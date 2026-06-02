Roma, prima le cessioni: Soulé e Ndicka in cima alla lista dei partenti

Prima vendere, poi comprare. È questo il principio che guiderà le prossime settimane della Roma, chiamata a generare circa 60 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli obiettivi finanziari fissati dal club.

Tra i nomi più attenzionati in uscita c’è Matias Soulé. L’argentino aveva chiuso la prima parte della stagione con numeri importanti, sette gol e sette assist, ma la pubalgia ha condizionato pesantemente il suo 2026. Lo stop di circa quaranta giorni e il successivo calo di rendimento hanno cambiato gli equilibri attorno al numero 18, che non è riuscito nemmeno a conquistare la convocazione per il Mondiale.

La Roma non lo considera incedibile. Per generare una plusvalenza significativa servirà però una proposta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Aston Villa e Brighton hanno già effettuato sondaggi, così come Bournemouth e alcuni club tedeschi. Per il momento nessuno ha ancora presentato un’offerta concreta.

Un altro nome caldo è quello di Evan Ndicka. L’Inter continua a monitorare il difensore ivoriano, soprattutto in funzione del futuro di Bisseck. La valutazione resta attorno ai 30 milioni e a Trigoria non sono previste aperture al ribasso. Anche Ziolkowski potrebbe lasciare la Capitale. Il difensore piace in Premier League e la richiesta della Roma si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Proprio l’entourage del polacco avrebbe inoltre proposto ai giallorossi il profilo di Jashari, centrocampista del Milan, aprendo una riflessione interna.

Sul fronte Baldanzi, invece, si attende una decisione del Genoa. Il club rossoblù ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e vorrebbe confermare il giocatore, ma sta cercando di ottenere condizioni economiche più favorevoli. Nei dialoghi tra le due società è emerso anche il nome di Morten Frendrup, centrocampista per il quale la Roma ha chiesto informazioni.

Fonti: Il Messaggero, Repubblica, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Tuttosport