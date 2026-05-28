Ritiro Roma, amichevole di lusso contro il Borussia Dortmund a Ferragosto

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini prende forma anche sul campo. Secondo quanto rivelato in questi minuti dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso avrebbe fissato la prima amichevole ufficiale della prossima preseason: sarà una sfida di altissimo livello contro il Borussia Dortmund.
La partita dovrebbe giocarsi in Germania il giorno di Ferragosto, anche se al momento non sarebbe ancora stato comunicato l’orario ufficiale dell’incontro. Una scelta tutt’altro che casuale da parte della Roma, che avrebbe deciso di organizzare il ritiro estivo proprio in Germania per preparare al meglio una stagione che vedrà i giallorossi tornare finalmente in Champions League dopo sette anni di assenza.
Affrontare una delle grandi realtà del calcio europeo come il Borussia Dortmund rappresenta infatti un test subito molto indicativo per la squadra di Gasperini. L’obiettivo è iniziare immediatamente a confrontarsi con ritmi, intensità e qualità che la Roma ritroverà poi durante il percorso europeo nella prossima stagione.
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Redazione Giallorossi.net
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