Soulè: “Dybala non vuole dirmi cosa farà”. Poi il messaggio sul Mondiale…

Matias Soulé è già volato in Argentina per iniziare le vacanze dopo la lunga stagione chiusa con la qualificazione della Roma in Champions League. L’attaccante giallorosso, appena arrivato nel suo Paese, ha parlato ai microfoni di TyC Sports soffermandosi soprattutto sul futuro di Paulo Dybala, tema che continua a tenere banco in casa Roma.
“Vado molto d’accordo con lui, ma non vuole dirmi cosa farà”, ha raccontato sorridendo Soulé. “Quest’anno abbiamo fatto un bel gruppo, prima c’era anche Paredes. Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore”. Parole che inevitabilmente alimentano ancora i dubbi attorno al futuro della Joya, nonostante nelle ultime ore siano aumentate le indiscrezioni su un rinnovo ormai vicino con la Roma.
Intanto Soulé si gode qualche giorno di riposo dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, anche a causa dei problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita nella seconda parte dell’anno. “La prima parte è andata molto bene, poi la pubalgia mi ha frenato per un po’ di partite, ma ho finito la stagione giocando, che era quello che volevo. Ora penso a riposare”, ha spiegato il numero 18 giallorosso.
Soulé ha poi parlato anche della possibilità di essere convocato dall’Argentina per il prossimo Mondiale. L’esterno offensivo figura infatti nella lista dei 55 preconvocati dell’Albiceleste, anche se la concorrenza resta durissima: “So che è difficile, ma c’è sempre una speranza. Ci sono molti giocatori, c’è una competizione molto grande. Se non verrò chiamato continuerò a lavorare per il futuro”.
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Redazione Giallorossi.net
Gran bravo ragazzo! Gioca un gran bel calcio, tutto suo. Per me è un pupillo, ma ammetto che nelle ultime partite non era lui.
Io sono un convinto estimatore di Soulè, specialmente quando manca Dybala se manca lui l’attacco si spegne e manca di fantasia.
Spero non venga ceduto a meno che non sia per prendere qualcuno MOLTO MOLTO forte.
“Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore”….. questa è una frase che fa capire che lui sa che non lo vendono
Nel calcio e nella vita restano impresse solo le immagini più recenti, quindi quello che ha fatto Soule nella prima parte di stagione svanisce davanti a quello che ha fatto Dybala alla fine.
Paulo è ancora un altro livello ma senza Mati all’inizio non avremmo segnato neanche con le mani.
La pubalgia è una brutta bestia, non puoi allenarti, perdi tono muscolare, ci vuole tempo per tornare al top.
Troppa severità nei suoi confronti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.