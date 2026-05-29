Pellegrini e Dybala, un taglio d’amore

Un doppio gesto d’attaccamento destinato a lasciare il segno. Il Corriere dello Sport apre oggi con il titolo “Pellegrini-Dybala, un taglio d’amore“, raccontando come i due giocatori abbiano scelto di ridurre sensibilmente i propri stipendi pur di proseguire l’avventura in giallorosso.

Secondo il quotidiano sportivo, Lorenzo Pellegrini avrebbe accettato di rinunciare a oltre il 50% dell’ingaggio attuale per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza con la Roma. Per il numero 7 sarebbe pronto un nuovo accordo della durata di tre anni.

Anche Paulo Dybala avrebbe compiuto una scelta importante sotto il profilo economico. L’attaccante argentino sarebbe infatti disposto a passare da uno stipendio di 8 milioni di euro a circa 2,5 milioni, facilitando così il raggiungimento dell’intesa con il club.

Le trattative sarebbero ormai alle battute finali e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Per Dybala l’accordo dovrebbe prevedere un contratto fino al 2028, con opzione per la stagione successiva.

La volontà dei due calciatori di restare alla Roma avrebbe dunque avuto un peso determinante nel percorso che sta portando ai rispettivi rinnovi, ormai considerati sempre più vicini. Ma è stato soprattutto il parere di Gasperini a essere decisivo: i Friedkin si stanno affidando totalmente al tecnico per costruire la Roma del futuro. Che ripartirà anche da Pellegrini e Dybala, ma senza più ingaggi da top player.

Fonte: Corriere dello Sport