Dybala-Roma, ci siamo: rinnovo fino al 2028. E scatta l’assalto a Scamacca

La Roma riparte da Paulo Dybala. E subito dopo proverà a regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo grande centravanti. È questo il quadro raccontato oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport, che apre con un titolo chiarissimo: “Dybala ci siamo”. Un segnale forte sul futuro della Joya, sempre più vicino al rinnovo con il club giallorosso dopo settimane di incontri e contatti continui.
Secondo il quotidiano sportivo, l’accordo sarebbe ormai a un passo: Dybala dovrebbe restare alla Roma fino al 2028 con un nuovo contratto biennale e un ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Ma non solo. La vera novità sarebbe l’inserimento di una possibile opzione per prolungare ulteriormente l’accordo fino al 2029, segnale evidente della volontà reciproca di continuare insieme ancora a lungo.
Gasperini considera Paulo uno dei punti centrali della nuova Roma, soprattutto dopo il finale di stagione che ha visto l’argentino trascinare la squadra verso il ritorno in Champions League. La volontà del tecnico è chiara: ripartire dalla qualità, dal talento e dalla leadership della Joya per costruire una squadra ancora più competitiva.
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Ma il mercato offensivo giallorosso non si fermerà certo qui. Sempre secondo il Corriere dello Sport, resta infatti fortissima la pista che porta a Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei nomi più caldi per rinforzare il reparto offensivo romanista e avrebbe già manifestato il desiderio di tornare nella Capitale e soprattutto di tornare a lavorare con Gasperini, tecnico con cui ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera a Bergamo.
Scamacca rappresenterebbe l’alternativa ideale a Donyell Malen, acquistato ieri a titolo definitivo dalla Roma dopo una seconda parte di stagione devastante. L’olandese ha firmato un contratto a lungo termine con il club giallorosso ed è destinato a essere uno dei pilastri offensivi della squadra del futuro. Ma per Gasperini un solo grande attaccante non basta. La prossima stagione, con campionato e Champions League da affrontare, richiederà profondità, rotazioni e un reparto offensivo molto più ricco rispetto a quello avuto quest’anno.
Intanto si avvicinano anche altri rinnovi importanti. Dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Mario Hermoso fino al 2027 grazie all’attivazione dell’opzione da parte della Roma, sarebbero sempre più vicini anche i prolungamenti di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Segnali chiari di una società che vuole blindare alcuni punti fermi e costruire una base solida attorno alla quale sviluppare la nuova Roma targata Gasperini.
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Fonte: Corriere dello Sport
gasp 💛♥️ ha svegliato il gigante
Gasp? eppure prima che arrivasse a Roma c’era gente che non lo voleva, gli stessi che adesso lo osannano e fanno campagna elettorale contro Scamacca e Frattesi 🤣 per fortuna decide il mister!!
sono felice di avere ancora un campione con la maglia giallorossa prestigio e attaccamento ai colori lo ha dimostrato palesemente come noi il giorno della sua presentazione da cinema
ora potrò continuare ad ammirare le sue giocate che valgono il prezzo del biglietto perché lui incarna il CALCIO
Pop , devi sapere , per esempio , che io già più di un mese fa, avevi fatto mea culpa.
Io ero uno di quelli che non lo voleva , addirittura avrei preferito Allegri.
Ebbene mi sono sbagliato , e come me credo tanti altri tifosi , che dici possiamo comunque esultare oppure dobbiamo grudare MAI NA GIOIA?
Vedi io ,come molti altri , faccio il tifoso , se facevo il direttore sportivo , sarei stato linciato già da un pezzo.
Io invece di pensare a chi non voleva Gasperini, mi preoccuperei di Gattuso
Ma che non lo volessero al tempo ci poteva pure stare, ma c’è chi ancora insiste.
Ieri uno, ormai disarmato, mi fa: “se cacciavi Gasp l’anno prossimo annavamo a vince l’ EL co Claudio nostro, invece così annamo solo a prenne sveje”.
Al che ho capito quanto una certa mediocrità endemica che ci attanaglia (li, anzi, perchè io orgogliosamente no) è colpa nostra.
Ma è proprio per questo che quando arrivano da noi si calino nella nostra realtà come se ci fossero sempre stati.. ed è anche vero che a differenza di altri poi sono quelli che dall’esperienza Romana ne rimangono più colpiti, quasi folgorati conquistati dal Romanismo più di tanti altri , guarda appunto Muo e adesso anche Gasp, che anche in interviste recenti si è capito quanto sia stato colpito.. e anche lui quando andrà via avrà per sempre un pizzico di Romanismo dentro di se, anche io
SEGUE
Sono felice! è il giocatore più tecnico della Roma. Altra categoria rispetto a tutti gli altri. Bisogna gestirlo fisicanente, non farà tutte le partite , ma è uno spettacolo vederlo giocare…
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assolutamente d’accordo
L’ho sempre tifato. E ho sempre voluto che rimanesse <3
Operazioni correttissime.
So che qualcuno storcerà il naso, ma se non rinnovassimo questi giocatori, ce ne sarebbero troppi da comprare per completare La Rosa.se ne devi comprare tanti ovviamente il budget a disposizione va ridistribuito su molti acquisti.
meglio destinare tutto il malloppo su pochi (4 giocatori),al fine di poter prendere quelli che realmente fanno la differenza.
I rinnovi dovranno essere riserve di lusso e non i titolari che se mancano ti mettono in difficoltà come quest’anno.
Non solo, vendere il certo per comprare l’incerto è un azzardo. Rischi di prendere i Vaz i Baley i Ferguson…
@Erik – faccio l’avvocato del diavolo: di certo c’è anche che Paulino non giocherà tutte le partite: mai più di 28 in serie A da quando è a Roma, ha smesso di giocarne almeno 30 dopo la stagione 2019-20 alla juve; motivo per cui è fondamentale avere una -solida- alternativa a destra, e possibilmente anche una che possa giocare da entrambi i lati. Soulé ha fatto bene fino a che ha iniziato a soffrire la pubalgia, e in quel momento la Roma è calata, a dimostrazione di quanto dico.
ingaggio un filo troppo alto, avrei preferito 2 milioni più bonus che avrebbero fatto lievitare la cifra, gli anni possono andare bene
e per fortuna non paghi tu
ancora a fare i “ragionieri”con i soldi degl altri sembra che li cacciate voi anche basta
Di scamacca proprio non ci credo, penso che adesso che gasperini sia alla Roma punti a giocatori più forti
Ma Scamacca non è che non sia forte anzi,il problema sono i suoi infortuni,e Gasp giustamente vuole giocatori integri.
Notizia che mi rende felice…. Gasperini sono sicuro che saprà come impiegarlo ma parlando di qualità beh Paolino è tanta roba
Magari…
bene Dybala con questo stipendio Scamacca sempre rotto c’è di meglio tipo Zirkzee o Moise kean
Dybala allo stipendio attuale è un peso insostenibile.
Dybala a queste cifre è una risorsa preziosa, un’arma tattica da impiegare con la giostra misura x non romperlo di nuovo, nonché l’elemento di maggior classe e visibilità mediatica che per una società che mira a crescere su tutti i fronti serve.
Tra l’altro l’impressione è che si trascinasse da tempo i problemi al ginocchio risolti con l’operazione.
Senza l’articolazione che si infiamma appena forza in allenamento sembra tornato lui
Pellegrini punto fermo non riuscirò mai a capirlo. Spero fortemente che, se vero, io venga contraddetto il prossimo campionato.
se siamo in champions è anche merito suo soprattutto come ha preso in mano la squadra a verona nel secondo tempo…..ma per favore quest’anno compie 33anni, ma dove va nel 2029? eppoi 2.5/3mln???
ma avete letto l’età media delle squadre inglesi, del psg, bayern o barcellona? giovani e forti!!! ci vuole un talent scout che gli fumano affiancato dal capitano!!!! ma che dobbiamo fare un nosocomio?
SOLO e SFR
Il vice Malen deve essere sano, sennò facciamo la stessa fine di Dovbyk e Ferguson. Grazie!
Scamacca non è integro e quest’anno è stato messo in panca da Krstovic, se lo vendessero a 15 lo prenderei , a 25/30 no.
Il rinnovo di Dybala è un regalo fatto dal presidente a Gasperini per la qualificazione in Champions. Da questo punto di vista nulla da eccepire.
Ma quale Scamacca!!! Percassi per non favorirci non libera neanche il medico figuriamoci Scamacca. E pure per il DS sarà un’altra telenovela. Percassi ci odia.
fargli un biennale, una cosa di una stupidità più unica che rara, ero sicuro si parlasse di un anno solo.
pure opzione per il terzo, per un che ha fatto 3 belle partite in una stagione intera ed è sempre rotto da anni…non c’è proprio logica alla Roma.
speriamo bene
Forma Magica Roma
Nonostante i suoi limiti, quando ha giocato si è sempre comportato con serietà e impegno. Parliamoci chiaro: Discutere la sua tecnica mi rimane alquanto difficile Dai suoi piedi, scaturisce sempre quella “piccola magia” che ti lascia di stucco. Per me chi sottovaluta la sua presenza, commette un grossissimo errore
Se penso all ‘ immobilismo che c’è stato per anni , con acquisti dell ‘ ultimo momento , sembra che com il Gasp sia cambiato il vento , ha fretta di costruire la nuova Roma senza stravolgere niente , pochi innesti ma di qualità superiore , giusto i rinnovi a cifre ridimensionate. Ragazzi è una mia impressione , spero di non sbagliarmi .
magari qualche esterno che manca dai tempi di Bruno Conti invece di altri centravanti no e ??
Pellegrini per il suo bene deve andare via a Roma sarebbe una eiserva
Sicuramente una delle richieste di GASP è stata quella di avere più titolari possibile a disposizione per il raduno del 13 luglio perchè la preparazione estiva è tutto e non vuole allenare in estate una rosa e poi iniziare il campionato con un’altra , cosa che è accaduta spesso alla Roma in questi ultimi anni.
KEAN
Clausola rescissoria 62 mln
Ingaggio 4,5 + bonus
campionati TOPPATI 5
25/26 gol 8 di cui 2 su rigore partite 28
23/24 gol 0 Juve partite 19
22/23 gol partite 28 Juve
21/22 gol 5 partite 32
19/20 gol 2 partite 29 Everton
23/23 gol ??
Comunque Kean di qua, Kean di là, 15 gol.in 135 partite?? 4,5 mln di stipendio??
😂😂
Scusate ho sbagliato sono 15 gol in 117 partite.
Integri…prendere giocatori INTEGRI !!!
Scamacca ??? In giro c’è ben di meglio a mio modesto parere…
Scamacca potrebbe essere una buona alternativa ma è soggetto ad infortuni e la Dea sparerà forte visto che notoriamente è una bottega cara.
E’ stato assente molto perche’ aveva un menisco danneggiato e per 3 mesi i luminari medici di Trigoria non lo hanno diagnosticato…. Zero colpe Paulo per questa stagione da latitante.
Scamacca come vice Malen sarebbe tantissima roba, senza calcolare che per me è (ancora) una corsia preferenziale essere italiano, romano e romanista.
Dybala rinnovato a queste cifre va bene, ma dovrà essere la “riserva” di un titolare non necessariamente più forte, ma sicuramente più giovane e integro.
Quella figura di cui parli è praticamente Soulé.
la campagna elettorale contro Frattesi e Scamacca? assolutamente si. Frattesi se rimane kone si x la panca.altrimenti….x favore Scamacca troppo coatto
Dico una fesseria, non centrerà nulla il giocatore ma poichè vi sono dei precedenti st’operazione di Scamacca mi lascia alquanto perplesso Chissà in quanti si ricorderanno di cosa avvenne qualche anno fa Quiando il padre (presentandosi improvvisamente a Trigoria con tanto di spranga in mano) danneggiò buona parte degli impianti? Dopo l’arresto, venne denunciato a piede libero. Ora tutto sta a vedere quanto st’episodio potrebbe influenzare un eventuale trattativa.
Pop , devi sapere , per esempio , che io già più di un mese fa, avevi fatto mea culpa.
Io ero uno di quelli che non lo voleva , addirittura avrei preferito Allegri.
Ebbene mi sono sbagliato , e come me credo tanti altri tifosi , che dici possiamo comunque esultare oppure dobbiamo grudare MAI NA GIOIA?
Vedi io ,come molti altri , faccio il tifoso , se facevo il direttore sportivo , sarei stato linciato già da un pezzo
Io invece di pensare a chi non voleva Gasperini, mi preoccuperei di Gattuso
Dybala l’ho sempre ribadito, se si può rinnovare a cifre più basse tipo €2.5M netti a stagione come base più bonus a parte, infine ci conviene anche se gioca poco perché è l’unico calciatore in rosa che ci rappresenta come uomo immagine e testimonial a livello internazionale. Se lui va via è non troviamo un sostituto non solo a livello tecnico ma anche con i suoi metadati ed esposizione mediatica (è su questi fattori tra i TOP ,20 a livello mondiale), ci rimettiamo a livello di entrate pure
Rinnovare a Dybala per due anni a que prezzi e’ esagerato , sappiamo quante partite puo’ fare. Per la CL ci vuole gente giovane e forte , che corre alla velocita’ della luce . Scamacca lasciamolo dove sta , abbiamo gia dato con gli infortunati cronici.
questo sempre secondo i giornalisti del corriere di zazzaroni, non credo proprio che la Roma sta su Scamacca, mentre i rinnovi di Pellegrini e Celik è solo propaganda giornalistica, guarda caso mo non se parla più di tutte quelle squadre che li volevano guarda caso. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.