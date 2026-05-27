Percassi non libera D’Amico: Roma in attesa del via libera

Tony D’Amico resta il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. È questo il vero nodo della trattativa che da giorni vede il dirigente dell’Atalanta al centro dei contatti con i Friedkin per raccogliere l’eredità di Frederic Massara.
Dopo il definitivo tramonto della pista Milan, D’Amico è rimasto il primo nome sulla lista della proprietà americana e anche quello maggiormente gradito a Gian Piero Gasperini, che vorrebbe ritrovare a Trigoria il dirigente con cui ha condiviso anni importanti a Bergamo. I contatti tra le parti proseguono in maniera concreta ormai da diversi giorni, ma a rallentare tutto sarebbe soprattutto la posizione dell’Atalanta.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, il vero ostacolo sarebbe rappresentato da Luca Percassi. D’Amico è infatti ancora legato contrattualmente al club bergamasco fino al 2027 e, almeno per il momento, da Bergamo non sarebbe ancora arrivato il via libera formale necessario per chiudere definitivamente l’operazione. Non è la prima volta che Percassi prova a blindare il dirigente. Già un anno fa, infatti, l’Atalanta aveva respinto gli assalti del Milan, e anche stavolta il club nerazzurro starebbe gestendo con estrema prudenza l’eventuale separazione dal proprio uomo mercato.
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La sensazione, però, è che la Roma continui a lavorare con fiducia sull’operazione. Anche perché insieme a D’Amico potrebbero arrivare a Trigoria altri due innesti dirigenziali importanti. Sempre secondo La Repubblica, sarebbe pronto a tornare nella Capitale anche Riccardo Del Vescovo, attuale responsabile medico dell’Atalanta ed ex Roma ai tempi della gestione Pallotta. Inoltre il club giallorosso starebbe lavorando anche per portare a Trigoria Massimo Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile.
Movimenti che confermano come la Roma stia preparando una vera riorganizzazione interna dopo il ritorno in Champions League. Ma prima servirà l’ultimo passo: convincere definitivamente Percassi a liberare D’Amico. E a Bergamo, come spesso accade, non regalano nulla. Specialmente alla Roma dell’ex Gasperini.
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Fonte: La Repubblica
se dobbiamo fare l’ennesima telenovela andiamo su un altro
..same old story…. un giorno sta arrivando… il successivo, tutto bloccato… poi si ricomincia
può cambiare il soggetto ( giocatore, DS, etc) ma il film è quello…
dura la vita dei giornalai!!
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
Sarà pure dura la vita dei giornalai però anche la nostra non è semplice. Da anni ormai si arriva sempre in ritardo su tutto: allenatori, dirigenti, giocatori chiave con il risultato che si perde tempo e spesso a stagione iniziata ancora non ci sono tutti i tasselli al posto giusto.
Che è poi il motivo per cui si fatica a centrare obiettivi che sarebbero alla nostra portata con molta più tranquillità. Io spero che quest’anno si faccia presto in modo che Gasp abbia tutto pronto per il ritiro.
ma quanto prenderà mai di stipendio annuo D’amico, dasse le dimissioni e la penale la paga la Roma , non vedo tutti questi problemi ennamo noooo
sicuramente nel contratto è stabilito, come in ogni contratto, che a fronte di dimissioni unilaterali, la persona non può assumere altri incarichi per un certo tempo. Qui il DS sembra che serva da ieri, qui non c’è spazio per aspettare “un certo tempo”
Mi chiedo,ma se fosse D’Amico stesso a rescindere il contratto, rinunciando a eventuali benefit che mi pare quest’anno non siano maturati a livello sportivo?
Ogni lavoratore ha il diritto di dimettersi da qualsiasi posto di lavoro. Nella fattispecie penso che sia lo stesso D’Amico a volersi tenere calde le due situazioni.
Ma se ci tenessimo Massara ? Non è amato da Gasperini ma forse il terzo posto è anche un po merito suo.
io sarei d’accordo ma il problema è che non lo vuole Gasperini
Infatti mi tengo Massara se devo stare fino a luglio senza DS
ma per carita’…100 milioni in mano a massara…
non lo dire nemmeno per scherzo…ds mandato via a furor di popolo dal rennes e prima ancora dal milan…prestiti tutti toppati, vendite zero.
per fortuna Gasperson ci vede lungo e ha detto basta , ne voglio un altro
io penso che massara non sia per niente scarso.
Diciamo nel dire che : Malen è stato contattato da gasperini e convinto da lui stesso quindi Massara non ha fatto questo passo …. L’acquisto di vaz non l’ho ancora capito… 25 milioni si posso spendere per un giovane di qualità , vaz lo e’ ??? Non era meglio se tanto si acquista giovani di valore acquistare ekhator secondo me più forte e forse più pronto ? Magari lo pagavi pure di meno
Così si vende kone’ all’ Inter (già ci aveva provato a giugno) e ci riempie di giocatori alla Vaz alla Ferguson e alla Bailey
Verrà… verraaaaa….!!!!
Daje Gasp 🧡❤️(quarta scelta (🤣🤣🤣🤣)
Daje Roma.
Mo ci mettiamo un mese per prendere il DS così c’è la scusa che è arrivato tardi
Sono perplesso sui motivi. A quanto dicono la dea avrebbe preso Giuntoli, perciò o D’Amico ha chiesto una liquidazione per la fine anticipata del rapporto o si tratta di un puro dispetto.
Per quanto non mi piaccia Percassi jr mi sembra strano..
che disperati ma tanto stanno tornando nella dimensione che gli compete e in cui sono sempre stati
informate i giornalisti di Repubblica che l’atalanta prende Giuntoli quindi non credo che vogliono lavorare con 2 D.S., quindi che se bloccano. Forza Roma
Per carità Massara che già a guardarlo ti mette angoscia…
SE Massara si mette a disposizione di Gasperini e non fa di capocchia sua per me le trattative le sa fare. IL problema semmai e trovare i giovano che nenache GASP sa individuare, e li D’Amico è il valore aggiunto. Comunque se GASP vuole Scamacca , la Roma lo acquista facendo la trattativa con D’Amico e mettendo lui stesso dentro la trattativa, presentano il pacchetto a Percassi che quando vede i milioni dice SI. Cosa sono due tre milioni se poi te ne fa guadagnare 50 con le plusvalenze?
Massara ? ma per favore , vuoi che ti riassuma nei dettagli il suo mercato ? A parte Malen e Wesley che anche i sassi sanno che sono stati voluti dal Gasp , ho difficoltà a trovare giocatori portati da lui che al momento possano portare grosse plusvalenza e non parliamo dei prestiti che quanto meno ci hanno ” impiccato ” il mercato. Poi tenerli forzatamente insieme insieme minerebbe l ‘ ambiente.
Al momento continua a lavorare Massara visto anche il riscatto di Malen ed Hermoso nell’attesa di questo D’Amico. Comunque se è vero che hanno preso Giuntoli come DS difficile che ostacolino per molto l’addio a D’Amico.
un DS è un ruolo delicato perche instaura trattative di medio e breve termine. Ha un contratto con clausole di riservatezza e no competizione. il rischio per la società è che concluda altrove il lavoro svolto Per liberarsi non bastano le dimissioni, ma ha bisogno dell’ok della società. Ci sta che Percassi chieda garanzie e passaggi di consegna al nuovo DS
Speriamo che abbiano almeno una valida alternativa…..Se Massara avesse un minimo di orgoglio dovrebbe dare lui le dimissioni. Non credo gli manchino i soldi per la spesa…..Secondo me.
La Repubblica dei rosiconi…😂😂😂 è stata pesante a botta eh??
non capisco la faccenda, arriva Giuntoli, cosa fanno con due DS?
La Repubblica dei rosiconi…😂😂😂 è stata pesante a botta eh?
D’Amico ha tutto l’interesse a tenersi buoni tutti i club di serie a… senza creare incidenti diplomatici. se si lascia male con i Percassi poi si sporca il nome…
Allora credo che Gasp abbia l.80% del merito.pero’ Malen.wesley.El Anaoui.anche Ghilard ed in prospettiva Vaz.cmq con questi acquisti di Massara hai fatto il 3 posto possibile sia cosi impossibile conciliare Massara e Gasp?
Se hanno preso Giuntoli non è che possono avere 2 DS
Ma non ho capito, è così difficile dare le dimissioni? Quando vuoi andare via da un’azienda si danno le dimissioni e tutto finisce li. Mi direte che ci sono in ballo dei bonus? e che vuol dire se sono maturati non te li può negare nessuno, vanno pagati e basta , e allora qual’ è il problema che non lo lasciano libero?
Concordo con Zenone.
Oltretutto, me lo consenta la Repubblica, dubito della veridicità di queste info perché spesso e volentieri “promuove ostracismo” verso la Roma!
L’attendibilità è scarsa a mio modo di vedere……
Più probabile che nel breve D’Amico sarà a Roma e la Repubblica “confermera’ se stessa”…..!
Spiaze.
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.