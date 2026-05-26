FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 26 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Boniek: “Con Gasperini si può aprire un ciclo”

Zibì Boniek promuove senza dubbi il lavoro di Gasperini dopo il ritorno della Roma in Champions League: “È stata la scelta giusta, ora però la società deve sostenerlo con 3-4 rinforzi mirati”. L’ex dirigente giallorosso ha elogiato soprattutto la crescita finale della squadra: “Storicamente la Roma calava da marzo in poi, invece quest’anno ha tenuto fino alla fine”. Su Dybala: “Tecnicamente è il migliore della Roma, ma andrà gestito fisicamente”. E ai Friedkin manda un messaggio chiaro: “Se il club vuole crescere, anche il quadro dirigenziale deve essere solido”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Roma, raduno fissato al 13 luglio

Gasperini ha già fissato la ripresa della nuova stagione: la Roma si ritroverà il 13 luglio, esclusi i giocatori impegnati al Mondiale. Secondo Il Tempo, la prima parte della preparazione si svolgerà a Trigoria, mentre il club sta definendo la sede del ritiro estivo tra Germania, Austria e Olanda. Intanto i giallorossi aspettano anche il calendario della Serie A, che sarà sorteggiato il 5 giugno a Parma, e quello della Champions League previsto il 27 agosto a Nyon. (Il Tempo)

Ore 7:00 – Friedkin chiama Gasp: “Grazie per la Champions”

Dopo la qualificazione in Champions League è arrivata anche la telefonata di Dan Friedkin a Gian Piero Gasperini. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente giallorosso ha voluto congratularsi personalmente con il tecnico per il lavoro svolto in stagione e per aver riportato la Roma tra le grandi d’Europa. Un gesto considerato molto significativo, che conferma la totale fiducia della proprietà nei confronti di Gasp e del progetto costruito attorno a lui. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…