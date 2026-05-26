UFFICIALE: Hermoso resta alla Roma fino al 2027, esercitata l’opzione per il prolungamento – COMUNICATO

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Adesso è ufficiale: Mario Hermoso resta alla Roma. Con una nota pubblicata sui propri canali, il club giallorosso ha comunicato di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto del difensore spagnolo fino al 2027.

Hermoso, tornato nella Capitale la scorsa estate, è stato uno dei protagonisti della stagione culminata con il ritorno della Roma in Champions League e il terzo posto in campionato. Il centrale spagnolo ha chiuso l’annata con 35 presenze complessive e 4 gol, diventando nel corso dei mesi uno dei punti di riferimento della retroguardia giallorossa.

Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!”

Redazione Giallorossi.net

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7 Commenti

  4. Daje! Nonostante qualche errori sporadici è un giocatore aggressivo e affidabile già integrato nella squadra, non fa male 😉

  5. C’è poco da dire: meritato!
    Due nelle notizie oggi in attesa di un’ultima Joya prima delle vacanze estive.

    Sempre forza Roma!

  6. Su questo rinnovo non concordo.

    3.8 a Hermoso sono troppi in rapporto al valore tecnico effettivo del giocatore. Hermoso è un buon difensore, ma non fai un salto di qualità fondando il reparto difensivo su questo tipo di calciatori.

    E uno stipendio del genere si dà ad un titolare.

    Puoi trovare difensori molto più forti.

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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