ha toppato tutti i prestiti, la squadra e’ arrivata terza ma lui e Gasperini non sono compatibili.
      Se Vaz si dovesse rivelare un crack Massara sara’ il miglior ds della roma nell’era Friedkin

  12. formazione Roma 2026/27 titolare SVILAR PALESTA MANCINI N’DICHA AKE’ WESLEY KONE’ ALLAN NUSA MALEN GREENWOOS

    • ottima ma ci vuole anche una bella panchina che durante la stagione faccia tirare il fiato all’ufficio titolare

  13. accidenti la proprieta’ sta facendo le cose in grande. la contestazione della curva nord è stato un evento probabilmente strumentale guidato da chi non vuole lo stadio. non si contesta una squadra in corsa per un obiettivo importante

    • No, la contestazione è arrivata quando sembrava inevitabile l’ennesimo sesto posto, ottenuto solo grazie all’incaponimento di Gasp e al filotto successivo con crollo delle contendenti. E pure qui sopra gli animi erano tutt’altro che solidali.

  17. Sono molto curioso di vederlo al mondiale contro squadre top. Credo che il ct dell’Olanda ci penserà due volte prima di toglierlo dal ruolo che gli ha ritagliato Gasperini, se è intelligente.

  19. Secondo me hanno aspettato la fine del campionato per far valere tutte le condizioni. Adesso qualunque strisciata dovesse volerlo, potrebbe solo attaccarsi dove vuole.

  20. Alla fine aveva ragione Ranieri questa squadra poteva ed è arrivata in alto…non so saprà mai la verità di quella sfuriata

  23. quest’anno occasione unica con mila e iuve devadtate Napoli senza allenatore ci sarà solo linte che si spera sia a pamcia piena r Daijjeeee❤️💛❤️💛

  25. Eddajee! Compratelo solo uno per affiancarlo e vedremo meraviglie!!
    chissà una ala o una punta qquno piu fisico per fare coppia? Alla inter

  26. Anto l’originale, m’ hai fatto morí. Beh si, un altro giocatore per l’ inter, in cambio di Frattesi!😂😂😂😂

  28. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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