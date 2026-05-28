Gasp-D’Amico, nasce la nuova Roma

La nuova Roma parla sempre di più la lingua di Gian Piero Gasperini. Dopo il ritorno in Champions League e il clamoroso terzo posto conquistato al termine della rimonta finale, i Friedkin hanno deciso di affidare il futuro del club a un modello preciso: quello che negli ultimi anni ha trasformato l’Atalanta in una realtà stabile del calcio europeo. E il primo tassello di questo nuovo corso è Tony D’Amico.

Dopo il via libera arrivato da Bergamo, il dirigente è pronto a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. Firmerà un contratto triennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione e avrà il compito di costruire insieme a Gasperini la squadra del futuro. Un asse fortissimo, tecnico e dirigenziale, che i Friedkin vogliono rendere centrale all’interno del nuovo progetto giallorosso.

La nomina di D’Amico è ormai soltanto una questione burocratica. A Trigoria nascerà una sorta di “cerchio magico” formato da Gasperini, D’Amico e Ryan Friedkin, sempre più protagonista nelle scelte strategiche del club. La linea è chiara: basta cortocircuiti interni, basta incomprensioni tra area tecnica e società. Il tecnico avrà finalmente un canale diretto con il club e un direttore sportivo totalmente allineato alle sue idee calcistiche. E non è un dettaglio da poco. Perché Gasperini, già la scorsa estate, aveva lamentato la necessità di costruire una squadra più vicina alla sua filosofia offensiva e aggressiva. Stavolta la Roma vuole evitare gli errori del passato e accelerare davvero il progetto tecnico dopo la qualificazione Champions.

Il legame tra Gasperini e D’Amico nasce da lontano e si è consolidato definitivamente a Bergamo. Insieme hanno costruito una delle Atalanta più forti degli ultimi anni, valorizzando giocatori come Hojlund, Koopmeiners, Lookman e Retegui e generando enormi plusvalenze senza perdere competitività. Ed è proprio questo il modello che i Friedkin vogliono importare nella Capitale: una Roma capace di crescere, valorizzare talenti e allo stesso tempo restare competitiva in Italia e in Europa.

L’agenda di D’Amico, del resto, è già pienissima. I primi dossier riguarderanno i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, tutti vicini al prolungamento. Poi partirà ufficialmente il mercato. Gasperini ha chiesto rinforzi soprattutto in attacco e in cima alla lista restano Greenwood e Summerville, due nomi considerati ideali per alzare il livello offensivo della squadra. Sugli esterni, invece, prosegue il duello tra Dodô della Fiorentina e Giay, entrambi valutati circa 15 milioni di euro.

Parallelamente verranno definiti anche gli ultimi dettagli del ritiro estivo in Germania, altro segnale di una programmazione partita con grande anticipo rispetto agli ultimi anni. La sensazione è che la Roma abbia finalmente deciso di cambiare davvero metodo di lavoro. E dopo tante promesse, adesso i Friedkin sembrano pronti a costruire una squadra da Champions anche fuori dal campo. Perché il tempo delle rivoluzioni improvvisate è finito. Ora serve continuità. E soprattutto competenza.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Leggo