Scamacca incontra Gasp: l’attaccante vuole la Roma ed è disposto ad abbassarsi lo stipendio

Il nome di Gianluca Scamacca torna ad accostarsi alla Roma. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante dell’Atalanta continua a coltivare il desiderio di rientrare nella Capitale e avrebbe manifestato nuovamente la propria disponibilità al trasferimento.
Il centravanti, legato al club bergamasco da un contratto fino al 2027, ha incontrato Gian Piero Gasperini in un centro sportivo dell’Eur. Nel corso del colloquio, Scamacca avrebbe ribadito al tecnico la volontà di vestire la maglia giallorossa, dichiarandosi disposto anche a ridurre il proprio ingaggio, attualmente pari a 3,2 milioni di euro.
L’Atalanta, sempre secondo la fonte, non si opporrebbe a una cessione, ma valuta il giocatore circa 25 milioni di euro. Una cifra considerata elevata per il ruolo che andrebbe a ricoprire nell’attuale progetto tecnico. Tra Scamacca e Gasperini, inoltre, resta un rapporto particolarmente solido, come dimostrato dalla presenza dell’allenatore al matrimonio dell’attaccante lo scorso anno.
Al momento, però, le priorità della Roma sembrano essere altre. Il club è infatti concentrato soprattutto sul rafforzamento degli esterni offensivi, con diversi profili seguiti dalla dirigenza. Un eventuale affondo per Scamacca potrebbe concretizzarsi più avanti, ma soltanto in seguito a una possibile partenza di Dovbyk, inserito tra i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria. Ad oggi, tuttavia, non risultano offerte da parte di club italiani o stranieri per l’attaccante ucraino.
LEGGI ANCHE – Pellegrini: “La Champions è una liberazione, Malen ha fatto la differenza. Il gol al derby ha cambiato tutto”
Fonte: Gazzetta.it
Ma possibile che ogni anno ci accollano sempre gli stessi nomi? Scamacca, Frattesi. Scamacca è uno che è sempre rotto, non mi è mai sembrato sto gran giocatore e con noi si comportò malissimo
malen + scamacca + vaz
greenwood dybala
esterno sinistro e pellegrini
magari
vuole venire lui ok a gadperini va bene ok si abbassa lo stipendio ok stade il contratto nel 2027 e ĺl’ Aralanta chiede 25 milioni ok si fa un’offerta da 10 milioni x chiudere a 15 milioni ok ❓️ non va bene ? ARIA ‼️
ecco perché non bisogna acquistare tutti quelli che vuole l’allenatore ma serve il ds a fare le scelte… questo sono soldi buttati…
Bel harakiri. Ha uno score di indortuni che bailey levate. L unica cosa buona è che è un prodotto del vivaio. Poi stop.
Fra lui e Dovbyk per la posizione che ha in campo, molto meglio Scamacca.
E poi a differenza di molti preferisco sempre un romano e romanista.
(tecnicamente lo preferisco pure… tira da tutte le parti)
Se lo vuole Gasp ok …io nn lo prenderei xche spesso è infortunato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.