“ON AIR!” – Petruzzi: “L’attacco Summerville-Malen-Greenwood sarebbe un sogno”, Cosenza: “L’inglese è da prendere subito, ogni giorno che passa il prezzo sale”, Pruzzo: “Io aspetterei, e se dovesse sfumare pace…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “A mercoledì sera D’Amico non aveva un’offerta sul tavolino, c’è stato solo un pourparler con i Friedkin, vediamo. Ora che si è liberato potrebbero chiudere, e si aspetta la separazione con Massara che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il patto di non riservatezza che gli è stato fatto firmare mi fa sorridere, sanno che potrebbe raccontare delle cose…conoscendo Massara, quei soldi se li potevano risparmiare, non è uno che parla. Lui è stato lasciato a fare il vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro, è stato fatto passare per incompetente, per uno che ha preso solo pippe. Diciamo che in questo Gasperini non lo ha aiutato, non ha speso belle parole per il mercato della Roma…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Greenwood è fortissimo, quest’anno ha fatto bene con De Zerbi, poi dopo che è andato via lui ha fatto male. Io penso che 40-45 milioni possono essere un prezzo giusto per lui. Certo che se riuscissi a fare un attacco Summerville-Malen-Greenwood sarebbe un sogno, con questi davanti ti diverti…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi domando: ma come mai i top club non stanno litigando per prendere Greenwood? In Italia manco Inter, Juve o Napoli ci stanno pensando…detto questo, magari lo prendi Greenwood. E quindi sbrighiamoci…”
Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Sento dire che la Roma con tre acquisti è da scudetto, secondo me si sta correndo un po’ troppo. Greenwood è un giocatore che come caratteristiche è quel tipo di calciatore alla Olise, alla Sanè, è un calciatore da Bayern Monaco….speriamo bene…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Svilar è un calciatore che ti porta 12 punti, è uno che ti fa la differenza, Malen da solo te ne ha portati minimo 15. Se dovesse arrivare Greenwood sarebbe un altro calciatore che ti fa la differenza, è un giocatore da Real Madrid o da prime tre della Premier. Le parole del ds del Marsiglia mi fanno temere l’apertura di un’asta per lui, devi andare lì con 50 milioni e prenderlo…ogni giorno che passa si rischia che il prezzo si alzi…”
LEGGI ANCHE – Greenwood-Roma, il sogno prende quota. Il ds del Marsiglia: “Valutiamo la sua cessione”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Penso che a brevissimo sarà comunicato l’addio di Massara, è tutto fatto, sarà una risoluzione consensuale. Che Massara andasse via lo si sapeva dall’allontanamento di Ranieri, si è sfruttata la finestra prevista da contratto per una risoluzione e forse già oggi potrebbe arrivare l’annuncio, anche dell’arrivo di D’Amico. Ma D’Amico con Gasperini ci parla ormai da giorni, la macchina è partita, bisogna scegliere le strade da percorrere su acquisti e cessioni. Quando poi tornerà Ryan Friedkin si risolveranno le cose in maniera concreta…”
Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se Gasperini chiede due attaccanti esterni, Scamacca non può essere il primo obiettivo. Qualcosa non quadra. Non mi convince che la Roma stia su Scamacca. Summerville piace, ma c’è il dubbio che sia fragile muscolarmente…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? Non mi strappo le vesti per un calciatore che viene tagliato dal miglior campionato d’Europa. Però c’è anche l’esempio Malen, esubero dell’Aston Villa, che non è nemmeno il miglior club inglese, e per la Roma è diventato oro colato. Non penso ci sia la fila per Greenwood, e ti dirò di più, aspetterei e valuterei. Se poi arriva qualcuno e se lo prende, pace…”
Nando Orsi (Radio Radio): “I nomi accostati alla Roma? Lì davanti Gasp vuole sei giocatori, due per ogni ruolo. Lui cambia sempre in quel reparto durante la partita. Poi vuole terzini con gamba. Vediamo che succederà con Ndicka, se va via dovrai prendere un grande difensore. Il mercato è molto lungo, non è che finisce domani e c’è un mondiale di mezzo…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Di nomi ne usciranno ancora a iosa. La maggior parte della squadre stanno aspettando il Mondiale per farsi un’idea migliore e magari definire dopo. Se li prendi prima, spesso ti ritrovi con sorprese non sempre piacevolissime. Mi chiedo: quanto avrà a disposizione Gasperini per rendere la Roma a sua immagine e somiglianza? Possiamo fare tanti discorsi, ma bisogna vedere anche il budget…”
LEGGI ANCHE – Roma, servono 60 milioni: Koné e Ndicka in prima fila per la cessione
Redazione Giallorossi.net
Caro Davide Rossi il tuo giudizio su Massara lascia il tempo che trova, visto che sei suo amico. Sono d’accordo che Massara non ha preso solo pippe, ma non è certamente il massimo. Basta pensare a Robinho Vaz da lui pagato 25 milioni , un prezzo spropositato per un giovane, ancora grezzo, che deve dimostrare ancora il suo valore. Il Marsiglia a 25 milioni ha preso Greenwood che vale molto di più, tanto che noi lo stiamo trattando a 50 milioni!!! Quindi Massara può andare via senza rimpianti!!!
Mettici anche che invece di Robinho Vaz a 25,dal Marsiglia ,Massara poteva prendere Rowe (23 anni) che invece è andato al Bologna (non al Barcellona ma al Bologna) per nemmeno 20 milioni. E il caro Massara da noi si è invece presentato con Bayle e poi Saragozza!!!
La Roma ha terminato a 3 punti dal secondo posto con un Malen che ha fatto solo mezzo campionato: perché non dovrebbe sognare un campionato testa a testa per il vertice il prossimo anno (con + i soldi della CL)?
Pruzzo non sta bene ..da oggi è ufficiale
In realtà, è proprio il contrario di quello che dice Mattioli. I giocatori vanno presi prima del mondiale, se possibile, perché non saranno 5 partite giocate col caldo in una squadra assemblata, come le nazionali, a determinare il giudizio su un giocatore. Con la mole di dati oggi disponibili, sui giocatori si conosce tutto. Semmai prendi le sole strapagando giocatori normali che disputano un buon mondiale (Schillaci e James Rodríguez ad es.). La valutazione va fatta su intere stagioni.
Il fatto che su Greenwood non si abbia notizia di movimenti di altre squadre me lo sono chiesto anche io.
Non giudico Massara ma il commento di rossi mi sembra troppo pieno di “allusioni” L’impressione è che giustifichi l’operato del Ds, scaricando tutte le colpe su Gasperini e Presidenza – Mattioli, pensa al budget della rubens che stati messi male
Bomber , non stiamo parlando di Rowe o Sancho.
Greenwood in Italia te rende minimo come Malen.
minimo!
non giochiamo per vincere la Champions quindi se le altre non se lo litigano, meglio per noi. anche perché gli squadroni europei hanno già un titolare lì, e se prendi lui poi devi cacciare uno che prende 10 milioni di stipendio.
si chiamano equilibri, dinamiche, conti!
ah Bomber, io Greenwood lo vado a prendere a spalla se serve. Leao è na ragazzina a confronto.
GREENWOOD 01/10/24
nonostante il lungo periodo di squalifica :
Marsiglia partite 81 gol 48 assist 17
Getafe 36 partite 10 gol 6 assist
Manchester United 129 partite 35 gol 12 assist
Questo SI Campione C maiuscola.
PS
sogno difficilmente realizzabile
ma 1 mese fa anche arrivare terzi era un sogno
Io invece penso che Grenwood va preso subito perché innanzitutto ti assicuri un esterno con tanti goal e poi Gasperini lo avrebbe ad inizio preparazione. Inoltre potrebbero arrivare i grandi club e poi non avresti più speranze. Summerville invece si è quasi tirato fuori dichiarando che vuole prima attendere la fine del mondiale. Inoltre potenzialmente ha pochi goal e assist nei suoi numeri.
Vedremo… comunque per tanti dal proprio medico è stato consigliato di far finta di essere buoni con la Roma e con i Friedkin, per evitare peggioramenti per attacchi di bile e spese non banali per gli psicofarmaci…!!! ahahahahahahahahahah
Forza Roma
Io proporrei uno che prima di spendere e spandere ci pensasse un po’..sicuramente al Mondiale usciranno tanti bravi calciatori a sorpresa specie del Sud-est asiatico!
Petruzzi: “L’attacco Summerville-Malen-Greenwood sarebbe un sogno”: D’accordissimo.
anche Wesley e stato pagato 25 e ora ne vale 50 se questo e il ragionamento deve rimanere
Qualcuno spieghi a Piacentini che la Furbentus, coi bilanci che ha, al massimo può comprarsi Boscoverde del Roccasecca, altro che Greenwood; magari Mattioli ci può illuminare sul bagget della Juve.
In Italia solo l’Inter potrebbe essere un’avversaria credibile.
I nomi che girano so’ quelli giusti, hai visto mai che stavolta compriamo davvero giocatori seri.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.