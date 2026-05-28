Corsa a due per la nuova fascia di Gasp: Dodò o Giay

La nuova Roma di Gasperini prende forma e una delle priorità individuate dal tecnico riguarda gli esterni. In particolare la fascia destra, dove il club giallorosso sta lavorando per aggiungere qualità, corsa e continuità a un reparto che nella prossima stagione dovrà reggere il doppio impegno tra campionato e Champions League. E in questo momento la corsa sembra essersi ridotta a due nomi: Agustín Giay e Dodô.

Il profilo che intriga di più per esperienza e affidabilità immediata è sicuramente quello del brasiliano della Fiorentina. Dodô, 27 anni, piace moltissimo per la sua capacità di interpretare il ruolo da esterno totale, caratteristica fondamentale nel calcio di Gasperini. Spinta continua, aggressività, qualità nel palleggio e grande resistenza: caratteristiche che lo rendono uno dei laterali più completi del campionato italiano. A Firenze il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e proprio negli ultimi giorni alcuni movimenti social del giocatore hanno alimentato le voci su un possibile trasferimento nella Capitale. La valutazione resta alta, attorno ai 15 milioni di euro, ma la Roma lo considera un profilo pronto subito per alzare il livello della squadra.

L’alternativa più giovane e futuribile porta invece ad Agustín Giay. L’argentino del Palmeiras, classe 2004, è uno dei talenti più interessanti usciti negli ultimi anni dal calcio sudamericano e viene seguito con grande attenzione da diversi club europei. Terzino destro moderno, dinamico e molto offensivo, Giay abbina corsa e tecnica a una personalità importante nonostante l’età ancora molto giovane. La Roma lo considera un investimento in prospettiva, un profilo da valorizzare e far crescere all’interno del nuovo progetto tecnico. Il costo dell’operazione sarebbe simile a quello di Dodô, ma con margini di crescita decisamente più elevati.

Gasperini, del resto, considera gli esterni fondamentali nel suo sistema di gioco. Lo ha dimostrato in questi anni all’Atalanta e lo ha ribadito anche nella sua prima stagione alla Roma, dove Wesley è stato trasformato definitivamente in un esterno a tutta fascia. Proprio per questo il club vuole intervenire con decisione sulle corsie laterali, aggiungendo almeno un altro titolare di livello internazionale.

La sensazione è che la scelta finale dipenderà anche dalla strategia complessiva del mercato romanista. Dodô rappresenterebbe una soluzione pronta e affidabile per puntare subito in alto. Giay, invece, sarebbe una scommessa più “alla Atalanta”: giovane, talento puro e possibilità di esplodere definitivamente sotto la guida di Gasperini.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Leggo