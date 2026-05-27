FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 27 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Roma su Kolo Muani: pronti i primi contatti col PSG
Dopo il riscatto di Donyell Malen, la Roma cerca un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Turchia, i giallorossi sarebbero pronti a presentare un’offerta al PSG per Randal Kolo Muani, reduce da un prestito poco brillante al Tottenham. Sul francese ci sono anche Bayern Monaco e Fenerbahçe, ma senza trattative concrete avviate finora.
Ore 8:20 – Pellegrini verso il rinnovo, rebus Celik
La Roma e Lorenzo Pellegrini vogliono continuare insieme. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini considera il capitano centrale nel progetto tecnico e anche la proprietà spinge per arrivare al rinnovo. I contatti con l’entourage proseguono e cresce l’ottimismo per la stretta di mano definitiva nei prossimi giorni. Più complicata invece la situazione di Celik: le richieste economiche del turco vengono considerate troppo alte dal club. (Corriere dello Sport)
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Ore 7:00 – Lopez conferma Baldanzi: “Cambia la squadra”
Diego Lopez conferma la volontà del Genoa di puntare forte su Tommaso Baldanzi. Al Secolo XIX il ds rossoblù ha elogiato il fantasista di proprietà della Roma: “È uno che cambia la squadra con qualità e visione, ma soprattutto ha già dimostrato dna da Genoa”. Lopez ha poi ribadito la fiducia totale in De Rossi: “È l’uomo giusto per costruire un progetto serio e duraturo”. (Il Secolo XIX)
IN AGGIORNAMENTO…
Le notizie provenienti da Genova su Baldanzi mi confortano. Infatti temevo un suo rispedimento al mittente.
Strano che non. ci sta più la Juventus su Kolo Muani, senza Champions non si cantano messe…
Strano che non. ci sta più la Juventus su Kolo Muani, senza Champions non si cantano messe.
“ma senza trattative concrete avviate finora”
kolo-muani tanta roba con Malena, Dybala,ecc ecc
Talmente tanta roba che al Tottenham ha segnato una rete. Considerato che costerebbe uno sproposito, anche di ingaggio, l’unica speranza è che la Serie A sia ridotta ormai ad un livello infimo, per far valere pure lui…
ma x carità dal PSG solo giocatori rotti o pippe
Se si riesce a rinnovare a Dybala e Pellegrini a cifre sostenibili, va benissimo. Meglio ancora se si lascia andare Celik, mettendo Rensch al suo posto, e si prende Obrador, uno che nel gioco della Roma potrebbe rappresentare una vera svolta, considerato che alle doti balistiche simil-Angelino unisce una velocità pazzesca e un fisico adeguato (1,81 di altezza).
Kolo Muani mi piace e sapete che era IL VERO OBIETTIVO della juve mi renderebbe l’eventuale “scippo” ancora più gustoso…!
P.S.
Che bello legge che i bianconeri “sentano da dietro la nostra presenza”😂
FORZA ROMA
fosse vero credo che Kolo Muani sarebbe un gran bel colpo… vedo in lui molte caratteristiche adatte al gioco del Gasp… pero come sempre lascio che i giocatori siano scelti dall allenatore
Tocca guardare il mercato degli svincolati: Konaté in scadenza col Liverpool per la difesa e Brandt in scadenza per la trequarti ti fanno fare un salto di qualità enorme
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.