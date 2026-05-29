Greenwood-Roma, il sogno prende quota. Il ds del Marsiglia: “Valutiamo la sua cessione”

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma per il nuovo attacco. L’esterno inglese è il profilo che più convince Gian Piero Gasperini per rinforzare la trequarti giallorossa in vista della prossima stagione.
Il tecnico avrebbe individuato nel giocatore del Marsiglia l’elemento ideale per aumentare qualità e incisività nel reparto offensivo. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando il valore del cartellino del classe 2001 e le richieste economiche del club francese, ma che continua a occupare una posizione di primo piano nei pensieri della Roma.
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Nelle ultime ore sono arrivate anche dichiarazioni significative da Marsiglia. Intervistato da L’Equipe, il nuovo direttore sportivo Gregory Lorenzi ha affrontato il tema legato al futuro dell’attaccante inglese: “È uno dei giocatori su cui stiamo riflettendo molto. Se dovesse presentarsi un’opportunità, ovviamente, dovremo valutarla. Ma bisogna tenere conto della posizione del club e di quella del giocatore; spetta anche a noi gestirla internamente e trovare la soluzione migliore possibile per tutte le parti coinvolte”.
Parole che rappresentano una vera apertura alla cessione, e che confermano come il futuro del giocatore sia oggetto di valutazioni interne. L’eventuale trattativa resta legata anche alle esigenze economiche del Marsiglia, che potrebbe essere costretto a valutare alcune cessioni importanti. Uno scenario che a Trigoria osservano con interesse in attesa di capire se il sogno possa trasformarsi in una concreta opportunità di mercato.
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Fonti: Il Tempo, L’Equipe, Corsport
greenwood, coi 25 mil regalati per Vaz, ce lo dovete dare a 40/45 massimo…oppure nell’operazione Vaz Massara si è ritagliato una bella fetta di torta
Forza Roma
Vaz sarà il nuovo kumbulla.
Pagato un botto senza senso e fra 5 anni staremo ancora cercando di prestarlo a qualcuno.
Concordo proprio per l’esito non esaltante della operazione Vaz non rifarei affari con l’OM.
Peraltro il giocatore ha una storia personale che non mi sembra in sintonia con i valori della Roma.
Ci penserei molto e non a quelle cifre.
Quando sono uscite delle voci di Massara all’OM ho pensato che l’operazione Vaz fosse fatta ad hoc da uno che già lavora per l’altra squadra. Poi ci sono voci piene di dietrologia di fondi sauditi che usano espedienti come questo per far arrivare i soldi a Marsiglia. Ma al di là di tutto, il tuo discorso ha un senso… Quindi datece Greenwood!
Io non so se davvero la Roma si sia già mossa x GREENWOOD e se sia un suo reale obiettivo.
Così fosse, sarebbe perché avrebbe “argomenti” molto interessanti. E sarebbe giusto.
Pochi ma buoni davvero!
Stai tranquillo che se prendi uno così il ruolo lo copri alla grandissima!
Siamo arrivati 3 senza fascia sx e senza attacco….
Con un Greenwood saremmo a cavallo in un ruolo che imporrebbe gli avversari di coprirsi…. (ovviando in parte pure al 2° limite palesatosi quest’anno!).
FORZA ROMA
hai ragione, basta che non sia il nuovo Berardi o Sancho, trattative infinite e mai concluse…
speriamo che non diventi un altro caso sancho….
Effettivamente 22 + 3 di bonus per Vaz è una cifra assurda per quanto visto in campo, poco fisico, poco atletismo, velocità niente di che, grandi perplessità. Zaragoza 3 milioni per prestito, 2 netti di stipendio per guardare le partite. Greenwood lo prendevi a gennaio già . Ti credo che Gasperini ha sbloccato con Massara e Ranieri
Leggo qua e là che il Marsiglia “deve” vendere. Si sa qualcosa di più preciso, o è una voce tipo “la Roma deve vendere Koné (all’Inter, a due spicci, prendendo in cambio Frattesi e ringraziando pure)”?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.