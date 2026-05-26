E ora fate una Roma da Champions

La missione impossibile è diventata realtà. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e lo ha fatto addirittura chiudendo il campionato al terzo posto, davanti a squadre che sulla carta partivano con organici più forti, più profondi e soprattutto più costosi. Un risultato che fino a poche settimane fa sembrava quasi irraggiungibile e che invece Gian Piero Gasperini è riuscito a trasformare in realtà con una rimonta semplicemente clamorosa.

Ma adesso arriva la parte più difficile. Perché qualificarsi in Champions è un traguardo enorme, restarci stabilmente e diventare competitivi a quel livello è un’altra storia. E la Roma, stavolta, non può permettersi di sbagliare. Questo terzo posto cambia completamente prospettive, ambizioni e responsabilità. Cambia il presente ma soprattutto cambia il futuro del club. Perché Gasperini ha compiuto un doppio salto in avanti al primo anno a Trigoria, raggiungendo un obiettivo che nemmeno la proprietà aveva indicato come obbligatorio a inizio stagione. E allora adesso anche il progetto Friedkin deve accelerare. Non ci sono più alibi, non ci sono più tempi lunghi, non ci sono più transizioni da raccontare.

I Friedkin hanno sempre parlato di una Roma ambiziosa, di una società destinata a diventare grande non soltanto in Italia ma anche in Europa. Bene: adesso hanno finalmente in mano l’occasione concreta per dimostrarlo davvero. La Champions porta soldi, prestigio, appeal internazionale e soprattutto la possibilità di attrarre calciatori di livello superiore. Perché un conto è convincere un grande giocatore a sposare un progetto da Europa League, un altro è dirgli che giocherà la Champions League all’Olimpico nell’anno del Centenario romanista.

Ed è proprio qui che la Roma non dovrà ripetere gli errori commessi la scorsa estate. Gasperini era stato chiarissimo fin dal primo giorno: per il suo calcio servivano attaccanti forti, adatti a un calcio offensivo, aggressivo, verticale. Perché le grandi squadre, come ripete spesso il tecnico piemontese, vincono soprattutto grazie ai grandi giocatori offensivi. Quel messaggio, in parte, era rimasto inascoltato. Gli infortuni, una rosa incompleta in alcuni ruoli e un mercato che non aveva soddisfatto completamente le richieste del tecnico hanno complicato enormemente la stagione.

Eppure Gasperini è riuscito comunque nel miracolo. Per questo adesso sarà fondamentale costruire finalmente una Roma davvero a sua immagine e somiglianza. La prima scelta sarà quella del nuovo direttore sportivo, una figura che dovrà lavorare in totale sintonia con l’allenatore e seguirne le indicazioni tecniche senza creare cortocircuiti interni come accaduto negli ultimi mesi. Poi arriverà inevitabilmente il momento delle scelte economiche. Entro il 30 giugno serviranno plusvalenze importanti per chiudere definitivamente il capitolo settlement agreement imposto dalla UEFA, e questo significa che almeno una cessione eccellente sarà probabilmente inevitabile. Ma proprio qui si capirà davvero la forza del progetto Friedkin.

Perché una volta sistemati i conti, una volta usciti finalmente dalla gabbia del Fair Play Finanziario, la Roma dovrà iniziare a investire sul serio. Non più soltanto colpi di opportunità o scommesse da valorizzare, ma investimenti pesanti, mirati, da squadra che vuole davvero competere ai massimi livelli. E i primi segnali sembrano andare proprio in questa direzione.

I nomi che circolano sono importanti. Greenwood è uno dei grandi obiettivi per l’attacco, un giocatore che Gasperini considera perfetto per il suo calcio. Antonio Nusa piace moltissimo per qualità, velocità e capacità di saltare l’uomo. Al tecnico poi piacerebbe avere quel Zirkzee che la Roma aveva cercato disperatamente a gennaio senza successo.

E non potrà bastare un solo colpo. Perché la prossima stagione sarà diversa da tutte le altre. Ci sarà il campionato, ci sarà la Champions, ci sarà il Centenario e ci sarà soprattutto una piazza che, dopo questa rimonta folle, ha ricominciato davvero a credere in qualcosa di grande. Adesso però servono fatti. Perché il capolavoro di Gasperini ha riportato la Roma tra le grandi. Ora tocca alla società costruire una squadra che possa restarci davvero.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini