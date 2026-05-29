Greenwood-Roma, il sogno prende quota. Il ds del Marsiglia: “Valutiamo la sua cessione”

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma per il nuovo attacco. L’esterno inglese è il profilo che più convince Gian Piero Gasperini per rinforzare la trequarti giallorossa in vista della prossima stagione.

Il tecnico avrebbe individuato nel giocatore del Marsiglia l’elemento ideale per aumentare qualità e incisività nel reparto offensivo. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando il valore del cartellino del classe 2001 e le richieste economiche del club francese, ma che continua a occupare una posizione di primo piano nei pensieri della Roma.

Nelle ultime ore sono arrivate anche dichiarazioni significative da Marsiglia. Intervistato da L’Equipe, il nuovo direttore sportivo Gregory Lorenzi ha affrontato il tema legato al futuro dell’attaccante inglese: “È uno dei giocatori su cui stiamo riflettendo molto. Se dovesse presentarsi un’opportunità, ovviamente, dovremo valutarla. Ma bisogna tenere conto della posizione del club e di quella del giocatore; spetta anche a noi gestirla internamente e trovare la soluzione migliore possibile per tutte le parti coinvolte”.

Parole che rappresentano una vera apertura alla cessione, e che confermano come il futuro del giocatore sia oggetto di valutazioni interne. L’eventuale trattativa resta legata anche alle esigenze economiche del Marsiglia, che potrebbe essere costretto a valutare alcune cessioni importanti. Uno scenario che a Trigoria osservano con interesse in attesa di capire se il sogno possa trasformarsi in una concreta opportunità di mercato.

Fonti: Il Tempo, L’Equipe, Corsport