E ora fate una Roma da Champions

La missione impossibile è diventata realtà. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e lo ha fatto addirittura chiudendo il campionato al terzo posto, davanti a squadre che sulla carta partivano con organici più forti, più profondi e soprattutto più costosi. Un risultato che fino a poche settimane fa sembrava quasi irraggiungibile e che invece Gian Piero Gasperini è riuscito a trasformare in realtà con una rimonta semplicemente clamorosa.
Ma adesso arriva la parte più difficile. Perché qualificarsi in Champions è un traguardo enorme, restarci stabilmente e diventare competitivi a quel livello è un’altra storia. E la Roma, stavolta, non può permettersi di sbagliare. Questo terzo posto cambia completamente prospettive, ambizioni e responsabilità. Cambia il presente ma soprattutto cambia il futuro del club. Perché Gasperini ha compiuto un doppio salto in avanti al primo anno a Trigoria, raggiungendo un obiettivo che nemmeno la proprietà aveva indicato come obbligatorio a inizio stagione. E allora adesso anche il progetto Friedkin deve accelerare. Non ci sono più alibi, non ci sono più tempi lunghi, non ci sono più transizioni da raccontare.
I Friedkin hanno sempre parlato di una Roma ambiziosa, di una società destinata a diventare grande non soltanto in Italia ma anche in Europa. Bene: adesso hanno finalmente in mano l’occasione concreta per dimostrarlo davvero. La Champions porta soldi, prestigio, appeal internazionale e soprattutto la possibilità di attrarre calciatori di livello superiore. Perché un conto è convincere un grande giocatore a sposare un progetto da Europa League, un altro è dirgli che giocherà la Champions League all’Olimpico nell’anno del Centenario romanista.
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Ed è proprio qui che la Roma non dovrà ripetere gli errori commessi la scorsa estate. Gasperini era stato chiarissimo fin dal primo giorno: per il suo calcio servivano attaccanti forti, adatti a un calcio offensivo, aggressivo, verticale. Perché le grandi squadre, come ripete spesso il tecnico piemontese, vincono soprattutto grazie ai grandi giocatori offensivi. Quel messaggio, in parte, era rimasto inascoltato. Gli infortuni, una rosa incompleta in alcuni ruoli e un mercato che non aveva soddisfatto completamente le richieste del tecnico hanno complicato enormemente la stagione.
Eppure Gasperini è riuscito comunque nel miracolo. Per questo adesso sarà fondamentale costruire finalmente una Roma davvero a sua immagine e somiglianza. La prima scelta sarà quella del nuovo direttore sportivo, una figura che dovrà lavorare in totale sintonia con l’allenatore e seguirne le indicazioni tecniche senza creare cortocircuiti interni come accaduto negli ultimi mesi. Poi arriverà inevitabilmente il momento delle scelte economiche. Entro il 30 giugno serviranno plusvalenze importanti per chiudere definitivamente il capitolo settlement agreement imposto dalla UEFA, e questo significa che almeno una cessione eccellente sarà probabilmente inevitabile. Ma proprio qui si capirà davvero la forza del progetto Friedkin.
Perché una volta sistemati i conti, una volta usciti finalmente dalla gabbia del Fair Play Finanziario, la Roma dovrà iniziare a investire sul serio. Non più soltanto colpi di opportunità o scommesse da valorizzare, ma investimenti pesanti, mirati, da squadra che vuole davvero competere ai massimi livelli. E i primi segnali sembrano andare proprio in questa direzione.
I nomi che circolano sono importanti. Greenwood è uno dei grandi obiettivi per l’attacco, un giocatore che Gasperini considera perfetto per il suo calcio. Antonio Nusa piace moltissimo per qualità, velocità e capacità di saltare l’uomo. Al tecnico poi piacerebbe avere quel Zirkzee che la Roma aveva cercato disperatamente a gennaio senza successo.
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E non potrà bastare un solo colpo. Perché la prossima stagione sarà diversa da tutte le altre. Ci sarà il campionato, ci sarà la Champions, ci sarà il Centenario e ci sarà soprattutto una piazza che, dopo questa rimonta folle, ha ricominciato davvero a credere in qualcosa di grande. Adesso però servono fatti. Perché il capolavoro di Gasperini ha riportato la Roma tra le grandi. Ora tocca alla società costruire una squadra che possa restarci davvero.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Greenwood sarebbe un upgrade importante, Zirkzee con Malen tanta roba. Cedere Konè? Ok, ma poi bisogna comprare un centrocampista top. L’importante è che dal 30 giugno finisca questa storia del FPF, non ne voglio più sentir parlare…
È vero che i nomi che circolano sono importanti, magari arrivano… bisogna vedere chi parte.
Nella narrazione recente ci sono secondo me molti stravolgimenti della realtà. 1. Dopo il 30.06.26 si deve investire, non è una speranza (lo comunicò Ranieri chiaramente: due mercati di sofferenza e poi si investe. Stop; 2. Questa rosa a parte la parentesi Juric sta volando dal dopo Mourinho e quindi va preservata e potenziata; 3. Massara (quello che ha vinto lo scudetto con il Milan) ha fatto un grande lavoro creando una rosa giovane ma di valore; 4. ci manca un dif. centrale top non una punta.
aldilà dei nomi, la garanzia è Gasperini. la società sa cosa vuole l’allenatore e quest’anno ci devono mettere la faccia.
La partita di Verona ci ha detto che si può fare a meno di Kone ma non di Ndicka i cui recuperi nei contropiedi avversari son davvero mancati.
Su questi nomi personalmente non ho molta fiducia perché poi alla fine costano tanto e non credo cambi molto la strategia della società. Intanto siamo già in ritardo perché non c’è ancora il DS.
Il FFP non può finire al 30 Giugno, perché vale sempre e per tutte le squadre che giocano in Europa (infatti sono curioso di vedere cosa farà il Como, che è fuori alla grande di limiti). Quello che può terminare, ma NON pagando una multa è il famoso settlement agreement, che ci imponeva tempi e modi di tornare in un passivo accettabile. Vedremo che succederà…
se cedo konè quanto ci vuole per sostituirlo degnamente e poi, amico romanista, ti farebbe schifo un centrocampista dinamico tecnico e ragionatore oltre konè? pensi che giicando 2 o 3 volte a settimana basti il nostro parco centrocampisti? cioè 2 esterni sinistri (uno d’attacco) 1 centrocampista 1 attaccante complementare o alternativo a Malen e ci siamo: il resto si può vedete. no cessioni importanti please.
@Rr
non mi fa schifo un centrocampo con Konè ma il problema è che entro il 30/06 una cessione eccellente penso dovranno farla perchè i soldi della champions li hai a bilancio al 1/7.
Se devo scegliere fra Svilar Kone e Ndicka scelgo il centrocampista perchè tutto sommato l’assenza di Kone con Pisilli ed El l’hai bilanciata mentre Ghilardi non ti sostituisce Ndicka.
Penso che Soulè, specie se rimane Dybala dovrà fare le valigie. I due non possono coesistere e Soulè è nettamente inferiore a Dx, a sx non ne parliamo proprio. Gasperini ha provato ma alla fine ha sempre sostituito Soulè. Devi trovare qualcuno a Dx all altezza di Dybala e poi uno alto a Sx che faccia anche gol. Malen può giocare tranquillamente a Sx ma servi un centravanti alla “Malen” che possa ricoprire entrambi le situazioni. Gasp vuole 3/4 punte vere, il resto per lui è relativo.
Ecco appunto non fateci fare le comparse e non vendete Kone’
Io penso che se parte la Roma ha già il sostituto…
Concordo, penso che vendere Kone’ sarebbe un errore imperdonabile
Vi prego.. Due campioni poi pagate una multa per tenere tutti quelli più forti
Notorius, non ne sono sicuro, ma credo che di multe non ne possiamo più pagare, o quest’anno saniamo i conti o ci escludono dalle competizioni europee. Se qualcuno mi da conferma di questo gliene sarei grato. E cmq sempre forza Roma
Date la cadenza delle verifiche, ed essendo in premessa che occorre passare quella del 30.6 PRIMA di andare alla fase acquisti, la multa sarebbe semmai pagata alla verifica del 31.12.2026. E allora mettiamoci un forse (dipenderà dai premi CL nel girone e dagli up-grade degli sponsor, oltre che dalle operazioni in uscita operabili dal 1° luglio, tipo scambi, cessioni in prestito con obbligo etc.).
Entro il 30 venderanno uno o due giocatori e poi dal 1 luglio ne entreranno quattro. Quando venderanno, Kone e Soule ( o chi per loro), basterà attendere qualche giorno ed arriveranno gli altri, forti.
Nota di colore:
L’anno scorso avevo scommesso sulla Roma in CL pensando che avrebbero fallito Inter e Atalanta. Mai avrei ipotizzato il Milan fuori. Pensavo vincesse il Napoli, poi Milan, Roma, con Juve od una sorpresa a giocarsela. E penso arriveremo top4 anche 27,lottando per lo scudo.I bet.
Gasperini ha compiuto un capolavoro!! Alla faccia di coloro che non lo volevano, dei “ranieristi” contro, dei disfattisti e dei semprepessimisti!! LODE GLORIA E ONORE al GASP!!!
G R A Z I E E E !!!!! e grazie anche ai Friedkin!! Hanno sborsato oltre 1 miliardo, sbagliato spesso, ma sempre pronti a riparare gli sbagli, sempre sensibili alle istanze dei tifosi: la Roma può essere davvero GRANDE per sempre!
Il campionato che si è appena concluso mostra che quasi tutte le squadre di vertice (fa eccezione, per ora, l’Inter) prima o poi attraversano momenti di crisi. Anche noi l’abbiamo avuta. Vince chi gestisce bene queste crisi. Gasp ha dimostrato di saperlo fare. Se questa qualità, che si basa molto sulla solidità del gruppo squadra e sul supporto deciso della società, si dovesse confermare non ci sono limiti per noi a livello del campionato italiano. Capite cosa intendo ma non lo dico.
FRS
Godo
Se vendi Kone dopo il mondiale a 60 milioni puoi comprare anguissa a 20,Nusa a 40 e kessie a 0
Nel cambio ti saresti rinforzato a mio avviso.
Anche perché poi rimarrebbero tanti altri soldi da investire per formare una squadra da lotta per lo scudetto.
Mentre in soldi che servono entro il 30 giugno lo tirerei fuori così:
Ziolkowky 20
Dovbik 15
Baldanzi 10
Salah Eddine 10
Kumbulla 4
Saud 4 (ma poi eserciterei la recompra nell’esercizio di bilancio)
Mannini,cherubini,pagano,Vasquez,sangare 12
75ml
Belle parole Fiorini che condivido totalmente, ma da una società che non aveva nemmeno chiesto all’allenatore di raggiungere la Champions League ci possiamo aspettare che allestisca una rosa per raggiungere alti livelli ?
Io mi sbaglierò ma non ci credo, il passaggio dei turno ai gironi sarà il nostro obiettivo.
Falso problema. L’obiettivo, serio e alla portata, deve essere quello di inserirsi nella lotta scudetto.
Porsi traguardi per la Champions è irreale, non basterebbero 300 mln sul mercato.
Siamo cmq in seconda fascia, gli ottavi sono raggiungibili, poi Gasp vede e provvede.
Pienamente d’accordo con quanto scritto nell’articolo Solo un piccolo appunto:
Poichè Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Juve (con un Milan completamente da rifondare) la concorrenza sul mercato sarà minore. E’ il momento di approfittarne Detto ciò, approfittando della bella giornata, (non bisogna godere, e chi me lo vieta? Imposizioni che non hanno giustificazioni) Bah lasciamo perdere, me ne vado in spiaggia Buon proseguimento e … Sempre Forza Magica Roma 💛❤️
Gli astri si sono allineati in questo finale di campionato (Giuve e Bilan che perdono in casa a raffica), un terzo posto impensabile; adesso c’è il dovere di fare il salto per competere per lo scudetto nell’anno del centenario.
penso che Zirkzee visto che la trattativa era già pronta mesi fa debba essere il primo da chiudere in tempi strettissimi
Il miracolo “Como in Champions” si chiama investimento per oltre 200 milioni in due stagioni. Improponibile per qualunque squadra del suo calibro a meno che la proprietà non e un plurimiliardario.
Quindi c’è poco da inventarsi, competere a questi livelli significa avere una rosa forte e completa. E per farlo oltre a soldi serve bravura per fare scelte azzeccate e prendere profili ad alto rendimento e funzionalità ed evitare sole. La Roma deve quindi ragionare da Champions in primis!
Più che altro se si potesse vincere uno scudettaccio. intanto..c’avevo 22 anni quando abbiamo vinto l’ultimo…
Iniziamo dal DS …un primo passo importante speravo che ci sarebbe stata la comunicazione il giorno dopo la fine del campionato
Svilar, Konè, Ndicka, Male, Soulè, Dybala,Wesley, imprescindibili, così come Mancini, Celik, Cristante e Pellegrini.
Dybala è un giocatore di classe superiore e ci sta benissimo in rosa, ma non deve essere indispensabile.
a) perché se sta bene ti viene da farlo giocare sempre
b) perché se gioca sempre si rompe
quindi ci vuole un giocatore TITOLARE e Zirkzee secondo me sarebbe perfetto.
un esterno sinistro veloce
un terzino forte
un centrocampista box to box (tipo ninja) e allora mi va bene anche vendere kone
un centrale veloce nello scatto (specie se va via ndicka)
Domenica a Torino è successo qualcosa di molto grave, scontri creati ad arte , dagli juventini , per impedire il regolare svolgimento della gara.
Un tifoso ferito in modo grave.
Sugli spalti una scena già vista in passato .
Ora mi domando , sarà squalificato lo stadio della Juve? Quante partite giocherà a porta chiuse?
Perché vietare le trasferte non servirebbe a niente , visto che il settore ospiti sarebbe comunque pieno. Per di più , non si sono trattati di scontri. fra opposte tifoserie ma..
Condivido pienamente l’articolo e sono d’accordo sui nomi, quello che non riesco a comprendere se è vero che Gasperini vuole mantenere praticamente l’80% dei giocatori attuali.
Chiedere ai Friedkin di non avere più troppi “alibi”, se tali erano, è giusto ma poi come si fa a fare il grosso salto di qualità quando chiedi di comprare campioni e basta senza un punto di compromesso tra vecchio e nuovo ?
Ma tra juventini e forze dell’ordine, quindi ci sono tutti i presupposti per una bella batosta , a società, e tifoseria.
TV e media, ne hanno parlato , ma non vedo il massacro mediatico che subiamo noi , ogni qualvolta è coinvolta la tifoseria giallorossa. Sia chiaro io non dico che noi romanisti siamo angioletti , ma a volte abbiamo pagato oltre quello che ci spettava, come l’ultimo divieto di trasferta.
Quindi io aspetto con ansia, la disputa di partire a porte chiuse della Juve.
Fate una squadra che possa arrivare facilmente fra le 16.
Non dico fra le 8 perché stiamo parlando di un altro sport, al quale le squadre Italiane non partecipano. Ma il dovere di questa proprietà e dirigenza è costruire un team da 10°-14° posto.
E poi, per favore, ARRIVARE ALLA FINE IN COPPA ITALIA PER CENTRARE LA 10a NELL’ANNO DEL CENTENARIO.
A me quello che interessa è che dobbiamo evitare i famosi 7 a 0 o 6 a 1 di passate partecipazioni in champions, perdere OK ma con dignità, quindi abbiamo voluto la champions , allora che i Fredkins si mettano le mani in tasca e comprino i giocatori che servono per giocare contro Real Madrid ,Barcellona, PSG e i vari Manchester , Bayer etc. etc. E poi dico a Gasperini, OK l’attacco forte ma un regista che sappia impostare il gioco no?
il Como ha investito 300 milioni e i risultati si sono visti mo vediamo loro
il FPF non si interrompe. Quello che termina è l’accordo con limitazioni per rientrare nei parametri (settlement agreement).
Ma dovremo comunque stare dentro i parametri normali.
Quindi io non prevedo spese pazze, ma qualcosa in più di quello che abbiamo fatto finora. Di contro, non avremo rifiuti per il fatto di non giocare in champion’s, cosa non da poco.
I conti sulle cessioni fatti da noi tifosi non contano nulla, se non ci sono acquirenti per certi giocatori
Se si vuole una squadra forte via i nonnetti hanno dato già quando ero o più giovani. Adesso dentro i giovani campioni, in campo si deve correre e non far fare un fine stagione a nonnetti e farli rimanere con un contratto più economico, così si perdono i posti per fare una squadra per il campionato e l’Europa
Tutto vero, ma una domanda: abbiamo un direttore sportivo?
Faccio una previsione tanto per giocare. Al netto di altri acquisti per completare la rosa arriveranno Dodo, Greenwood e una tra Summerville e Zirkzee. Verranno sacrificati sull’altare del settlement agreement Soule e Ziolkowski.
Vediamo se ci indovino.
Quest’anno ci sono i mondiali, che è una vetrina per tanti giocatori ed una occasione per tante società per alzare i prezzi, se veramente devono fare un sacrificio e purtroppo è Kone, 40 milioni sono pochi, la Roma è in Champions e lui è un nazionale. Alcuni giocatori semi sconosciuti o sconosciuti usciranno fuori, ma probabilmente Gasperini avrà già fatto i nomi ed alcuni ci faranno storcere il naso, ma visto che ci ha portato in Champions come terzi, totale fiducia in lui
Servono tre attaccanti (i nomi che girano vanno benissimo), uno o due centrocampisti forti di cui uno che vede il gioco e lancia i compagni (alla Modric), un terzino al posto di Celick e un difensore forte forte che faccia incursioni alla Mancini. Tutti titolari già fatti e abituati alla Champions. Poi qualche giovane di belle speranze
“ una cessione eccellente sarà probabilmente inevitabile” non se po’ sentì. O é inevitabile o non lo è
selling kone is not adviceable. I rather sell soule.. then buy greenwood, and nusa. I won’t advice to go for dodo😎😎😎
Servono giocatori di alto livello per competere in europa e provare a vincere lo scudo.
per in Freklin da oggi le promesse che avete fatto con Gasperini per fare una. ROMA da campionato e da Champions league vanno mantenute io spero che non sono state fatte per euforia di quel momento per avere conquistato quel bellissimo posto in Champions League! sempre sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Io faccio notate che con il mondiale il calciomercato si blocca perché i procuratori non fanno firmare ai calciatori prima o durante la competizione.
Solita sfiga della AS.Roma.
I solti mille nomi e le solite strategie raccontate da fuori, L’importante che si accontenti il mister al 100% questa sarebbe la vera novità.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.