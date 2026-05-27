LIVE! D’Amico nuovo ds della Roma, annuncio a un passo. Ufficiale la separazione dall’Atalanta

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – Fabrizio Romano conferma: Tony D’Amico torna a lavorare con Gasperini. Intesa trovata con la Roma, l’annuncio è ormai questione di ore.
AGGIORNAMENTO ORE 16:15 – Tony D’Amico lascia l’Atalanta: è ufficiale la separazione dal direttore sportivo, annunciata da un comunicato del club bergamasco: “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro”. Si attende ora solo l’annuncio del suo passaggio alla Roma.
AGGIORNAMENTO ORE 14:20 – Arrivano conferme su Tony D’Amico ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Stando a quanto riferisce il giornalista Filippo Biafora, il ds sta per lasciare l’Atalanta e deve solo sbrigare le ultime formalità. L’accordo con i giallorossi sarà triennale o addirittura quadriennale, con un ingaggio che si aggirerà attorno al milione e mezzo annuo. Gasperini è molto soddisfatto della scelta operata dai Friedkin.
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La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo. Dopo giorni di trattative, confronti e resistenze, l’Atalanta avrebbe deciso di liberare Tony D’Amico, spalancando definitivamente le porte al suo approdo a Trigoria. Lo scrive in questi minuti il portale on line de Il Romanista.
Secondo attendibili indiscrezioni interne al club bergamasco, la famiglia Percassi avrebbe dato il via libera al dirigente per risolvere il contratto che lo legava all’Atalanta e iniziare una nuova avventura professionale nella Capitale. Una decisione maturata anche alla luce della nuova direzione scelta dal club nerazzurro, che ripartirà dalla coppia formata da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri senza perdere ulteriore tempo.
Per giorni da Bergamo erano arrivate resistenze e frenate, ma adesso la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata. La Roma, infatti, aveva già da tempo raggiunto un’intesa con D’Amico e attendeva soltanto l’ok formale dell’Atalanta per poter chiudere l’operazione e preparare l’annuncio ufficiale.
Sarà dunque lui, insieme a Gian Piero Gasperini, a costruire la nuova Roma che dovrà affrontare la prossima stagione tra campionato e Champions League. Un tandem già collaudato a Bergamo e fortemente voluto sia dal tecnico giallorosso sia dalla proprietà Friedkin.
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vai vai vai vogliamo una grandissima ROMA 💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛
OTTIMO, altro tassello che si aggiunge, questa volta tempestivamente. E adesso via col mercato estivo!
Eh, col Gasp si gioca sempre d’anticipo!
d’amico, il medico dell’atalanta, gasperini, scamacca, non siamo la succursale dell’atalanta, cioe’ non facciamo l’errore di fissarci. l’atalanta e’ arrivata dietro, il ds ce l’abbiamo ed e’ bravo, scamacca non lo rischierei con tutti gli attaccanti buoni e di solito le minestre riscaldate non funzionano. solo per dire che basta atalanta siamo la roma e non e’ che ora gasperini deve diventare dg, e’ l’allenatore che deve coordinarsi con il ds punto.
va bè .. tanto l Inter si compra tre quarti di Roma…..noi ci compriamo mezza atalanta!!🤣🤣
Sempre forza Roma!!
Ho capito ma se ti di dico geffer ???
Beh, Gasperini ci ha portato in C.L.
L’Atalanta ha dimostrato di essere un’ottima società.
Ha vinto un’E.L. e ha fatto la C.L.
Per anni ci è stata sopra.
Se non riusciremo a capire che non basta chiamarsi ROMA per vincere,
allora non si cresce.
Servono umiltà, lavoro, sintonia tra tutte le componenti societarie.
Gente che conosce il calcio per evitare lo spreco di acquistare giocatori inutili.
Butti via soldi e non ce lo possiamo permettere.
Pochi calciatori, ma veri.
Vedremo.
Un saluto.
FRS
@george
Può sembrare così ma si è scelto di affidarci a Gasp in tutto e per tutto quindi è giusto assecondare le sue richieste. Questo finalmente responsabilizzerà al massimo l’allenatore, che non potrà poi in caso di fallimento negli obiettivi accampare scuse. Ovviamente sempre che sia accontentato dalla società anche sul mercato. Che ovviamente non significa Mbappè e Halland ma nemmeno Venturino e Vaz.
Spero davvero che questo sia l’anno buono per festeggiare a Circo Massimo.
Che te sei bevuto?
vabbè ma l’atalanta è arrivata dietro quest’anno, per anni la coppia gasp-d’amico ci ha appoggiato le palle in testa sia come gioco sia come valorizzazione della rosa, portarli da noi mi sembra la cosa più logica e sensata per costruire una squadra forte e funzionale
L’Atalanta è arrivata dietro perchè non ha avuto Gasp che ci è arrivato davanti quando stava con l’?Atalanta con il medico è d’Amico….Scamacca saranno voci
Ma che c’entra succursale? Si tratta di persone che sanno lavorare bene insieme e che vogliono apportare le loro competenze alla società as Roma ( dove hanno sempre prevalso i personalismi al lavoro di gruppo).
L’Atalanta e’ arrivata dietro anche perche’ hanno avuto quella sciagura di Juric come allenatore. Sicuramente sarebbe arrivata dietro ugualmente, ma avrebbe dato filo da torcere con Palladino da inizio campionato.
Infatti la base è della Roma.
La Roma ha una base migliore rispetto a quella da cui era partita l’Atalanta: vanno solo presi i giocatori giusti, quelli che hanno le caratteristiche che vuole il tecnico.
George mio, ma davvero stai così? Quale sarebbe il tuo sogno? Er viperetta presidente (romano e romanista), Ranieri DT (romano e romanista) Totti DS (romano e romanista) e Liverani allenatore (romano e romanista)? Allora si che magni…… l’attaccamento alle proprie radici va bene, ma a patto che non ti trasformino in un albero incapace di camminare!!!
Molla il boccione @george
Invece non facciamo l’errore che tutto quello che fa la nostra società sia sbagliato .
Sempre che te sei giallorosso, perché ogni dubbio è lecito.
Premesso il fatto che anche io ho mosso delle critiche a Mister Gasperini (non mi nascondo) sminuire o denigrare, un allenatore che ti conquista un piazzamento in Champion dopo un solo anno mi puzza tanto di cattiveria Milan, scazzie e rubens che dicono?! 😅
Se sarà vero, mi verrà da pensare che lo sia stato fin da quando Gasp disse in conferenza stampa che il DS e l’allenatore devono essere in sintonia.
Non dimentichiamoci che è stato d’amico a portare juric a Bergamo
Ok, e invece mentre lavorava con Gasp chi ha portato e cosa ha ottenuto?
Non dimentichiamoci nemmeno che è stato D’Amico a costruire l’Atalanta che ha vinto l’Europa League. Strano ricordarsi solo Juric e dimenticare Lookman, Ederson, Højlund e De Ketelaere.
..dopo aver rescisso con Gasperini 😮
Per me invece è stato Percassi a sceglierlo, proprio per dimostrare che tutti i risultati dell’atalanta prescindevano da Gasp, infatti ha scelto la brutta copia. Un assunto totalmente sbagliato
Informati meglio, Juric arrivò in un momento in cui non c’erano allenatori disponibili e venne suggerito da un certo Riso che tutti conosciamo
Punti di vista. Io preferisco dire che è il DS che ha portato l’EL a Bergamo e diversi calciatori forti assieme a qualche flop, destino da cui non è esente nessun professionista.
Come diceva Totò, è la somma che fa il totale.
Il terzo posto non può cmq non essere anche di Massara che va per questo ringraziato.
Juric credo che sia stato scelto da Percassi, che avrà creduto di fare la cosa migliore prendendo uno che apparentemente gioca nello stesso modo di Gasperini. Peccato che Gasp stesso abbia cambiato molte cose da quando ha avuto Juric come giocatore, il quale ha scopiazzato ciò che ricordava del suo maestro, e purtroppo per l’Atalanta non è certo la stessa cosa… Non avranno visto i disastri fatti da noi e in Premier? Devono aver pensato che il loro modulo fosse lo stesso e sarebbe andato bene.
Se po’ di sbaglia pure D’Amico oppure è esente?
Io vorrei sapere chi ha portato ste mezze calzette ( spacciate per campioni) alla Juve e al Milan
( in ordine sparso)
Openda.
David
Zhegrova
Douglas Costa
Fofana
Gimenez
Fullkrug
Nkunku
Qualcuno di buona volontà mi può fare il conteggio di quanto milioni sono costati tra cartellino, stipendio e commissioni agli agenti ?
BENE COSI. Gasp chiede , il Ds esegue e non fa di testa sua.
Forza ROMA SEMPRE
Altro tassello sbloccato ma… presto che è tardi!!!
A parte gli scherzi, sono sicuro che faranno una grande squadra… Gasp è la certezza che mi fa dormire tranquillo.
DajeRomaDaje
articolo di stamattina: Percassi non libera D’Amico… 2 ore dopo: D’Amico è fatta.
Ero tranquillo perché lo aveva scritto Repubblica……
FORZA ROMA
@Idealista
Esatto!! quando si parla della A.S.Roma, la Repubblica (Marco Juric), come sempre, fa solo figure di m3rda (chissà se sono soltanto incidenti di percorso o se è un vero e proprio accanimento contro la Roma) e come se non bastasse a questo pseudo giornalista gli viene dato spazio nelle varie radio romane.
Mi meraviglio di te , cosa potevano scrivere i giornalisti della Repubblica delle banane degli Agnelli?.
mi sembra che Gasp abbia le idee molto chiare sul mercato, gli dessero i giocatori che chiede. ha dimostrato di avere ragione e gli va data piena fiducia. meglio un DS collaudato con cui ha già rapporti. Io continuo a godere!!’n
Sul mercato ci sta ma idee chiare per il rinnovo di pellegrini non mi sembra-
Un bravo DS, sarei veramente contento se venisse alla Roma. Mi sarebbe piaciuto molto anche Tognozzi, sono sicuro che andra’ alla Juve.
D’Amico sarà l’artefice dell’acquisto di Greenwood, e non solo….. non vedo l’ora!!!
Avrà portato Juric,ma pure Qualche giocatore buono ….
Ah si? Ad esempio quali? Dimmi i suoi colpi a Bergamo che hanno ben reso.
portaci greenwood 🍀🤞
ma chi ha scoperto questo signore? terrei massara comunque ….
Massara ha toppato solo i prestiti ,( almeno sono stati solo prestiti) .
Cosa che può succedere
Ma se è stato il motivo ,dei contrasti,tra Ranieri e Gasperini, ripartire con lui , significherebbe un ‘ altra sessione di calciomercato di patimenti
Gasperini si è trovato bene con D’Amico? E D’Amico sia.
ogni ds ha sbagliato qualcosa nella sua carriera, facciamoli lavorare in santa pace.. vuoi o non vuoi anche i Ds che hanno sbagliato da noi, qualcosa di buono hanno fatto
i DS non devono ne sbagliare e ne fare le scelte giuste.
Devono semplicemente attenersi alle richieste dell’allenatore e prendere i giocatori richiesti.
Basta con questi fenomeni scova talenti.
Idealista, certo, ma metti che un giocatore si impunta e non vuole venire o non te lo cedono? Allora il ds deve saper scovare uno con le caratteristiche adatte. Gasp stesso ha detto che non è lui che scova i giocatori, ma gli vengono proposti. Il problema è che Massara glieli proponeva, il mister li avallava, ma poi il ds non riusciva a prenderli perdendoci molto tempo prezioso dietro. Ma perché proporre giocatori senza essere sicuri o quasi che verrebbero? Ci credo che Gasp si è arrabbiato.
se è soddisfatto Gasp, allora sono soddisfatto pure io!
Prima mission del nuovo DS sarà trovare qualcuno che si pigli Vaz… ma la vedo molto difficile, quindi mi sa che per qualche anno andrà in giro in prestito nella speranza di trovare qualche estimatore
Ok, ora arriveranno 3 titolari forti e 3-4 giocatori che conoscono solo loro e che diventeranno titolari nei prossimi anni con enormi plusvalenze. Dai che lo squadrone si fa, senza cedere nessuno di importante, solo rincalzi o al massimo pagheremo (pagheranno 😉) una multa. E vai col tango…
Ora mi aspetto l’ addio di Massara
Premettendo il fatto che anche io l’ho criticato per alcune sue operaazioni, ho percepito che qualcosa non andava con Massara, nell’attimo in cui non rilasciava piu’ interviste nel Pre-Partita (cosa accaduta anche con altri Ds) Si parla di un “accordo per l’interruzione del rapporto Mi auguro solo che D’Amico sia la scelta giusta.
Finalmente ci stiamo muovendo per tempo, se son rose fioriranno!
godo!
bene ottimo.. D’AMICO non è niente male… spero 🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽 che aiuterà la Roma, per cercare giocatori 🔝 forti forti e sani. pronti…
Meno male temevo che Percassi ci avrebbe trascinato in una nuova telenovela. Sono contento così.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.