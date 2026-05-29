Totti: “La 10 a Dybala? Roma non è Torino, va meritata. Con De Rossi mai un attrito, tutte chiacchiere da bar” – VIDEO!

Francesco Totti torna a parlare di Roma e lo fa senza filtri nel nuovo episodio di “Totti contro tutti” realizzato da Betsson.sport. Tra aneddoti, battute e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi, l’ex capitano giallorosso ha affrontato anche uno dei temi più discussi tra i tifosi: la possibilità di vedere la maglia numero 10 sulle spalle di Paulo Dybala.
La risposta di Totti è stata chiara. Pur riconoscendo le qualità dell’argentino, l’ex numero dieci ritiene che quella maglia abbia un significato particolare: “Roma non è Torino. Alla Roma ha fatto tre anni, dopo tre anni non puoi prendere la dieci, la numero dieci te la devi meritare. Io l’ho presa dopo 7/8 anni. È un giocatore che può permettersela e mi farebbe piacere, ma quando lo prendi significa che sul campo hai fatto qualcosa di importante. Lo ha fatto, ma serve continuità per 10/15 anni. Non puoi darla a tutti“.
Nel corso della trasmissione si è parlato anche del rapporto con Daniele De Rossi, spesso al centro di ricostruzioni e presunti retroscena. Totti ha smentito qualsiasi attrito: “Non c’è mai stato tra noi due, sempre rispetto, amicizia e stima reciproca. Non siamo cresciuti insieme, lui era il ‘Capitan Futuro’ ma anche lui era il capitano sotto tutti i punti di vista. Non ci sono mai stati problemi, sono chiacchiere da bar“.
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Spazio poi ai ricordi del passato. Sollecitato da Lino Banfi sul celebre “cucchiaio“, Totti ha risposto sorridendo: “Non lo vedrai più”. Alla domanda su un allenatore “senza capelli” con cui non sarebbe corso buon sangue, l’ex capitano ha ammesso: “Ci sono stati dei diverbi ma remavamo tutti dalla stessa parte”.
Tra i passaggi più significativi anche quello dedicato al famoso calcio rifilato a Mario Balotelli. “Oggi non lo rifarei assolutamente. Quel gesto è stato frutto di un blackout totale dovuto a un accumulo di provocazioni e tensioni durato anni“, ha spiegato.
Infine uno sguardo alla Nazionale. Totti ha indicato nell’Europeo del 2000 il più grande rimpianto della sua carriera azzurra, mentre sul Mondiale del 2002 ha scherzato: “Col Var avrebbero espulso l’arbitro”. Quanto al futuro del calcio italiano, la ricetta è semplice: “L’unica vera cosa da fare in questo momento è tornare a puntare con forza e serietà sui settori giovanili”.
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Fonte: Betsson.sport
amo il capitano più della mia stessa vita però penso sia la settima volta che cambia risposta alla domanda sulla 10 di dybala
Sono d’ accordo salviamo gli ultimi valori o in questo mondo distorto si fa passare di tutto e di più, la 10 solo ai giganti ‼️
Grande Francesco, sia da giocatore che fuori dai campi da gioco Francesco persona inimitabile e scomoda per alcuni…le chiacchere da bar viaggiano anche in via telematica
Come disse Rudi Garcia, quando il Capitano parla va sempre ascoltato.
e un commento molto bello e l’ ho apprezzò sono parole semplici e sincere, un consiglio a TOTTI non è la Roma di una volta pensace bene prima de veni alla Roma oggi te faranno le scarpe pure a te ! sempre sempre sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Aridaje co sta storia… Dybala ha la 21 e quella vuole avere.
Arieccolo….. France’ Dybala c’ha quasi 33 anni nun po aspettà 10/15 anni o no? Sarà pure una mia impressione ma nun me sembra che lui abbia tutta sta simpatia pe’Dybala!!! Ok, sei stato e lo resterai per molto (forse per sempre) il più grande calciatore che l’ AS ROMA 💓🧡💓 abbia mai avuto, ok anche al fatto che i giornalisti co te ce vanno a nozze…. ma basta col fatto che ad ogni intervista nei tuoi discorsi l’ AS ROMA venga sempre dopo io… io… io…. Geniale la battuta su Moreno!!!
Sta storia dei numeri delle maglie deve finire, io società la dò a chi la merita anche dopo un anno, che è sta storia dopo 15 anni….ma non scherziamo per favore, è un numero su una maglietta mica stiamo intilolando lo stadio a qualcuno
Quindi se fosse arrivato Messi sarebbe stata la stessa cosa ? Totti l’ha presa dopo 7 anni perché a Roma ci è nato e cresciuto ed ha potuto avere tempo. Dybala è arrivato a Roma a 29 anni. Poi, alla rubbe l’hanno presa in parecchi e quel numero però fu indossato da chi ha vinto pallone d’oro ed i gobbi hanno una bacheca che noi ce la sognamo. Sportivamente penso che pesa più la loro maglia. Paulo la merita !
come giocatore sarà sempre il num.1 x il resto lasciamo perdere
A Totti voglio bene ci ha deliziato con il suo calcio visionario però avrei piacere che la 10 andasse a Dybale giocatore sublime.
Immenso Capitano !
Prima che parta l’attacco dei laziali…..
Anche io, se fossi stato TOTTI avrei “preteso” (nel senso di “agognato”) che la 10 finisse nelle mani non di uno di passaggio, ma di uno che vuole costruire il suo sogno con la Roma e per la Roma!
Ci sta.
Fosse solo per rendere onore ad un numero 10 non qualsiasi, ma IL NUMERO 10!!!
FORZA ROMA
Perché tutto questo astio con dybala.. boo. Comunque siamo noi tifosi che decidiamo e nessun altro.. la Roma è nostra🧡❤️
A Francesco, seppur resterà una legenda per questa società, andrebbe spiegato che i tempi cambiano. In un calcio meno poetico come quello attuale, aspetti come il numero sulla maglia, costituiscono fatti marginali e di poca sostanza.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.