Soulè: “Dybala non vuole dirmi cosa farà”. Poi il messaggio sul Mondiale…

Matias Soulé è già volato in Argentina per iniziare le vacanze dopo la lunga stagione chiusa con la qualificazione della Roma in Champions League. L’attaccante giallorosso, appena arrivato nel suo Paese, ha parlato ai microfoni di TyC Sports soffermandosi soprattutto sul futuro di Paulo Dybala, tema che continua a tenere banco in casa Roma.

“Vado molto d’accordo con lui, ma non vuole dirmi cosa farà”, ha raccontato sorridendo Soulé. “Quest’anno abbiamo fatto un bel gruppo, prima c’era anche Paredes. Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore”. Parole che inevitabilmente alimentano ancora i dubbi attorno al futuro della Joya, nonostante nelle ultime ore siano aumentate le indiscrezioni su un rinnovo ormai vicino con la Roma.

Intanto Soulé si gode qualche giorno di riposo dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, anche a causa dei problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita nella seconda parte dell’anno. “La prima parte è andata molto bene, poi la pubalgia mi ha frenato per un po’ di partite, ma ho finito la stagione giocando, che era quello che volevo. Ora penso a riposare”, ha spiegato il numero 18 giallorosso.

Soulé ha poi parlato anche della possibilità di essere convocato dall’Argentina per il prossimo Mondiale. L’esterno offensivo figura infatti nella lista dei 55 preconvocati dell’Albiceleste, anche se la concorrenza resta durissima: “So che è difficile, ma c’è sempre una speranza. Ci sono molti giocatori, c’è una competizione molto grande. Se non verrò chiamato continuerò a lavorare per il futuro”.

Redazione Giallorossi.net