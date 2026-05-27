FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 27 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma su Kolo Muani: pronti i primi contatti col PSG

Dopo il riscatto di Donyell Malen, la Roma cerca un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Turchia, i giallorossi sarebbero pronti a presentare un’offerta al PSG per Randal Kolo Muani, reduce da un prestito poco brillante al Tottenham. Sul francese ci sono anche Bayern Monaco e Fenerbahçe, ma senza trattative concrete avviate finora.

Ore 8:20 – Pellegrini verso il rinnovo, rebus Celik

La Roma e Lorenzo Pellegrini vogliono continuare insieme. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini considera il capitano centrale nel progetto tecnico e anche la proprietà spinge per arrivare al rinnovo. I contatti con l’entourage proseguono e cresce l’ottimismo per la stretta di mano definitiva nei prossimi giorni. Più complicata invece la situazione di Celik: le richieste economiche del turco vengono considerate troppo alte dal club. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – Lopez conferma Baldanzi: “Cambia la squadra”

Diego Lopez conferma la volontà del Genoa di puntare forte su Tommaso Baldanzi. Al Secolo XIX il ds rossoblù ha elogiato il fantasista di proprietà della Roma: “È uno che cambia la squadra con qualità e visione, ma soprattutto ha già dimostrato dna da Genoa”. Lopez ha poi ribadito la fiducia totale in De Rossi: “È l’uomo giusto per costruire un progetto serio e duraturo”. (Il Secolo XIX)

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