LIVE! Greenwood, il Marsiglia chiede 50 milioni. Gasp si muove: primi contatti col giocatore

AGGIORNAMENTO – Conferme sull’interesse concreto della Roma per Mason Greenwood arrivano dalla giornalista Eleonora Trotta: Gasperini si è mosso in prima persona con il calciatore, ma l’affare resta complicato vista la valutazione del Marsiglia. Dopo la stagione straordinaria dell’inglese, il club transalpino chiede circa 50 milioni per lasciarlo partire.

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ARTICOLO ORIGINALE – Mason Greenwood è il grande sogno della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. E stavolta il tecnico giallorosso si è mosso in prima persona. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore piemontese, partito ieri per Torino, avrebbe avuto contatti diretti per provare a convincere l’attaccante inglese a sposare il progetto giallorosso, ottenendo una prima apertura da parte del giocatore. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo.

È lui il primo nome individuato da Gasperini per costruire un attacco da Champions League. Un reparto offensivo che il tecnico vuole rivoluzionare e rendere finalmente all’altezza delle sue idee di calcio dopo una stagione vissuta spesso in emergenza davanti, tra infortuni e rosa troppo corta. Greenwood, per caratteristiche tecniche, velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità realizzativa, viene considerato il profilo perfetto per guidare il nuovo attacco romanista insieme a Malen.

L’attaccante inglese, reduce da una stagione molto positiva al Marsiglia, potrebbe lasciare il club francese nelle prossime settimane anche per questioni economiche legate alla mancata qualificazione in Champions, ma servirà un investimento da record per il club capitolino. E proprio il ritorno della Roma nell’Europa che conta è stato decisivo per riaprire concretamente la pista.

Naturalmente l’operazione resta complessa, soprattutto dal punto di vista economico, ma a Trigoria c’è la sensazione che questa volta il club sia pronto a fare uno sforzo importante per regalare al tecnico un colpo di altissimo livello. Anche perché il messaggio lanciato dalla società dopo il terzo posto è chiaro: alzare definitivamente il livello della rosa.

Greenwood è il nome che accende la fantasia dei tifosi, ma non è l’unico profilo monitorato. Nella lista di Gasperini restano infatti anche Summerville del West Ham, Antonio Nusa del Lipsia e Tzolis, altro esterno offensivo molto apprezzato per caratteristiche tecniche e duttilità.

Prima, però, la Roma dovrà definire anche il nuovo assetto dirigenziale. È ormai vicinissimo infatti l’addio di Frederic Massara, mentre tutti gli indizi portano a Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso. Il dirigente dell’Atalanta, che ha già lavorato e vinto con Gasperini a Bergamo, è il grande favorito per raccogliere l’eredità del ds uscente. La resistenza del club bergamasco starebbe però rallentando gli ultimi passaggi burocratici, nonostante l’imminente arrivo di Giuntoli. Una resistenza che, secondo le ultime voci, potrebbe crollare già nelle prossime ore.

Fonte: Leggo