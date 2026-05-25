Gasperini, il discorso alla squadra: “La società è felicissima, il futuro è bellissimo. Andremo a giocare a un livello più alto” – VIDEO!

Gian Piero Gasperini ha tenuto oggi un discorso alla squadra dopo la vittoria di Verona e la qualificazione in Champions League. Il tecnico ha ringraziato i calciatori per quanto di buono fatto durante la stagione.
“Avete aggiustato un po’ tutto. La società è felicissima, noi siamo felicissimi. Il futuro è bellissimo. E’ difficile, ma è entusiasmante. Andiamo a giocare a un livello ancora più alto e sarà ancora più bello confrontarci. Buone vacanze a tutti. Grazie di tutto, davvero, grazie di tutto. Siete stati straordinari“.
Poi il discorso ai dipendenti del club: “Noi che viviamo tutti quanti qua vicino non abbiamo mai occasione di incontrarci, di conoscerci, di vedere, soprattutto con voi che lavorate alle spalle di questi ragazzi e siete qua tutti i giorni ed è importantissimo il vostro lavoro, tutto quello che fate, per cercare di fare stare bene la squadra, i ragazzi, e di questo vi volevamo ringraziare. Era un’occasione per salutarci e dirci che siamo tutti quanti una bella famiglia“.
Parla Cristante: “Ci siamo compattati nel momento del bisogno, abbiamo portato a casa un grandissimo obiettivo e dobbiamo continuare su questa strada per farlo restare un nostro standard”.
Prende la parola Pellegrini: “Quest’anno è stato davvero bello, inseguiamo questa qualificazione da un po’ e ieri ce l’abbiamo fatta anche se sembrava difficile durante il percorso ma noi ci abbiamo sempre creduto e mi sembra anche voi se siamo qui a festeggiare e a congratularci tutti insieme. Quindi grazie tanto a voi”.
Infine Mancini: “Festeggiare, gioire, portare la Roma in Champions dopo tanti anni è un motivo d’orgoglio perché questa maglia lo sappiamo tutti ha un valore importante. Vedervi qua felici, anche voi, per questo traguardo rende la cosa ancora più importante. E niente, l’anno prossimo facciamo la Champions, ora ci riposiamo e forza Roma”.
Di seguito il video della giornata vissuta a Trigoria e il discorso di Gasp pubblicato sull’account Instagram di Cronache di Spogliatoio.
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Redazione Giallorossi.net
deve essere solo l’inizio! andiamo a prendere 6 titolari e conquisteremo il mondo ! 💛❤️💛❤️💛
Date a Gasperini un mercato da 300/400 milioni e ci farà vedere le stelle. Se vedo Celik e Cristante titolari contro il PSG non gli potrò dire niente a Gasperini perché vuol dire che non gli hanno preso giocatori più forti.
Credo sia chiaro che l’unica maniera per vincere a Roma è avere una rosa scandalosamente più forte delle altre. È arrivato il momento dell’iniezione di capitale per Gasperini. Ho grande fiducia nei Friedkin.
bellissimo video !
il mio sogno:
Nusa/Laurienté – Malen/Kean-Dybala/Soulé
Wesley – Koné – Ederson – Palestra
Calafiori – Ndicka – Mancini
Svilar con Montipò secondo portiere.
Laurienté panchinaro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.