“ON AIR!” – Petruzzi: “L’attacco Summerville-Malen-Greenwood sarebbe un sogno”, Cosenza: “L’inglese è da prendere subito, ogni giorno che passa il prezzo sale”, Pruzzo: “Io aspetterei, e se dovesse sfumare pace…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A mercoledì sera D’Amico non aveva un’offerta sul tavolino, c’è stato solo un pourparler con i Friedkin, vediamo. Ora che si è liberato potrebbero chiudere, e si aspetta la separazione con Massara che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il patto di non riservatezza che gli è stato fatto firmare mi fa sorridere, sanno che potrebbe raccontare delle cose…conoscendo Massara, quei soldi se li potevano risparmiare, non è uno che parla. Lui è stato lasciato a fare il vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro, è stato fatto passare per incompetente, per uno che ha preso solo pippe. Diciamo che in questo Gasperini non lo ha aiutato, non ha speso belle parole per il mercato della Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Greenwood è fortissimo, quest’anno ha fatto bene con De Zerbi, poi dopo che è andato via lui ha fatto male. Io penso che 40-45 milioni possono essere un prezzo giusto per lui. Certo che se riuscissi a fare un attacco Summerville-Malen-Greenwood sarebbe un sogno, con questi davanti ti diverti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi domando: ma come mai i top club non stanno litigando per prendere Greenwood? In Italia manco Inter, Juve o Napoli ci stanno pensando…detto questo, magari lo prendi Greenwood. E quindi sbrighiamoci…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Sento dire che la Roma con tre acquisti è da scudetto, secondo me si sta correndo un po’ troppo. Greenwood è un giocatore che come caratteristiche è quel tipo di calciatore alla Olise, alla Sanè, è un calciatore da Bayern Monaco….speriamo bene…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Svilar è un calciatore che ti porta 12 punti, è uno che ti fa la differenza, Malen da solo te ne ha portati minimo 15. Se dovesse arrivare Greenwood sarebbe un altro calciatore che ti fa la differenza, è un giocatore da Real Madrid o da prime tre della Premier. Le parole del ds del Marsiglia mi fanno temere l’apertura di un’asta per lui, devi andare lì con 50 milioni e prenderlo…ogni giorno che passa si rischia che il prezzo si alzi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Penso che a brevissimo sarà comunicato l’addio di Massara, è tutto fatto, sarà una risoluzione consensuale. Che Massara andasse via lo si sapeva dall’allontanamento di Ranieri, si è sfruttata la finestra prevista da contratto per una risoluzione e forse già oggi potrebbe arrivare l’annuncio, anche dell’arrivo di D’Amico. Ma D’Amico con Gasperini ci parla ormai da giorni, la macchina è partita, bisogna scegliere le strade da percorrere su acquisti e cessioni. Quando poi tornerà Ryan Friedkin si risolveranno le cose in maniera concreta…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se Gasperini chiede due attaccanti esterni, Scamacca non può essere il primo obiettivo. Qualcosa non quadra. Non mi convince che la Roma stia su Scamacca. Summerville piace, ma c’è il dubbio che sia fragile muscolarmente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? Non mi strappo le vesti per un calciatore che viene tagliato dal miglior campionato d’Europa. Però c’è anche l’esempio Malen, esubero dell’Aston Villa, che non è nemmeno il miglior club inglese, e per la Roma è diventato oro colato. Non penso ci sia la fila per Greenwood, e ti dirò di più, aspetterei e valuterei. Se poi arriva qualcuno e se lo prende, pace…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I nomi accostati alla Roma? Lì davanti Gasp vuole sei giocatori, due per ogni ruolo. Lui cambia sempre in quel reparto durante la partita. Poi vuole terzini con gamba. Vediamo che succederà con Ndicka, se va via dovrai prendere un grande difensore. Il mercato è molto lungo, non è che finisce domani e c’è un mondiale di mezzo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Di nomi ne usciranno ancora a iosa. La maggior parte della squadre stanno aspettando il Mondiale per farsi un’idea migliore e magari definire dopo. Se li prendi prima, spesso ti ritrovi con sorprese non sempre piacevolissime. Mi chiedo: quanto avrà a disposizione Gasperini per rendere la Roma a sua immagine e somiglianza? Possiamo fare tanti discorsi, ma bisogna vedere anche il budget…”

Redazione Giallorossi.net