Alajbegovic-Roma, si attende il sì: pronta l’offerta al Bayer

La Roma è ferma davanti a un bivio che dipende da una sola risposta. Quella di Kerim Alajbegovic, uno dei giovani profili che il club segue con maggiore attenzione per il futuro dell’attacco.
Mentre il talento bosniaco è concentrato sul Mondiale con la sua nazionale, a Trigoria continuano le riflessioni su un’operazione che potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, un mese fa il padre-agente del giocatore era sbarcato nella Capitale insieme all’intermediario Pjanic per ascoltare il progetto giallorosso. Dopo il confronto con il club, la decisione è stata rinviata alla fine di maggio.
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La Roma, però, non intende aspettare ancora a lungo. Il via libera del diciottenne consentirebbe infatti di aprire immediatamente il tavolo con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino. Un passaggio che il nuovo direttore sportivo vorrebbe anticipare rispetto all’inizio del Mondiale per evitare che una competizione internazionale possa accendere ulteriormente l’interesse di altri club europei e far lievitare il prezzo.
Oggi la valutazione di Alajbegovic si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma una vetrina importante potrebbe modificare rapidamente gli equilibri. Per questo motivo la Roma vuole capire al più presto se esistono i margini per affondare il colpo o se sarà necessario orientarsi verso altri obiettivi.
Dal ritiro della Bosnia, intanto, il diretto interessato prova a tenere il focus esclusivamente sul campo: “Fa piacere l’interesse che gira intorno a me, adesso però voglio concentrarmi solo sul campo”. Parole che non sciolgono i dubbi. La sensazione, però, è che la prossima mossa spetti proprio ad Alajbegovic. E a Trigoria attendono una risposta che potrebbe indirizzare una parte del mercato estivo.
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Fonte: Corriere dello Sport
Lui sarebbe tanta roba, a quel punto si rinnova anche Pellegrini per avere un giovane talento più l’ ex capitano da sufficienza piena e compitino, piano B se il bosniaco non riesca ad imporsi e ambientarsi nel calcio Italiano.
prenderei lui e grenwood, tieni soule e insieme a loro Dybala, malen, vaz e dobvyk per l’attacco piu un venturino o arena
spendi per lui e greenwood e vendi n’dicka a 30/35 e lo rimpiazzi e hai tenuto tutti tranne l’ivoriano
Forza Roma
La stessa testata avevs dato già il sí, probabile sia doppio come quello che se bevono.
https://www.giallorossi.net/alajbegovic-friedkin-dice-si-parte-lassalto-da-30-milioni/
bloccarlo prima del mondiale e corretto un calciatore molto giovane dal potenziale enorme, quindi lui con Greenwood Dybala Summervillle con Malen e spero Mmoise kean, sarebbe l’ attacco n1 di seriA x ssasrtimebto qualità e tecnica ‼️
Aspetta di vederlo al mondiale prima di comprarlo
Giocatore trattato da Massara, Gasperini non ci pensa minimamente, articolo obsoleto per essere eleganti.
Col mondiale in arrivo i club che hanno giocatori “papabili” vorranno tirare il più lungo possibile, sperando che Alajbebgovic o chi per lui facciano qualche bella giocata da far pagare a peso d’oro. Cercare giocatori nelle nazionali durante questo mercato sarà un campo minato
Allora speriamo che la Bosnia si prenda un paio di imbarcate nel girone e…festa (al rialzo) finita.
È la mia prima scelta per il ruolo di attaccante di sx.
Lo preferisco a Nusa e Summerville.
È giovanissimo, ma già forte, con esperienza internazionale e grandi margini di crescita.
Un attacco con Malen-Greenwood ed una staffetta tra Dybala ed Alajbegovic non avrebbe rivali in Italia.
Daje!
Prestito con diritto di riscatto che divenga obbligo a certe condizioni di presenza e rendimento.
In modo che si possa operare con certi ragionevoli spazi finanziari su un non-diciottenne, pronto che rafforzi il reparto in modo immediato e attuale (e fermo il resto delle operazioni sugli esterni bassi e “al centro”)
Stessa età di Vaz, stesso prezzo, altra categoria.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.