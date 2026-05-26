D’Amico si avvicina alla Roma: colloqui in corso con l’Atalanta per la rescissione

Tony D’Amico è ormai il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente dell’Atalanta è il profilo scelto dai Friedkin per raccogliere l’eredità di Ricky Massara e guidare la costruzione della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini.

Il gradimento del tecnico giallorosso è totale. Gasperini conosce molto bene D’Amico dopo gli anni condivisi a Bergamo e avrebbe spinto personalmente per ritrovarlo anche nella Capitale. I contatti tra le parti sono continui e la sensazione è che la trattativa stia entrando sempre più nel vivo.

Prima di poter firmare con la Roma, però, D’Amico dovrà liberarsi dall’Atalanta. In queste ore sarebbero infatti in corso i colloqui con il club bergamasco per trovare un accordo sulla risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora alla società di Percassi. Una volta trovata l’intesa definitiva per separarsi dall’Atalanta, il dirigente sarà libero di legarsi alla Roma e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in giallorosso. La volontà delle parti sembra ormai chiara e la fumata bianca appare sempre più vicina.

Per la Roma sarebbe una scelta molto importante anche dal punto di vista della programmazione tecnica. D’Amico viene infatti considerato uno dei dirigenti emergenti più apprezzati del calcio italiano, soprattutto per la capacità di scovare talenti e costruire squadre competitive con idee moderne e sostenibili. Caratteristiche che si sposano perfettamente con il progetto che i Friedkin vogliono affidare a Gasperini dopo il ritorno in Champions League.

Fonti: tuttomercatoweb.com, iltempo.it