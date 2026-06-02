Calciomercato Roma: Salah-Eddine vuole tornare da Gasp, niente intesa con il PSV

Anass Salah-Eddine potrebbe tornare a sorpresa nei piani della Roma. Dopo una stagione trascorsa in prestito al PSV Eindhoven, il laterale olandese non avrebbe ancora deciso di legarsi definitivamente al club campione d’Olanda e starebbe valutando seriamente il ritorno nella Capitale.

Arrivato in giallorosso a titolo definitivo nel gennaio 2025, il classe 2003 era stato ceduto la scorsa estate al PSV con la formula del prestito e diritto di riscatto. L’esperienza nei Paesi Bassi si è rivelata positiva: Salah-Eddine ha contribuito alla conquista del campionato e ha convinto il club olandese a valutare l’acquisto definitivo del suo cartellino.

Il PSV sarebbe infatti disposto a versare circa 8 milioni di euro alla Roma per esercitare il diritto di riscatto. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Telegraaf, manca ancora l’intesa tra il giocatore e la società olandese sotto il profilo economico. Proprio questo stallo starebbe aprendo uno scenario inatteso. Salah-Eddine vorrebbe infatti rientrare a Trigoria e giocarsi le proprie carte durante il ritiro estivo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Una possibilità che la Roma sarebbe pronta a concedergli prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Con il reparto degli esterni destinato a essere uno dei più interessati dagli interventi di mercato, il ritiro potrebbe trasformarsi in un’importante occasione per l’olandese, deciso a dimostrare di poter avere un ruolo nella nuova Roma che sta prendendo forma.

Fonte: Telegraaf