Roma col sogno Greenwood, ma va sacrificato Soulè

Gian Piero Gasperini vuole iniziare il nuovo mercato della Roma con un colpo enorme: Mason Greenwood. È lui il nome scelto dal tecnico giallorosso per costruire un attacco da Champions League e nelle ultime ore sarebbero arrivati anche i primi segnali positivi direttamente dal giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gasperini avrebbe avuto contatti diretti con l’attaccante inglese trovando un primo gradimento alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Un’apertura importante, perché Greenwood viene considerato il profilo perfetto per completare un reparto offensivo che il tecnico vuole finalmente trasformare in uno dei punti di forza della nuova Roma.

I numeri dell’inglese, del resto, parlano da soli: 48 gol in 80 partite in Ligue 1, cifre che raccontano il livello di un giocatore capace di fare la differenza sia da esterno offensivo sia da attaccante centrale. Gasperini immagina un tridente devastante con Greenwood accanto a Donyell Malen e Paulo Dybala, un attacco che cambierebbe completamente dimensione tecnica e ambizioni della Roma.

La trattativa però resta complicata soprattutto sul piano economico. Il Marsiglia valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, anche perché in caso di cessione il club francese dovrà girare il 40% dell’incasso al Manchester United. A Trigoria sperano di abbassare le richieste, ma la sensazione è che serviranno comunque almeno 50 milioni per chiudere l’operazione.

Per arrivare a Greenwood potrebbe essere necessaria la cessione di Matias Soulé. L’argentino continua infatti a piacere molto all’Aston Villa e la Roma spera di ricavare circa 40-45 milioni dalla sua eventuale partenza. Una cifra che permetterebbe al club giallorosso di finanziare l’assalto a Greenwood e contemporaneamente proseguire la rivoluzione offensiva chiesta da Gasperini.

Perché il mercato davanti non si fermerà a un solo innesto. Dopo aver momentaneamente raffreddato le piste Zirkzee e Nusa, la Roma continua infatti a monitorare altri profili offensivi. Restano in corsa Pepe del Porto, Summerville del West Ham, Scamacca dell’Atalanta e Munoz dell’Osasuna, tutti nomi considerati compatibili con il calcio aggressivo e verticale dell’allenatore piemontese.

La sensazione è che stavolta la Roma voglia davvero fare le cose in grande. Dopo anni di mercato fatto più di occasioni che di investimenti pesanti, il ritorno in Champions e i ricavi garantiti dalla competizione stanno cambiando gli scenari. E Greenwood rappresenterebbe il messaggio più forte possibile: la nuova Roma vuole alzare definitivamente il livello.

Fonti: Il Messaggero, Leggo