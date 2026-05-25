Calciomercato Roma, indizio social di Dodò: mette il like alle foto della festa giallorossa

La qualificazione in Champions League cambia inevitabilmente anche le prospettive del mercato della Roma. Dopo il successo per 0-2 sul campo dell’Hellas Verona che ha regalato ai giallorossi il ritorno nell’Europa che conta dopo sette anni, il club può ora muoversi con maggiore forza e appeal su diversi obiettivi. E tra i nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane c’è anche quello di Dodô della Fiorentina.

Il terzino destro brasiliano, protagonista di una stagione in chiaroscuro con la maglia viola, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e la sua situazione continua a essere monitorata da diversi club. Tra questi ci sarebbe anche la Roma, alla ricerca di rinforzi sugli esterni in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore, inoltre, un piccolo indizio social ha acceso ulteriormente le voci di mercato. Dodô, infatti, aveva messo like alle foto pubblicate dalla Roma su Instagram dedicate ai festeggiamenti della squadra a Trigoria dopo la qualificazione Champions. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi giallorossi più attenti. Il brasiliano, però, poco dopo ha rimosso il like, alimentando ancora di più curiosità e indiscrezioni.

Al momento non esistono trattative ufficiali tra Roma e Fiorentina, ma il profilo dell’esterno piace per caratteristiche tecniche e capacità di giocare a tutta fascia, qualità considerate fondamentali nel sistema di Gian Piero Gasperini. E con la Champions League conquistata, adesso la Roma può davvero iniziare a pensare a un mercato volto a rafforzare la rosa in ogni reparto.

Redazione Giallorossi.net