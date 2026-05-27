Percassi non libera D’Amico: Roma in attesa del via libera

Tony D’Amico resta il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. È questo il vero nodo della trattativa che da giorni vede il dirigente dell’Atalanta al centro dei contatti con i Friedkin per raccogliere l’eredità di Frederic Massara.

Dopo il definitivo tramonto della pista Milan, D’Amico è rimasto il primo nome sulla lista della proprietà americana e anche quello maggiormente gradito a Gian Piero Gasperini, che vorrebbe ritrovare a Trigoria il dirigente con cui ha condiviso anni importanti a Bergamo. I contatti tra le parti proseguono in maniera concreta ormai da diversi giorni, ma a rallentare tutto sarebbe soprattutto la posizione dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il vero ostacolo sarebbe rappresentato da Luca Percassi. D’Amico è infatti ancora legato contrattualmente al club bergamasco fino al 2027 e, almeno per il momento, da Bergamo non sarebbe ancora arrivato il via libera formale necessario per chiudere definitivamente l’operazione. Non è la prima volta che Percassi prova a blindare il dirigente. Già un anno fa, infatti, l’Atalanta aveva respinto gli assalti del Milan, e anche stavolta il club nerazzurro starebbe gestendo con estrema prudenza l’eventuale separazione dal proprio uomo mercato.

La sensazione, però, è che la Roma continui a lavorare con fiducia sull’operazione. Anche perché insieme a D’Amico potrebbero arrivare a Trigoria altri due innesti dirigenziali importanti. Sempre secondo La Repubblica, sarebbe pronto a tornare nella Capitale anche Riccardo Del Vescovo, attuale responsabile medico dell’Atalanta ed ex Roma ai tempi della gestione Pallotta. Inoltre il club giallorosso starebbe lavorando anche per portare a Trigoria Massimo Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile.

Movimenti che confermano come la Roma stia preparando una vera riorganizzazione interna dopo il ritorno in Champions League. Ma prima servirà l’ultimo passo: convincere definitivamente Percassi a liberare D’Amico. E a Bergamo, come spesso accade, non regalano nulla. Specialmente alla Roma dell’ex Gasperini.

Fonte: La Repubblica