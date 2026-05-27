LIVE! Greenwood, il Marsiglia chiede 50 milioni. Gasp si muove: primi contatti col giocatore

AGGIORNAMENTO – Conferme sull’interesse concreto della Roma per Mason Greenwood arrivano dalla giornalista Eleonora Trotta: Gasperini si è mosso in prima persona con il calciatore, ma l’affare resta complicato vista la valutazione del Marsiglia. Dopo la stagione straordinaria dell’inglese, il club transalpino chiede circa 50 milioni per lasciarlo partire.
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ARTICOLO ORIGINALE – Mason Greenwood è il grande sogno della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. E stavolta il tecnico giallorosso si è mosso in prima persona. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore piemontese, partito ieri per Torino, avrebbe avuto contatti diretti per provare a convincere l’attaccante inglese a sposare il progetto giallorosso, ottenendo una prima apertura da parte del giocatore. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo.
È lui il primo nome individuato da Gasperini per costruire un attacco da Champions League. Un reparto offensivo che il tecnico vuole rivoluzionare e rendere finalmente all’altezza delle sue idee di calcio dopo una stagione vissuta spesso in emergenza davanti, tra infortuni e rosa troppo corta. Greenwood, per caratteristiche tecniche, velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità realizzativa, viene considerato il profilo perfetto per guidare il nuovo attacco romanista insieme a Malen.
L’attaccante inglese, reduce da una stagione molto positiva al Marsiglia, potrebbe lasciare il club francese nelle prossime settimane anche per questioni economiche legate alla mancata qualificazione in Champions, ma servirà un investimento da record per il club capitolino. E proprio il ritorno della Roma nell’Europa che conta è stato decisivo per riaprire concretamente la pista.
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Naturalmente l’operazione resta complessa, soprattutto dal punto di vista economico, ma a Trigoria c’è la sensazione che questa volta il club sia pronto a fare uno sforzo importante per regalare al tecnico un colpo di altissimo livello. Anche perché il messaggio lanciato dalla società dopo il terzo posto è chiaro: alzare definitivamente il livello della rosa.
Greenwood è il nome che accende la fantasia dei tifosi, ma non è l’unico profilo monitorato. Nella lista di Gasperini restano infatti anche Summerville del West Ham, Antonio Nusa del Lipsia e Tzolis, altro esterno offensivo molto apprezzato per caratteristiche tecniche e duttilità.
Prima, però, la Roma dovrà definire anche il nuovo assetto dirigenziale. È ormai vicinissimo infatti l’addio di Frederic Massara, mentre tutti gli indizi portano a Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso. Il dirigente dell’Atalanta, che ha già lavorato e vinto con Gasperini a Bergamo, è il grande favorito per raccogliere l’eredità del ds uscente. La resistenza del club bergamasco starebbe però rallentando gli ultimi passaggi burocratici, nonostante l’imminente arrivo di Giuntoli. Una resistenza che, secondo le ultime voci, potrebbe crollare già nelle prossime ore.
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Fonte: Leggo
c’è il portafoglio di Dan che è illimitato
magica Roma 💛♥️
Soulè fa le valigie come ho sempre detto. Un saluto a Kansas suo estimatore
Giocatore molto forte.
Cioè tutti i soldi che entrano dalla champions per un solo giocatore. Mi pare poco realistico.
questo è fortissimo.
però gioca a dx pur essendo ambidestro puro.
se dybala rinnova e regge, giocherà a sx, perchè lo sa fare.
e soulè ?
❤️🧡💛
Se vuoi ambire a qualcosa di importante non puoi avere Dybala e Pippo Franco come riserva a Soulè e Gianni Morandi.
Dybala e Soulè saranno titolari entrambi alternandosi come quest’anno tra l’altro.
Soulè ha giocato così tanto che gli è venuta la pubalgia e Dybala non fa enormi garanzie di tenuta. Quindi benvenga un ambidestro com’è Greenwood… anzi ne serve anche un altro,perché ora vanno via El Shaarawy, Zaragoza e Dovbik (Ferguson neanche lo calcolo e poi è già stato rimpiazzato da Malen).
Rispondo che soule sarà sacrificato … ma con dybala in panca pronto a sparpagliare le carte e preservarlo dagli infortuni , Greenwood a sx un altro a dx ( magari nusa o qualcun’altro ) con Malen centravanti ( e scamacca pronto a subentrare) l’attacco e’ fatto ( senza dimenticare i giovani come venturino)
A centrocampo oltre El auynoui e pisilli , kone sarà ceduto ma prendere Frattesi e ismael kone saremmo a posto ( cristante partirà in panchina)
Per la difesa : ceduto ndicka arriverà ostewoold sperando nell’investimento tanto chiesto ( chiarodia) quindi 4 centrali Mancini hermoso ghilardi ostewoold magari chiarodia e sulle fasce come terzini a dx dodo’/ rensch a sx wesley/carlos Augusto ( prenderanno con l’affare kone)
Esatto, sa giocare anche a sx ed all’occorrenza può fare anche da alternativa a Bobby, ma anche dovesse rinnovare Paulo giocherà spesso a dx, perché la Yoya va dosata con parsimonia x non romperlo di nuovo.
Il principale candidato a lasciargli il posto è invece Soulé, la cui permanenza con Dybala e Greenwood avrebbe poco senso.
Si tratterebbe di un sacrificio doloroso, ma sicuramente di un upgrade.
Col ricavato dalla vendita di Mati (35-38) ci paghi 2/3 del cartellino di Greenwood (55). Ci sta.
Dybala fa dieci partite l’anno
ho visto le skill di quest’anno, sembra proprio forte, ha fatto una valanga di gol belli di sinistro, i rigori li calcia di destro, AMBIDESTRO VERO.
2025/26 18gol 11assist e 8 rigori 79minuti di media in 45partite stagionali (saltato 2 partite in stagione: 1panchina e una squalifica x somma ammonizioni)
2024/25 15gol 6assist e 7 rigori 82.5minuti di media in 39partite stagionali (giocato tutte le partite della stagione)
NUMERI PAZZESCHI!! DATELO A GASPERINI!!!
Soulè se ne andrà.
Dybala non le giocherà tutte, anzi! Quindi Soulè serve come il pane
Se Dybala regge parte dalla panchina se arriva Greenwood. Se non parte Soulé gioca a SX e con Soulé a DX. Dybala dobbiamo mettercelo in testa che se lo vogliamo per più partite non può e non deve giocarle da 90′ ma entrare in corsa o 90′ nelle partite che contano.
è ambidestro
Troppi film. Gasp ha già ampiamente dimostrato che non è monolitico sulle posizioni, ha invertito a piacere Hermoso, Dybala, Soulè, Wesley.
Greenwood usa entrambi i piedi con profitto e di attaccanti il Gasp ne vuole tanti e validi.
Oltretutto vendere Mati dopo un’annata tribolata non ti porta chissà che considerato il costo.
E Dybala deve essere un di più, non un punto fermo, quindi ne servono 5 di esterni.
Rudy
Questo e’ più forte di Soule.
Quindi l’amico Daje parteggia per l’Inter…..
Gli togliamo pure Carlos Augusto, oltre a Frattesi e li paghiamo con Kone’!!!
Meraviglioso!!!!
Neanche Marotta ci sarebbe arrivato!!!!
Un dubbio.
Kone’ (Manu) lo dobbiamo proprio cedere, magari sponda Inter….
Ismael Kone’, che sembra formidabile, sta ancora al Sassuolo.
Greenwood a destra e Nusa a sinistra. Soulè ceduto plusvalenzato e Dybala primo subentro. Questa sarebbe una Roma di alto livello
Comunque Nusa a mio avviso è un funambolo leggermente sopravvalutato… I numeri che ha non giustificano il prezzo che chiedono. A quel prezzo prendi El Mala che ha numeri decisamente migliori ed è anche più giovane. Ed è anche ambidestro.
Se prendi due Ambidestri come El Mala e Greenwood la incarti a tutti spostandoli durante la partita.
Il mio sogno è El Mala Malen Greenwood
Con Dybala,Pellegrini e Venturino riserve.
Solo che per quei due ci vuole la cessione di Soulè più altri 60ml almeno.
Partiamo dal presupposto che se Dybala dovesse rimanere dovrà essere la ciliegina sulla torta, non la torta.
In tal caso, parere mio, Soule ha dato segnali di limiti importanti: tecnicamente limitato, se lo sposti dalla sua mattonella scompare, scostante nel rendimento (stesso rendimento di Verona, bene i primi mesi, poi male verso la seconda metà del campionato), ma un buon sx.
Greenwood è un altra cosa rispetto a Soule, categorie di differenza.
Greenwood a dx e nusa a sx.
Magara!
pure st’anno avemo la nostra telenovela. sancho 2
Nusa Malen Greneewood + Dybala a giostrare sarebbe un attacco extraterrestre x la serieA e top in Europa
Sarebbe l’ideale e lo spero ma non sogno più di tanto.
Togli Nusa e metti El Mala e hai totalmente ragione
Sarebbe un grandissimo attacco per la serie A, il migliore…ma top in Europa no, non esageriamo, poi se per top si intendono le prime 10/15 squadre allora si.
In Champions ci sono squadre che praticano un altro sport e in un anno è impossibile colmare certi gap.
Ma se si riuscisse ad allestire una squadra in grado di competere per il campionato, senza sfigurare in Champions, come hanno fatto quest’anno le italiane e senza snobbare la Coppa Italia sarei più che soddisfatto
ma solo io a sinistra vorrei Rashford che rientra allo United dal prestito al Barcellona?
Greenwood Malen Rashford attacco atomico
rashford prende 1.5 mln …. al mese ! 😅
❤️🧡💛
La mia impressione è che finalmente si voglia costruire una rosa dove non ci sono 11 titolari ma, come disse Gasp, 15/16 giocatori di livello che si alternano nei vari momenti della stagione e nelle singole partite. Oltre a questi, altri 5/6 capaci di subentrare al bisogno. Perciò si va verso i rinnovi: Pelle, Zeki e altri sono comunque giocatori che hanno acquisito il modello Gasp. Possono fare bene o benino ma ormai praticano le idee del Mister. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto.
FRS
Il Problema non è il calciatore bensì il Marseille che spara alto.
Il Marseille ha già preso o prenderà circa 25 milioncini dalla Roma per Vaz…credo sia il caso di far valere i buoni rapporti che abbiamo con la compagine francese
Nusa e Greenwood sono nomi troppo scontati per essere veri.
In realtà la maggior parte degli operatori di mercato aspetterà la vetrina del Mondiale prima di allacciare trattative concrete.
Adesso i nomi servono per far passare il tempo.
Greenwood non è stato convocato quindi la tua teoria decade in questo caso specifico.
Altro giocatore che sto caldeggiando non convocato (tra i grandi) è El Mala.
@Mubudu – El Mala a sinistra, Greenwood a destra; entrambi ambidestri veri. Il primo: 13 gol e 5 assist in tutte le competizioni; il secondo: 26 gol e 11 assist in tutte le competizioni. E al centro: il nostro Bobby.
Domattina mi sveglio sudato ma oggi sono stanco e quindi mi lascio sognare.
Di solito vengono citate carrellate di squadre in concorrenza con la Roma per i giocatori su cui mettiamo gli occhi, su Greenwood com’è la situazione? Io penso che non venga venduto nessuno, sennò Gasperini s’inc***a
Inspiegabile questo INNAMORAMENTO per NUSA.
Calciatore dal grande futuro alle spalle.
In Bundesliga , dove si fanno tanti gol e assist
( vedere Openda Kostic Nkunku Schick in Germania )
25/26 gol 4 assist 3
24/25 gol 3 assist 4
23/24 gol 3 assist 3 Bruges.
wowwww che numeri.
ha 21 anni, già bocciato?😅
è del 2005
ha già più di 20 presenze in Nazionale… quella stessa nazionale che ha ridicolizzato la nostra povera Italia, e lui era in campo, imprendibile.
Segnò sia all’andata che a ritorno.
❤️🧡💛
Giusto: Malen ha segnato 3 gol in più dopo Gennaio
come dire …il futuro di Nusa è già passato
Gasperini cerca uno forte avanti a destra per alternarlo con dybala( abbiamo 3 competizioni compresa la Champions ) e a sinistra dove può mettere anche pellegrini e pisilli quando vuole più copertura. Spero prendano amche un terzino mancino sento parlare di dodo ma lui è destro una brutta copia di wesley
Greenwood a me sembra forte…poi dove e come giocherà lo farei decidere al tecnico…come per il minutaggio di Dybala e l’eventuale cessione di Soulè
GREENWOOD ( sogno non realizzabile ).01/10/01
25/26 gol 16 assist 7 partite 32 Marsiglia
24/25 gol 21 assist 6 partite 34 Marsiglia
23/24 gol 8 assist 6 Getafe partite 33
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in Premier League col Manchester United 22 gol 4 assist
Campione C maiuscola.
Nusa Zirkzee Kean = figurine che costano tanto
Vendiamo soulé che gioca da solo e prendiamo greenwood che esalta il collettivo segnando anche di piu.
Classico calciatore che alza il livello. Nato per essere allenato dal Gasp. Spero che arrivi. Forza Romaaaa
Greenwood campione, Tsolis molto buono; summerville e nusa non all’ altezza di questi, soprattutto perche segnano molto poco.
addirittura una live.
domanda, ma questi giocatori che richiedono un forte esborso si possono comprare subito o bisogna aspettare la fine di giugno per metterli nel bilancio del prossimo anno? non dovevamo prima chiudere l’anno vendendo?
È bastata na mezza mattinata che da 60 siamo passati a 50 milioni. Direi di prenderlo domattina a 40 così ci leviamo il pensiero
a sto punto fra una settimana ci pagano pure
0 milioni? e chi è Pelè ? non è neanche nazionale inglese
Credo che il problema con Greenwood sarà più x lo stipendio che per il cartellino.
Se chiedono 50 a 40-45 più eventualmente una percentuale sulla rivendita (il giocatore ha ancora “solo” 24 anni) lo si porta a Trigoria.
Sono una decina di mln in più del prezzo al quale riusciremmo a vendere Soulè, del quale prenderebbe il posto.
Già ora l’inglese guadagna 3 mln netti a stagione, ma per spostarsi a quelle cifre pretenderà un bel ritocco. Poi rischi di ritrovarti Malen & Co a battere cassa..
Secondo me è relativo dero, perchè stiamo parlando del miglior esterno, per numeri, del camponato francese e secondo me uno dei migliori under 25 d’europa in quel ruolo.
Allo united era considerato l’astro nascente del calcio mondiale, poi è rinato in Francia dove è riuscito a fare 48 goal e 17 assist.
Uno che ha questi numeri e questa età è giusto che abbia un contratto di 5mln netti l’anno, perchè allo stato effettivo è un top player che la roma prendere, cosa che Malen prima non era.
Se sono 50 milioni a calciatore, per rafforzarci la squadra ci vorranno almeno 200 milioni.
Minimo
francamente non conosco il giocatore così bene da poter pensare di pagarlo 50 milioni……
Sembrano tanti soldi ma Gasp ci vede lungo. Meglio 50 per uno buono che per 4 Zaragoza.
Pensiamo alle sliding doors di gennaio. Se Massara diceva 27M per Malen sono tanti e lo lasciava alla juve, sappiamo come andava a finire. Ancora si mangiano le mani gli strisciati.
A volte bisogna buttarsi e usare meno la calcolatrice.
dopo la sola Vaz un po’ di sconto ce lo devono
se x prendere Greenwood.cedi.mwzza squadra siamo da capo.a 12
cautela
Ma a 50M se lo tenessero…a cosa serve il DS nuovo allora?pure io lo faccio il DS a quel punto….il Marsiglia quando l’ha scoperto mica l’ha pagato a questa cifra che io sappia…dai su, viene D’amico e faccia il suo lavoro.
Top Player. Se vendi Soulé a 30-35 ne puoi mettere appena 15-20 in più per un top player alla Malen
Ma quelli che dicono 50 milioni sono troppi ma lo sanno che i Friedkin sono ricchi? Se vogliono fare questo regalo a Gasperini se lo possono permettere eccome, Abraham, Dobvik sono costati 40 milioni
io credo che il tridente Dybala-Malen-Grreenwood…sarebbe qualcosa di devastante
Sono gia’ scesi dai 60-65 che ho letto questa mattina, a cena vorranno meno di 30 mln.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.