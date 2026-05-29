Roma, servono 60 milioni: Koné e Ndicka in prima fila per la cessione

La Champions League garantirà nuove entrate, ma prima di pensare agli acquisti la Roma dovrà completare un’importante operazione sul fronte delle uscite. Come evidenzia Il Tempo, il club è chiamato a rispettare gli impegni previsti dal settlement agreement firmato con la Uefa nel 2022.
Entro il 30 giugno la società dovrà infatti presentarsi alla verifica degli ispettori di Nyon rispettando la cosiddetta “football earning rule”. Considerando le perdite registrate negli esercizi 2023-24 (-81 milioni) e 2024-25 (-54 milioni), sarà necessario generare circa 60 milioni di euro di plusvalenze.
I principali candidati alla cessione restano Manu Koné ed Evan Ndicka. Il centrocampista francese, acquistato due estati fa dal Borussia Moenchengladbach per 18 milioni più 2 di bonus, pesa oggi a bilancio per circa 11 milioni. La Roma lo valuta intorno ai 40 milioni più bonus e sulle sue tracce vengono segnalati Inter e Paris Saint-Germain. Per Ndicka, arrivato a parametro zero, la strategia è diversa. La società sarebbe alla ricerca di un acquirente in Premier League disposto a investire circa 35 milioni di euro.
Se però entro fine giugno non dovessero arrivare offerte adeguate per i due giocatori, il club potrebbe essere costretto a valutare altre soluzioni. In questo scenario i nomi che emergono sono quelli di Pisilli e Svilar. Entrambi garantirebbero infatti plusvalenze integrali: il primo essendo un prodotto del vivaio, il secondo essendo arrivato a parametro zero dal Benfica. Diverso il discorso relativo a Soulé. Una sua eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione soltanto davanti a un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, soglia che al momento appare difficile da raggiungere.
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Fonti: Gazzetta dello Sport, Il Tempo
Andiamo in Europa League e si deve vendere andiamo in Champions e si deve vendere ma se ogni volta si cedono i migliori quando si cresce
ogni volta quando scusami?
sono gli stessi articoli di un anno fa e qualcuno riesce ancora ad andargli dietro?
A parte che i conti sonno fatti come neanche in II elementare:
“Considerando le perdite registrate negli esercizi (-81 milioni) (-54 milioni), sarà necessario generare circa 60 milioni”
Certo, perchè 81+54 fa 135, e allora considerando le limature facciamo 60.
E le perdite di quest’anno?
Allora magari ne servono 100? 120?
O magari non sanno una cepxa e sparano cifre a caso?
quando sono stati venduti “ogni volta i migliori “illuminaci?????!!!!!!!!
Mi fai un NOME di top venduto dalla Roma negli anni dei Friedkin?!
Uno eh, non 2…..
Poi magari uno quest’anno va davvero venduto entro il 30 giugno.
Ma da luglio ATTACCHEREMO SUL MERCATO.
Piuttosto dovresti ricordare che pure in epoche di magra, alla Roma sono arrivati Lukaku, Dybala, MOURINHO e Soule’.
FORZA ROMA
Si potrebbe posticipare il settlement agreement all’anno prossimo, ma ci sarebbe anche una soluzione, in caso non arrivino offerte dalla Premier, con l’Everton, che di sterline ne ha a iosa, potrebbe “aiutare” la prima squadra dei Friedkin acquistando Ndicka e Soule. Da anni li ho al Fantacalcio, quindi non è che non creda in loro, ma tra tutti gli spendibili ritengo che siano quelli che potrebbero essere più facilmente sostituibili. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
40 milioni più bonus il centrocampista titolare della nazionale francese vi piacerebbe
Infatti cedere Kone a 40 milioni sarebbe folle. Minimo 60/70 è una valutazione accettabile (se si fosse davvero costretti a cederlo).
Mica cash…. Devi scontare i 35 per Frattesi!!!
A un mese dal mondiale poi… roba che se azzecca un paio di partite il valore raddoppia
Ora sono tornati 60 milioni. Fino a ieri erano 30. Non ho mai visto la Calzetta dello sport così interessata alla Roma come quando deve parlare di cessioni e paletti UEFA. Per il terzo posto a scapito di Milan e Juve ci ha dedicato un trafiletto, ma quando si tratta di cedere Kone, allora titoloni!!! Fanno pena..
la vera pena è per noi tifosi giallorossi, costretti a leggere, pur non comprando la Cazzetta, certi articoli.
Hai ragione al 1000 per 100, Apelle: Non vedono l’ora di fotterci Manu!!
Ma infatti.
Ma basta co’ ‘sti 60 milioni.
È una balla, punto.
La Calzetta dello Sporc ci illumini sui bilanci della Juve e del Bbila senza Champions e plusvalenze pompate.
Il Tempo… vabbé, chi è l’editore del Tempo?
Considerando le perdite registrate negli esercizi 2023-24 (-81 milioni) e 2024-25 (-54 milioni) e in attesa dell’ultimo bilancio in cui i costi saranno ancora più bassi e verranno inseriti anche i nuovi sponsor LE PLUSVALENZE NECESSARIE SONO TRA I 20/25 MILIONI.
Dai paletti concessi di un massimo di -60 a stagione, si scalano 50 milioni di costi virtuosi (giovanili,femminile,centro sportivo)….
SCALATE 50 DA OGNI BILANCIO E POI SOMMATE..
A GIUGNO SI ESCE DAL SETTLEMENT
il -60, purtroppo è nel triennio considerato, no ogni anno… e dubito che i costi virtuosi ammontino a 50 ogni anno… per la costituzione dell’under23 ci sarebbero voluti 15ml, consideriamo questa stessa cifra come i costi per la femminile e la primavera insieme, non arriverai mai a spendere 35ml all’anno per Trigoria. Detto questo, siamo sicuramente in dirittura di arrivo con la sistemazione dei conti ai fini del ffp, grazie ai nuovi sponsor e alla Champions.
Leggi l’ articolo e ti rendi conto che per la gazzetta la Roma è un supermercato con l’ acqua alla gola come se pure la Champions non sarebbe servita a niente, alla gazzetta voglio ricordare che negli anni passati i Friedkin hanno pagato una multa e non avevamo la Champions, in più ci sono giocatori come ziorkowski che possono portare soldi ma a Milano con la Roma gli piace fare terrorismo mediatico
In effetti…. Leggendo l’articolo pare di essere al Todis e guardare i prezzi esposti sullo scaffale!!!
Gazzetta dello sport vi informo che esiste anche la possibilità che slitti tutto di un anno e quindi la Roma non avrebbe nessuna necessità di vendere entro il 30 giugno e farsi prendere per il collo da occhio muffo e cravattari vari. E vi informo anche che il prestanome James Pallotta non ha più niente a che fare con l’AS Roma. Quinti siete pregati di non rompere più gli zibidei e di occuparvi di Milan e Juve che di guai ne hanno in abbondanza.
Quindi ci presentiamo in Champions senza il miglior centrocampista e il miglior difensore in rosa
Hai tutta l’estate per rimpiazzarli.
si senza rosa ma con gli psudo tifosi
Ma, se la Roma deve fare plusvalenze per 60mln, rubbentus e bilan quante devono farne visto che non si sono qualificate in Champions..??
Sarebbe interessante leggere anche di questo, cari “Cazzettari..”
Il calcio si fonda sul debito e sul principio per cui è meglio pagare dopo. Non si capisce perché la Roma non possa cercare di rinegoziare le scadenze, visto che l’anno prossimo avrà gli incassi diretti e indiretti della Champions e un notevole margine salariale, tenuto conto di scadenze, fine prestiti e rinnovi al ribasso. Secondo queste interpretazioni allarmistiche la Roma, invece, dovrebbe smantellare mezza squadra proprio quando la situazione è in netto miglioramento. Misteri
Vendete gli altri ma NON Svilar.
Anche nell’ultima giornata contro il Verona ha salvato il risultato.
Un portiere così non lo trovi più, ed inoltre non avendo mai giocato ad alti livelli, tipo partite di Champions, il suo valore non è ancora altissimo, (vedi caso Alisson)
È iniziata l’operazione-kammafa’ della calzetta!
Per la serie: ” Se non possiamo crescere noi (milan) scendessero loro (ROMA)”.
La Roma al 30 di giugno dovrà rientrare di una cifra che ancora nessuno dei giornali ha saputo definire bene quale…
Posto ciò, POSSO GARANTIRE A TUTTI I DISFATTISTI CRONICI, che a fine mercato saremo mooolto più forti !!!
FORZA ROMA
Soulè resta, perché sostituirà Dybala quando non ci sara. inoltre ha fatto molto bene prima della pubalgia…pensare che qualcuno ti da 40 mil per Soulè visto gli ultimi 4 mesi la vedo dura e trovare un sostituto all’altezza con 40 mil la vedo dura idem, vedi i costi dei vari nusa o greenwood. è da vendere n’dicka, visto si trovano centrali buoni senza spendere 30/40 mil, cosi mancherebbero altri 25/30 tra vendite, scadenze e contratti piu leggeri (pelle e dybala) per arrivare ai famosi 60
La Roma rimanderà di un altro anno il settlement agreement farà cassa con cessioni minori e pagherà una multa, segnatevelo, voglio vedere se poi questi della gazzetta chiederanno scusa
Ammettiamo per assurdo che i “commercialisti e non giornalisti sportivi seri” della gazzetta dello sport abbiano ragione, mi spiegate perché dobbiamo cedere l’asse portante della Roma e non i cespugli o rami secchi che fanno plusvalenze e non intaccano minimamente il potenziale della squadra come fanno le “strisciate o padroni di questi squallidi giornalisti sportivi”?.
Fate un corso accelerato di comunicazione sportiva e non di squallido vassallaggio.
Ederson va allo united a 55 milioni mentre la Roma il titolare della nazionale francese lo venderebbe a 40 possibile che solo noi riusciamo a svalutare i nostri giocatori?
sono convinto che a gaspwrini N’Dicka e Kone non siano giocatori ideali x lui e con 80 milioni ricavati da loro ci sia di meglio sul mercato chiaramente dovendo vendere mia convinzione
La gazzetta si mettesse l’ anima in pace perché la Roma non venderà mai Kone’ per soli 40 milioni tanto meno lo venderà all’ Inter, Gasperini è stato chiaro può partire solo di fronte ad offerte irrinunciabili che vuol dire a partire dai 50 in su cash senza contropartite e all’ estero altrimenti Kone’ resterà a Roma
perché e chiedo ancora perché su un sito romanista debbono essere pubblicate le minchiate di giornalisti pagati 20 euro ad articolo, contro la Roma, contro i tifosi. siamo in Champions e a sentire questi dobbiamo vendere quelli che ci possono fare vincere qlks. è pazzesco dare spazio a chi non solo non è romanista ma odia Roma
Stesso articolo…
Stanno a schiumà, nun je la possono fa’. Aaaa Gazzettaaa, nun è che se ripeti all’infinito na cazxxxx, poi quella diventa vera, nun funziona a sta maniera…
personalmente se sono 60 o 30 o 100 non me ne può fregare di meno tanto i soldi non sono miei quello che conta che si allestisca una squadra competitiva in campionato e in Champions il resto è fuffa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.