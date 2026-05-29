Totti: “La 10 a Dybala? Roma non è Torino, va meritata. Con De Rossi mai un attrito, tutte chiacchiere da bar” – VIDEO!

Francesco Totti torna a parlare di Roma e lo fa senza filtri nel nuovo episodio di “Totti contro tutti” realizzato da Betsson.sport. Tra aneddoti, battute e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi, l’ex capitano giallorosso ha affrontato anche uno dei temi più discussi tra i tifosi: la possibilità di vedere la maglia numero 10 sulle spalle di Paulo Dybala.

La risposta di Totti è stata chiara. Pur riconoscendo le qualità dell’argentino, l’ex numero dieci ritiene che quella maglia abbia un significato particolare: “Roma non è Torino. Alla Roma ha fatto tre anni, dopo tre anni non puoi prendere la dieci, la numero dieci te la devi meritare. Io l’ho presa dopo 7/8 anni. È un giocatore che può permettersela e mi farebbe piacere, ma quando lo prendi significa che sul campo hai fatto qualcosa di importante. Lo ha fatto, ma serve continuità per 10/15 anni. Non puoi darla a tutti“.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche del rapporto con Daniele De Rossi, spesso al centro di ricostruzioni e presunti retroscena. Totti ha smentito qualsiasi attrito: “Non c’è mai stato tra noi due, sempre rispetto, amicizia e stima reciproca. Non siamo cresciuti insieme, lui era il ‘Capitan Futuro’ ma anche lui era il capitano sotto tutti i punti di vista. Non ci sono mai stati problemi, sono chiacchiere da bar“.

Spazio poi ai ricordi del passato. Sollecitato da Lino Banfi sul celebre “cucchiaio“, Totti ha risposto sorridendo: “Non lo vedrai più”. Alla domanda su un allenatore “senza capelli” con cui non sarebbe corso buon sangue, l’ex capitano ha ammesso: “Ci sono stati dei diverbi ma remavamo tutti dalla stessa parte”.

Tra i passaggi più significativi anche quello dedicato al famoso calcio rifilato a Mario Balotelli. “Oggi non lo rifarei assolutamente. Quel gesto è stato frutto di un blackout totale dovuto a un accumulo di provocazioni e tensioni durato anni“, ha spiegato.

Infine uno sguardo alla Nazionale. Totti ha indicato nell’Europeo del 2000 il più grande rimpianto della sua carriera azzurra, mentre sul Mondiale del 2002 ha scherzato: “Col Var avrebbero espulso l’arbitro”. Quanto al futuro del calcio italiano, la ricetta è semplice: “L’unica vera cosa da fare in questo momento è tornare a puntare con forza e serietà sui settori giovanili”.



Fonte: Betsson.sport