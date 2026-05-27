Dybala-Roma, ci siamo: rinnovo fino al 2028. E scatta l’assalto a Scamacca

La Roma riparte da Paulo Dybala. E subito dopo proverà a regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo grande centravanti. È questo il quadro raccontato oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport, che apre con un titolo chiarissimo: “Dybala ci siamo”. Un segnale forte sul futuro della Joya, sempre più vicino al rinnovo con il club giallorosso dopo settimane di incontri e contatti continui.

Secondo il quotidiano sportivo, l’accordo sarebbe ormai a un passo: Dybala dovrebbe restare alla Roma fino al 2028 con un nuovo contratto biennale e un ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Ma non solo. La vera novità sarebbe l’inserimento di una possibile opzione per prolungare ulteriormente l’accordo fino al 2029, segnale evidente della volontà reciproca di continuare insieme ancora a lungo.

Gasperini considera Paulo uno dei punti centrali della nuova Roma, soprattutto dopo il finale di stagione che ha visto l’argentino trascinare la squadra verso il ritorno in Champions League. La volontà del tecnico è chiara: ripartire dalla qualità, dal talento e dalla leadership della Joya per costruire una squadra ancora più competitiva.

Ma il mercato offensivo giallorosso non si fermerà certo qui. Sempre secondo il Corriere dello Sport, resta infatti fortissima la pista che porta a Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei nomi più caldi per rinforzare il reparto offensivo romanista e avrebbe già manifestato il desiderio di tornare nella Capitale e soprattutto di tornare a lavorare con Gasperini, tecnico con cui ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera a Bergamo.

Scamacca rappresenterebbe l’alternativa ideale a Donyell Malen, acquistato ieri a titolo definitivo dalla Roma dopo una seconda parte di stagione devastante. L’olandese ha firmato un contratto a lungo termine con il club giallorosso ed è destinato a essere uno dei pilastri offensivi della squadra del futuro. Ma per Gasperini un solo grande attaccante non basta. La prossima stagione, con campionato e Champions League da affrontare, richiederà profondità, rotazioni e un reparto offensivo molto più ricco rispetto a quello avuto quest’anno.

Intanto si avvicinano anche altri rinnovi importanti. Dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Mario Hermoso fino al 2027 grazie all’attivazione dell’opzione da parte della Roma, sarebbero sempre più vicini anche i prolungamenti di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Segnali chiari di una società che vuole blindare alcuni punti fermi e costruire una base solida attorno alla quale sviluppare la nuova Roma targata Gasperini.

Fonte: Corriere dello Sport