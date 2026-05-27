“ON AIR!” – Corsi: “Su Greenwood la Roma si è mossa con grande anticipo”, Bernabai: “Gasp è innamorato dell’inglese”, Petruzzi: “Il giocatore che verrà sacrificato è Soulè”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se non ci fossero state quelle parole di Ranieri si sarebbe rimasta con quella situazione e io non se se saremmo arrivati terzi. Ma Ranieri non ha detto quelle cose per il bene della Roma. Verona-Roma ti fa capire chi ha il carattere e chi no, e in campo l’unico che ce l’aveva era Dybala…Per me i tre indicati a partire sono nell’ordine: Soulè, Konè e Ndicka…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Soulè vuole giocare, se gli viene detto che prendono Greenwood, ma che rimane a fare…Se vedo che l’allenatore vuole uno come Greenwood, mi chiederei cosa rimango a fare. Soulè fino a che è stato bene è stato il migliore e ha tenuto la baracca in piedi insieme a Svilar, ma probabilmente Gasperini vorrebbe un giocatore diverso, più concreto…per me Soulè è il giocatore che sarà venduto…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Greenwood è il sogno di Gasperini, ma sa benissimo che è una pista difficile, che ha costi altissimi, 40-45 milioni, ma sa anche che sdarebbe la svolta sotto tanti aspetti: la Roma ci proverà. Zirkzee resta un obiettivo, la valutazione si è abbassata ancora, si parla di 30 milioni trattabile. La Roma in queste prime settimane sta lavorando su questi quattro nomi: Dodò, Summerville, Greenwood e Zirkzee. Con la Fiorentina c’è un doppio asse, non dimentichiamoci di Fortini…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Pare che Gasperini sia innamorato di Greenwood, un giocatore straordinario, dirompente, un ambi-destro…però l’inglese gioca a destra eh…quindi? Se Gasp chiede la conferma di Dybala, e hai anche Soulè in quel ruolo, questo che significa? Se sacrificherei Soulè per prendere Greenwood? Beh, Greenwood è tanta roba…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Su Greenwood si continua a spingere, ma i soldi sono tanti, perchè il prezzo sta salendo: prima si parlava di 40 milioni, poi 45, ora addirittura 60. Però devi insistere, perchè su Greenwood la Roma si è mossa con ampio anticipo su tutti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se la Roma non sfrutta l’occasione del prossimo anno, non la sfrutta più…Il Milan prende Irama, perchè vuole un cantante in panchina, il Napoli prende Italiano, la Juve si tiene Spalletti, che secondo me è un errore…tu hai già un grande allenatore, se i Friedkin non spingono questa estate non lo faranno mai più…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “D’Amico è adatto a lavorare con Gasperini, ha un carattere tosto, e dallo scontro può nascere qualcosa di più positivo di quanto visto fino ad adesso. L’Atalanta avrebbe preferito che D’Amico fosse andato al Milan, ma io penso che in un paio di giorni si troverà un accordo. Sono schermaglie per indispettire la Roma, ma penso che alla fine andrà tutto per il verso giusto. Teoricamente loro potrebbero tenere fermo D’Amico per un anno visto che hanno potere contrattuale, ma non accadrà…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando D’Amico è arrivato all’Atalanta i bergamaschi erano arrivati ottavi, peggior piazzamento dell’era Gasp, Sartori era andato via e sembrava finita la favola. Arriva D’Amico che rilancia il progetto Atalanta e con Gasperini arriva a vincere l’Europa League…Questo signore ha una carriera negli ultimi 10 anni che è eccezionale: ha scoperto Rahmani, ha preso Ederson, Hojlund…Secondo me è la scelta migliore per lavorare con Gasperini. Anche l’anno scorso c’era molta fiducia sulla triade, ma Gasperini era un po’ il terzo incomodo perchè doveva confrontarsi con Massara e Ranieri, con loro non ci aveva mai lavorato ed è stato un disastro. In questo caso invece parliamo di due professionisti che hanno già lavorato insieme, si conoscono, e nonostante gli scontri non hanno rotto, anzi…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Io ho un debole per Konè, non sono oggettivo, ma penso che si sia creato qualche piccolo attrito con Gasperini…a me piacerebbe che la Roma se lo tenesse. Lui aveva avallato già la scorsa estate la cessione di Konè, ma non sappiamo che offerte sono arrivate, perché se magari arriva qualcuno che ti dà 35 per Ndicka, magari vendi lui e non Konè. Cifra da fare di plusvalenze? Guardate che la Roma ha incassato più del previsto, arriveranno anche i soldi di Calafiori al Basilea…alla fine ce li dovranno a noi i soldi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tenete Svilar, fa troppo la differenza. Per il resto vendi quelli da dove puoi incassare di più. Io non stravedo per Konè, preferisco gente più pensante a centrocampo. Ndicka è stato il migliore preso a zero, ma di stopper di buon livello in giro ce ne sono. Se prendi un ds bravo, che conosce il mercato e si sa muovere, puoi sopperire a una cessione che è obbligatoria…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Svilar non lo venderei mai. Per il resto di Ndicka e Konè si può trovare giocatori dello stesso livello, se non migliori…”

Redazione Giallorossi.net