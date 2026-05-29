Roma, ecco D’Amico: il ds delle plusvalenze record

L’inizio della prossima settimana dovrebbe portare l’annuncio ufficiale di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. La scelta dei Friedkin è ormai definita e l’ufficializzazione arriverà una volta completato l’iter relativo all’uscita di Massara.

Secondo Il Tempo, nel contratto firmato dall’attuale dirigente era presente una finestra nel mese di giugno che consentiva la risoluzione dell’accordo. Le parti hanno già definito tutti gli aspetti necessari, compresa la sottoscrizione di un patto di riservatezza, e si attende soltanto la formalizzazione.

Per D’Amico l’agenda sarà subito ricca di impegni. Oltre alla gestione dei rinnovi di contratto, il nuovo direttore sportivo dovrà affrontare il delicato dossier relativo al settlement agreement con la Uefa, valutando anche la possibilità di prolungare di un altro anno l’accordo sfruttando i maggiori introiti derivanti dalla Champions League e dagli sponsor.

Una delle ragioni che ha spinto la proprietà a puntare su di lui riguarda però la sua comprovata capacità di generare plusvalenze. Al Verona ha firmato operazioni molto redditizie. La più importante è stata quella di Marash Kumbulla, ceduto proprio alla Roma con una plusvalenza di 26,5 milioni di euro. Seguono Sofyan Amrabat, acquistato dal Club Brugge per 3,5 milioni e rivenduto alla Fiorentina per 20 milioni, generando una plusvalenza di 16,5 milioni, e Amir Rrahmani, passato dai 3,5 milioni investiti per acquistarlo dalla Dinamo Zagabria ai 15,3 incassati dal Napoli, per una plusvalenza di 11,8 milioni.

I risultati migliori sono però arrivati all’Atalanta. Rasmus Hojlund è stato acquistato dallo Sturm Graz per 21 milioni e ceduto al Manchester United per 77,8 milioni, generando una plusvalenza di 56,8 milioni. Mateo Retegui è passato dai 20,9 milioni investiti per acquistarlo dal Genoa ai 68,5 incassati dall’Al-Qadsiah, con una plusvalenza di 47,6 milioni. Teun Koopmeiners, infine, è stato acquistato dall’AZ Alkmaar per 14 milioni e ceduto alla Juventus per 58,4 milioni, producendo una plusvalenza di 44,4 milioni.

Numeri che spiegano perché la Roma abbia deciso di affidargli una delle estati più delicate degli ultimi anni. Oltre a costruire la squadra del futuro, D’Amico dovrà infatti trovare le soluzioni necessarie per rispettare i parametri economici imposti dalla Uefa e garantire al club margini di manovra sul mercato.

Fonti: Il Tempo, Gazzetta dello Sport