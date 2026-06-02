L’altra estate del Gasp: no alla tournée in Australia, sì a un ritiro “tradizionale”

Niente tournée dall’altra parte del mondo, niente distrazioni. Gian Piero Gasperini ha scelto una strada diversa per preparare la stagione del ritorno in Champions League: lavoro, intensità e programmazione.

La Roma si ritroverà il 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini per dare ufficialmente il via alla preparazione estiva. Le prime due settimane saranno interamente dedicate agli allenamenti a Trigoria, dove la squadra lavorerà fino al 27 luglio.

Dopo due giorni di riposo, il gruppo partirà per il Galles, destinazione individuata dallo staff tecnico per completare la preparazione in condizioni climatiche e strutturali ritenute ideali. La partenza è prevista per il 31 luglio. La scelta del Galles non è casuale. Gasperini ha infatti bocciato l’ipotesi di una tournée in Australia, preferendo una preparazione più tradizionale e interamente focalizzata sugli aspetti tecnici e atletici. L’obiettivo è arrivare all’inizio della stagione con una squadra già pronta ad affrontare il doppio impegno tra campionato e Champions.

Anche il calendario delle amichevoli riflette questa filosofia. L’unico appuntamento già definito è quello del 15 agosto contro il Borussia Dortmund in Germania, un test di alto livello che rappresenterà una delle ultime verifiche prima dell’inizio ufficiale della stagione. Sono inoltre in corso valutazioni per altre sfide internazionali contro Brighton ed Everton, mentre resta aperta la possibilità di partecipare al Trofeo Gamper. Prima della partenza per il Galles potrebbe esserci spazio anche per un’amichevole contro il Bologna a Rieti.

La richiesta di Gasperini alla società è chiara: arrivare alla sfida con il Dortmund con una rosa il più possibile completa. Per questo il tecnico sta spingendo affinché il mercato venga accelerato già nelle prossime settimane. Sarà un’estate diversa dal solito. Un’estate pensata per preparare la Roma al ritorno nell’élite del calcio europeo.

Fonte: Il Messaggero