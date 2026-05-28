Roma col sogno Greenwood, ma va sacrificato Soulè

Gian Piero Gasperini vuole iniziare il nuovo mercato della Roma con un colpo enorme: Mason Greenwood. È lui il nome scelto dal tecnico giallorosso per costruire un attacco da Champions League e nelle ultime ore sarebbero arrivati anche i primi segnali positivi direttamente dal giocatore.
Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini avrebbe avuto contatti diretti con l’attaccante inglese trovando un primo gradimento alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Un’apertura importante, perché Greenwood viene considerato il profilo perfetto per completare un reparto offensivo che il tecnico vuole finalmente trasformare in uno dei punti di forza della nuova Roma.
I numeri dell’inglese, del resto, parlano da soli: 48 gol in 80 partite in Ligue 1, cifre che raccontano il livello di un giocatore capace di fare la differenza sia da esterno offensivo sia da attaccante centrale. Gasperini immagina un tridente devastante con Greenwood accanto a Donyell Malen e Paulo Dybala, un attacco che cambierebbe completamente dimensione tecnica e ambizioni della Roma.
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La trattativa però resta complicata soprattutto sul piano economico. Il Marsiglia valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, anche perché in caso di cessione il club francese dovrà girare il 40% dell’incasso al Manchester United. A Trigoria sperano di abbassare le richieste, ma la sensazione è che serviranno comunque almeno 50 milioni per chiudere l’operazione.
Per arrivare a Greenwood potrebbe essere necessaria la cessione di Matias Soulé. L’argentino continua infatti a piacere molto all’Aston Villa e la Roma spera di ricavare circa 40-45 milioni dalla sua eventuale partenza. Una cifra che permetterebbe al club giallorosso di finanziare l’assalto a Greenwood e contemporaneamente proseguire la rivoluzione offensiva chiesta da Gasperini.
Perché il mercato davanti non si fermerà a un solo innesto. Dopo aver momentaneamente raffreddato le piste Zirkzee e Nusa, la Roma continua infatti a monitorare altri profili offensivi. Restano in corsa Pepe del Porto, Summerville del West Ham, Scamacca dell’Atalanta e Munoz dell’Osasuna, tutti nomi considerati compatibili con il calcio aggressivo e verticale dell’allenatore piemontese.
La sensazione è che stavolta la Roma voglia davvero fare le cose in grande. Dopo anni di mercato fatto più di occasioni che di investimenti pesanti, il ritorno in Champions e i ricavi garantiti dalla competizione stanno cambiando gli scenari. E Greenwood rappresenterebbe il messaggio più forte possibile: la nuova Roma vuole alzare definitivamente il livello.
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Fonti: Il Messaggero, Leggo
Soulé e PL7!👋🏼👋🏼👋🏼
Meglio Mati.
Si vabbe’, solite cose…..si dice devi migliorare la squadra poi vendi quelli boni gia affermati per comprare scommesse……ma dove si va cosi?
….va sacrificato SOULE’ e ancora ci stiamo pensando? Di corsa…….!!
senza prendere in considerazione le questioni strettamente tecniche , viste soprattutto le richieste del gasp , se soule’ fosse vendibile realmente a 40/45 mil , proverei senz’altro ha fare questo step .
Qualunque cosa accadrà durante l’ estate ricordiamoci almeno per un po’ che Soulé quest’ anno tra gol e assist g
ha dato un contributo fondamentale al terzo posto.
sacrificio che accetto volentieri. Greenwood vale 5 volte più dell’argentino
40 milioni per soule’ non li offre nessuno
Non dobbiamo sbagliare acquisti. D’altra parte dobbiamo mettere in casa dei “big” per alzare il livello. Non possiamo sempre aggrapparci ai miracoli del Gasp
Dove si firma?
Speriamo che le parole si tramutano in fatti e in tempi veloci. Greenwood è tanta, tanta roba. Se serve vendere Soule’ per l’acquisto dell’inglese, va fatto questo sacrificio, perché porterebbe ad un upgrading notevole. Con l’entrata in Champions, i Friedkin sono disposti verso un cambiamento radicale , con strategia di investimento di altra natura rispetto al passato. D’amico, che proviene dall’Atalanta, chissà se ci aiuta portandoci Palestra. Questi due per iniziare col botto…
La crescita di Soule’ è stata frenata dalla pubalgia e più di 40 non puoi farci, Greenwood ha numeri eccezionali in questi 2 anni, meno di 60 non bastano, di ingaggio almeno 5 glieli dovrebbero garantire, sono valori irraggiungibili per la Roma attuale, quindi perché non tenere Soule’, sacrificare un altro e puntare su due esterni sinistri di 25-30 ciascuno? Altro equivoco, Gasp vorrebbe tenere Pellegrini (che vuole almeno 3 per restare!!!) ma a fare che, l’esterno alla Lookman?
se si sblocca Soule poi ce ne pentiremo
Sogno un attacco composto da Soulè, Grenwood, Dybala ,Malen, Zirkzee/Scamacca, Summerville, Pellegrini
Poi come metterli in campo ci penserà il Gasp ma averli tutti significherebbe spaccare il mercato e il campionato stesso con un mix di giocatori intercambiabili e forti in modo da non abbassare mai il livello.
A quel punto se confermi tutti gli altri e non cedi pezzi importanti come Konè si può sognare davvero
Chi lascia la strada vecchia per la nuova… Però per Greenwood faccio un’eccezione
45 milioni per Soulè….ce lo porto io a cavacecio!!!
Farebbe bene pure a lui, magari Emery riesce a fargli capire che il campo è largo 70mt e che si può giocare anche oltre i due metri dalla linea laterale.
Su Greenwood mi mette paura soltanto il giornalismo italiano che non vede l’ora di poter scavare e indagare sulle sue vicende e buttareb di conseguenza letame su di noi.
Greenwood per Soulé non dovrebbe far venire nemmeno il dubbio. Il problema è che 45 milioni per l’argentino non te li da nessuno
Se crediamo agli articoli giornalieri, e siamo ancora a maggio, da qui a luglio, dovremo sostenere una notevole quantità di trattative: le prime, però, inevitabilmente in uscita (e ci sono di mezzo i mondiali).
Prima – a meno di precontratti poi depositati a luglio – ci sono cessioni + riscatti in entrata (= Malen; forse Venturino) e soprattutto in uscita, ma non conclusioni di acquisti.
Dati i costi ventilati degli acquisti, s’impone una certa pazienza per non stressarsi troppo in anticipo
Sacrificato ? Ha 24 anni, immagino voglia giocare, se capisce di non far parte del progetto o comunque solo da riserva, sarà contento di essere ceduto. Il problema è un altro, qui fa la CL e quindi spererebbe in un club analogo e secondo me Club forti non cercano Soulè.
Su Soule non so neanch’io cosa fare.
Sinceramente i numeri parlano per lui, ma credo che per Gasp, e mi troverebbe d’accordo, è troppo anarchico.
È un po’ troppo fine a se stesso.
Come dire: ok, fa goal e assist, ma limiya la manovra.
Quindi riduce l’efficacia delle azioni.
Penso che il Gasp vorrebbe uno che magari ti fa’ qualche goal in meno ma che, partecipando MEGLIO alla manovra, porti più “risultato di squadra”.
A quel punto “il totale” sarebbe più di Soule…
FORZA ROMA
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