Pellegrini e Dybala, un taglio d’amore

Un doppio gesto d’attaccamento destinato a lasciare il segno. Il Corriere dello Sport apre oggi con il titolo “Pellegrini-Dybala, un taglio d’amore“, raccontando come i due giocatori abbiano scelto di ridurre sensibilmente i propri stipendi pur di proseguire l’avventura in giallorosso.
Secondo il quotidiano sportivo, Lorenzo Pellegrini avrebbe accettato di rinunciare a oltre il 50% dell’ingaggio attuale per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza con la Roma. Per il numero 7 sarebbe pronto un nuovo accordo della durata di tre anni.
Anche Paulo Dybala avrebbe compiuto una scelta importante sotto il profilo economico. L’attaccante argentino sarebbe infatti disposto a passare da uno stipendio di 8 milioni di euro a circa 2,5 milioni, facilitando così il raggiungimento dell’intesa con il club.
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Le trattative sarebbero ormai alle battute finali e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Per Dybala l’accordo dovrebbe prevedere un contratto fino al 2028, con opzione per la stagione successiva.
La volontà dei due calciatori di restare alla Roma avrebbe dunque avuto un peso determinante nel percorso che sta portando ai rispettivi rinnovi, ormai considerati sempre più vicini. Ma è stato soprattutto il parere di Gasperini a essere decisivo: i Friedkin si stanno affidando totalmente al tecnico per costruire la Roma del futuro. Che ripartirà anche da Pellegrini e Dybala, ma senza più ingaggi da top player.
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Fonte: Corriere dello Sport
Non meritano ingaggi da top player, uno perché non lo è, l’ altro perché è a mezzo servizio.
Ma se possono essere utili alla causa e sono convinti di restare bene venga il rinnovo.
sono propenso a credere che entrambi desiderino sinceramente rimanere a Roma, ma concretamente penso che, nel caso di rinnovo, non abbiano avuto offerte molto Migliori anche se svincolati. Diminuire il monte ingaggi e ‘ fondamentale, stagione 25/26 monte ingaggi Roma 110 mil piu’ bonus , atalanta meno di 70.
Che vuoi fare, i titoli devono inzuppare il biscotto nel romanticismo.
Restano, se è vero, alle cifre che attualmente valgono sul mercato, tranne forse quelli esotici.
Due che saltano almeno un terzo di stagione per acciacchi muscolari, se non interviene altro.
Però la rima cuore-amore fa sempre il suo effetto.
speriamo che la lezione sia servita. basta strapagare gente e farla passare per quello che non è.
e questo discorso vale soprattutto per i pellegrini e i cristante, buoni giocatori ma che non possono essere pagati uno sproposito.
Ancora che parlate male di Cristante! Strano che non hai messo Mancini! Andate a tifare la formellese!
Il tuo problema non è la qualità di un giocatore ma l’ingaggio, cioè se un giocatore è na mezza tacca ma guadagna poco va bene?? 🤣 Quest’anno abbiamo la Champions e il centenario, basta fare volontariato è giunta l’ora di voltare pagina e creare una squadra forte e soprattutto vincente.
Welcome to Rome!
A queste cifre si può fare. Un buon calciatore e un fuoriclasse. Calmierato anche il monte stipendi. Caro Celik, se Dybala 2,5 penso che 1.7 per te possa bastare e avanzare. Se non si a avanti così on se ne esce più, poi, se con le entrate dello stadio della Roma e una Champions sistematica ci si potrà anche permettere qualche mega stipendio per il fenomeno di turno, anche se poi alla base ci dovrebbe essere lo scouting di un buon DS…
Nel recente sondaggio sui tre top della Roma del campionato appena concluso Pellegrini non figurava neanche nell’elenco dei dieci proposti. Nella cavalcata trionfale delle ultime 5 partite neanche un minuto giocato (eppure tante foto nel dopopartita)
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Sarà pure che non hanno trovato offerte superiori?
vorrei vede’ se avrebbero richiesto I ingaggi da top.player.x me gia e’ troppo cosi
dici che “avrebbero”?
L’italiano, questo sconosciuto! Negli anni ’60 sulla rai trasmettevano un programma che si chiamava “Non è mai troppo tardi” del maestro Manzi. Magari è possibile vedere qualche puntata registrata su Rai play.
In alternativa consiglio anche “A come agricoltura”.
un taglio dovuto direi piu che altro
o cosi o nulla soprattutto per Pelle che sinceramente in carriera ha dimostrato poco da calciatore e molto meno da capitano, non ce l’ho con lui ma far finta di non vedere i tuoi limiti è il tuo piu grande difetto
Forza Roma
Forse hai ragione. Con la Roma 62 gol e 63 assist in gare ufficiali, da centrocampista.
Sono sicuro che tu avresti segnato di più.
Se è vero è un bel gesto…
Ma quale bel gesto…..non siamo in una comitiva di amici……uno ha evidenti limiti fisici pur con immense qualita’ tecniche, l’altro ha manifesti limiti caratteriali e di personalita’ che lo portano a temere uscite dalla dorata comfort zone…..tutto qui…..
Con le sue giocate da campione nelle ultime giornate, Dybala ci ha fatto arrivare in Champions League. Ben venga allora il rinnovo a cifre ragionevoli.
Ma Pellegrini ?? No grazie. Anche basta.
Pellegrini non è top ma manco una ciofega. Il suo problema è stato il voler giocare a tutti i costi nonostante non avesse recuperato al 100%. O da parte sua o dell’allenatore di turno. Secondo me rimane un centrocampista di due gradini sopra la media italiana, ma che prima di mandarlo in campo, bisogna verifica il tono muscolare e la condizione fisica generale.
pellegrini? come no ma dai…
Se così mi sembra coerente, mi dispiace ma qualche dubbietto su Pellegrini c’è, ma poi bisognava sostituirlo, l’importante che sia consapevole che è una riserva.
Su pellegrini mi sa che dobbiamo metterci l’anima in pace piaccia o no credo che finirà la carriera con la Roma
Dybala ha giocato 5 partite quest’anno, le ultime 3, a Sassuolo e Torino, dove è stato in tutte decisivo e ti ha portato in Champions, rinnovo concesso dalla proprietà a Gasperini assolutamente legittimo a cifre contenute, il Boca gli ha offerto poco più di 500 mila K, altre offerte 0. Pellegrini assente ultime 5 partite decisive, resto del campionato mediocre, nello scacchiere tattico di Gasp dove collocarlo? Rinnovo per quale motivo? Uomo spogliatoio? A 3 milioni netti a 30 anni? Mi arrendo
Il tema qui è evidentemente un altro ossia averli in squadra ma non come titolari inamovibili come è stato fino ad oggi. Con ingaggi sostenibili sia Pellegrini e ancor di più Dybala sono due giocatori di livello medio superiore rispetto ad altri due gregari che dovresti prendere al loro posto per le rotazioni. Io temo solo una cosa: oggi Pelle e Gasp so amiconi, ma Pelle era amicone pure di Mourinho….e sappiamo come è finita
Un bel gesto è rinunciare per “affetto” a ciò che ti spetta: invece, il faraonico rispettivo contratto è concluso. Mentre, se Dybala avesse avuto offerte appetibili, un rinnovo con notevole ridimensionamento dell’ingaggio sarebbe stato tutto da vedere. Per Pelle a maggior ragione.
A Roma, da milionari e con questa tifoseria unica, si sta bene (meglio di qualsiasi altrove); con la vetrina Champions e l’effetto Gasp, non fanno neppure un effettivo grande sforzo.
Intanto vediamo le cifre…
Comunque sono due ingaggi buoni calcolando età e infortuni per Paulo e per il giocatore buono ma niente più che è Lorenzo. E poi per amore di verità tutto questo mercato non ce lo avevano, almeno in Italia!
Io non la vedo solo come una questione di gioco in campo ma anche di spogliatoio, esperienza e ambiente.
A questo compromesso credo ci possa stare, se in forma le giocate di Dybala e Pellegrini sono sicuramente un plus.
Se Gasperini ha espresso parere positivo per farli rimanere avrà già le sue idee.
Questo ovviamente esula dal ridisegnare la squadra per essere all’altezza di competere in Champions, di gente ne deve arrivare.
Nessuno dei due si merita il rinnovo… Fanno solo numero! Piuttosto avrei aperto le porte a qualche giovane o a qualche “scommessa” se si tratta di panchina… O a un titolare forte con i soldi dei due loro ingaggi. Comunque i soldi non sono i miei. Spero solo di non vedere Pellegrini Titolare il prossimo anno sennò ci bruciamo un’altra volta tutto in 4 giornate!
perché tanto odio per Pellegrini però quando segnava nei Derby l’ ho osannavate quante partite cia salvato ! sempre sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.