Gasperini chiama Greenwood: prima apertura dell’inglese alla Roma

Mason Greenwood è il grande sogno della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. E stavolta il tecnico giallorosso si è mosso in prima persona. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore piemontese, partito ieri per Torino, avrebbe avuto contatti diretti per provare a convincere l’attaccante inglese a sposare il progetto giallorosso, ottenendo una prima apertura da parte del giocatore. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo.
È lui il primo nome individuato da Gasperini per costruire un attacco da Champions League. Un reparto offensivo che il tecnico vuole rivoluzionare e rendere finalmente all’altezza delle sue idee di calcio dopo una stagione vissuta spesso in emergenza davanti, tra infortuni e rosa troppo corta. Greenwood, per caratteristiche tecniche, velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità realizzativa, viene considerato il profilo perfetto per guidare il nuovo attacco romanista insieme a Malen.
L’attaccante inglese, reduce da una stagione molto positiva al Marsiglia, potrebbe lasciare il club francese nelle prossime settimane anche per questioni economiche legate alla mancata qualificazione in Champions, ma servirà un investimento da record per il club capitolino. E proprio il ritorno della Roma nell’Europa che conta è stato decisivo per riaprire concretamente la pista.
LEGGI ANCHE – Zirkzee, Nusa, Summerville e Greenwood: Gasp detta la rivoluzione in attacco
Naturalmente l’operazione resta complessa, soprattutto dal punto di vista economico, ma a Trigoria c’è la sensazione che questa volta il club sia pronto a fare uno sforzo importante per regalare al tecnico un colpo di altissimo livello. Anche perché il messaggio lanciato dalla società dopo il terzo posto è chiaro: alzare definitivamente il livello della rosa.
Greenwood è il nome che accende la fantasia dei tifosi, ma non è l’unico profilo monitorato. Nella lista di Gasperini restano infatti anche Summerville del West Ham, Antonio Nusa del Lipsia e Tzolis, altro esterno offensivo molto apprezzato per caratteristiche tecniche e duttilità.
Prima, però, la Roma dovrà definire anche il nuovo assetto dirigenziale. È ormai vicinissimo infatti l’addio di Frederic Massara, mentre tutti gli indizi portano a Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso. Il dirigente dell’Atalanta, che ha già lavorato e vinto con Gasperini a Bergamo, è il grande favorito per raccogliere l’eredità del ds uscente. La resistenza del club bergamasco starebbe però rallentando gli ultimi passaggi burocratici, nonostante l’imminente arrivo di Giuntoli. Una resistenza che, secondo le ultime voci, potrebbe crollare già nelle prossime ore.
LEGGI ANCHE – Ds, la Roma a D’Amico: Milan al palo, si attende solo l’annuncio
Fonte: Leggo
c’è il portafoglio di Dan che è illimitato
magica Roma 💛♥️
questo è fortissimo.
però gioca a dx pur essendo ambidestro puro.
se dybala rinnova e regge, giocherà a sx, perchè lo sa fare.
e soulè ?
❤️🧡💛
Se vuoi ambire a qualcosa di importante non puoi avere Dybala e Pippo Franco come riserva a Soulè e Gianni Morandi.
Dybala e Soulè saranno titolari entrambi alternandosi come quest’anno tra l’altro.
Soulè ha giocato così tanto che gli è venuta la pubalgia e Dybala non fa enormi garanzie di tenuta. Quindi benvenga un ambidestro com’è Greenwood… anzi ne serve anche un altro,perché ora vanno via El Shaarawy, Zaragoza e Dovbik (Ferguson neanche lo calcolo e poi è già stato rimpiazzato da Malen).
Rispondo che soule sarà sacrificato … ma con dybala in panca pronto a sparpagliare le carte e preservarlo dagli infortuni , Greenwood a sx un altro a dx ( magari nusa o qualcun’altro ) con Malen centravanti ( e scamacca pronto a subentrare) l’attacco e’ fatto ( senza dimenticare i giovani come venturino)
A centrocampo oltre El auynoui e pisilli , kone sarà ceduto ma prendere Frattesi e ismael kone saremmo a posto ( cristante partirà in panchina)
Per la difesa : ceduto ndicka arriverà ostewoold sperando nell’investimento tanto chiesto ( chiarodia) quindi 4 centrali Mancini hermoso ghilardi ostewoold magari chiarodia e sulle fasce come terzini a dx dodo’/ rensch a sx wesley/carlos Augusto ( prenderanno con l’affare kone)
Esatto, sa giocare anche a sx ed all’occorrenza può fare anche da alternativa a Bobby, ma anche dovesse rinnovare Paulo giocherà spesso a dx, perché la Yoya va dosata con parsimonia x non romperlo di nuovo.
Il principale candidato a lasciargli il posto è invece Soulé, la cui permanenza con Dybala e Greenwood avrebbe poco senso.
Si tratterebbe di un sacrificio doloroso, ma sicuramente di un upgrade.
Col ricavato dalla vendita di Mati (35-38) ci paghi 2/3 del cartellino di Greenwood (55). Ci sta.
Dybala fa dieci partite l’anno
ho visto le skill di quest’anno, sembra proprio forte, ha fatto una valanga di gol belli di sinistro, i rigori li calcia di destro, AMBIDESTRO VERO.
2025/26 18gol 11assist e 8 rigori 79minuti di media in 45partite stagionali (saltato 2 partite in stagione: 1panchina e una squalifica x somma ammonizioni)
2024/25 15gol 6assist e 7 rigori 82.5minuti di media in 39partite stagionali (giocato tutte le partite della stagione)
NUMERI PAZZESCHI!! DATELO A GASPERINI!!!
Soulè se ne andrà.
Dybala non le giocherà tutte, anzi! Quindi Soulè serve come il pane
Se Dybala regge parte dalla panchina se arriva Greenwood. Se non parte Soulé gioca a SX e con Soulé a DX. Dybala dobbiamo mettercelo in testa che se lo vogliamo per più partite non può e non deve giocarle da 90′ ma entrare in corsa o 90′ nelle partite che contano.
è ambidestro
Greenwood a destra e Nusa a sinistra. Soulè ceduto plusvalenzato e Dybala primo subentro. Questa sarebbe una Roma di alto livello
Comunque Nusa a mio avviso è un funambolo leggermente sopravvalutato… I numeri che ha non giustificano il prezzo che chiedono. A quel prezzo prendi El Mala che ha numeri decisamente migliori ed è anche più giovane. Ed è anche ambidestro.
Se prendi due Ambidestri come El Mala e Greenwood la incarti a tutti spostandoli durante la partita.
Il mio sogno è El Mala Malen Greenwood
Con Dybala,Pellegrini e Venturino riserve.
Solo che per quei due ci vuole la cessione di Soulè più altri 60ml almeno.
Partiamo dal presupposto che se Dybala dovesse rimanere dovrà essere la ciliegina sulla torta, non la torta.
In tal caso, parere mio, Soule ha dato segnali di limiti importanti: tecnicamente limitato, se lo sposti dalla sua mattonella scompare, scostante nel rendimento (stesso rendimento di Verona, bene i primi mesi, poi male verso la seconda metà del campionato), ma un buon sx.
Greenwood è un altra cosa rispetto a Soule, categorie di differenza.
Greenwood a dx e nusa a sx.
Magara!
pure st’anno avemo la nostra telenovela. sancho 2
Nusa Malen Greneewood + Dybala a giostrare sarebbe un attacco extraterrestre x la serieA e top in Europa
Sarebbe l’ideale e lo spero ma non sogno più di tanto.
Togli Nusa e metti El Mala e hai totalmente ragione
ma solo io a sinistra vorrei Rashford che rientra allo United dal prestito al Barcellona?
Greenwood Malen Rashford attacco atomico
rashford prende 1.5 mln …. al mese ! 😅
❤️🧡💛
La mia impressione è che finalmente si voglia costruire una rosa dove non ci sono 11 titolari ma, come disse Gasp, 15/16 giocatori di livello che si alternano nei vari momenti della stagione e nelle singole partite. Oltre a questi, altri 5/6 capaci di subentrare al bisogno. Perciò si va verso i rinnovi: Pelle, Zeki e altri sono comunque giocatori che hanno acquisito il modello Gasp. Possono fare bene o benino ma ormai praticano le idee del Mister. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto.
FRS
Il Problema non è il calciatore bensì il Marseille che spara alto.
Nusa e Greenwood sono nomi troppo scontati per essere veri.
In realtà la maggior parte degli operatori di mercato aspetterà la vetrina del Mondiale prima di allacciare trattative concrete.
Adesso i nomi servono per far passare il tempo.
Inspiegabile questo INNAMORAMENTO per NUSA.
Calciatore dal grande futuro alle spalle.
In Bundesliga , dove si fanno tanti gol e assist
( vedere Openda Kostic Nkunku Schick in Germania )
25/26 gol 4 assist 3
24/25 gol 3 assist 4
23/24 gol 3 assist 3 Bruges.
wowwww che numeri.
ha 21 anni, già bocciato?😅
è del 2005
ha già più di 20 presenze in Nazionale… quella stessa nazionale che ha ridicolizzato la nostra povera Italia, e lui era in campo, imprendibile.
Segnò sia all’andata che a ritorno.
❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.