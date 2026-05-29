Alajbegovic-Roma, si attende il sì: pronta l’offerta al Bayer

La Roma è ferma davanti a un bivio che dipende da una sola risposta. Quella di Kerim Alajbegovic, uno dei giovani profili che il club segue con maggiore attenzione per il futuro dell’attacco.

Mentre il talento bosniaco è concentrato sul Mondiale con la sua nazionale, a Trigoria continuano le riflessioni su un’operazione che potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, un mese fa il padre-agente del giocatore era sbarcato nella Capitale insieme all’intermediario Pjanic per ascoltare il progetto giallorosso. Dopo il confronto con il club, la decisione è stata rinviata alla fine di maggio.

La Roma, però, non intende aspettare ancora a lungo. Il via libera del diciottenne consentirebbe infatti di aprire immediatamente il tavolo con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino. Un passaggio che il nuovo direttore sportivo vorrebbe anticipare rispetto all’inizio del Mondiale per evitare che una competizione internazionale possa accendere ulteriormente l’interesse di altri club europei e far lievitare il prezzo.

Oggi la valutazione di Alajbegovic si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma una vetrina importante potrebbe modificare rapidamente gli equilibri. Per questo motivo la Roma vuole capire al più presto se esistono i margini per affondare il colpo o se sarà necessario orientarsi verso altri obiettivi.

Dal ritiro della Bosnia, intanto, il diretto interessato prova a tenere il focus esclusivamente sul campo: “Fa piacere l’interesse che gira intorno a me, adesso però voglio concentrarmi solo sul campo”. Parole che non sciolgono i dubbi. La sensazione, però, è che la prossima mossa spetti proprio ad Alajbegovic. E a Trigoria attendono una risposta che potrebbe indirizzare una parte del mercato estivo.

Fonte: Corriere dello Sport