Inter forte su Ndicka: aperti i contatti con la Roma, già fissato il prezzo

Evan Ndicka e l’Inter, una pista che continua a prendere consistenza. Non si può ancora parlare di una vera trattativa, ma i dialoghi tra il club nerazzurro e la Roma sono ormai andati ben oltre un semplice sondaggio esplorativo. Sul tavolo c’è uno scenario che potrebbe animare il mercato delle prossime settimane e che ruota attorno a un altro nome pesante: Alessandro Bastoni.
Il difensore giallorosso rappresenta la prima scelta dell’Inter nel caso in cui il centrale della Nazionale dovesse lasciare Milano. Le due operazioni sono strettamente collegate: l’eventuale cessione di Bastoni aprirebbe infatti la strada all’assalto per Ndicka, individuato come il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.
L’Inter ha già approfondito il discorso con la Roma e conosce perfettamente le richieste economiche del club capitolino. I Friedkin, chiamati a realizzare cessioni entro il 30 giugno per rispettare i parametri del settlement agreement con la UEFA, valutano il cartellino dell’ivoriano tra i 30 e i 35 milioni di euro.
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La posizione della Roma è chiara. Ndicka è stato uno dei giocatori più affidabili dell’ultima stagione e Gasperini lo considera una pedina importante, tanto da averlo utilizzato prevalentemente al centro della difesa. Tuttavia il centrale resta uno dei profili in grado di garantire una plusvalenza significativa. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, il suo eventuale trasferimento genererebbe infatti un’importante entrata per le casse giallorosse. Intanto il difensore ha recentemente chiuso il rapporto professionale con il suo storico agente Michael Ncho, un dettaglio che si inserisce in una fase particolarmente delicata della sua carriera.
L’asse tra Roma e Milano, però, non riguarda soltanto Ndicka. Anche Manu Koné continua a essere monitorato dall’Inter, con i due club che potrebbero trovarsi nuovamente a discutere di più profili nel corso dell’estate. Sullo sfondo resta anche l’apprezzamento della Roma per Carlos Augusto, anche se un eventuale inserimento del brasiliano in uno scambio viene considerato improbabile per ragioni economiche e di bilancio. Da monitorare anche la pista Frattesi, in uscita dall’Inter: il giocatore piaceva tanto a Trigoria, da capire cosa ne pensa Gasp.
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Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero, Gasport
Le votazioni che si continuano a fare sono ridicole. Speriamo siano solo invenzioni giornalistiche… Ndicke a 30 milioni, Soule a 30 milioni per poi prendere Summerville con la stessa cifra (che vale la metà…). Kone che facciamo lo scambiamo con frattesi o con koopmainers?!?! Notizie da vomito.
poveri tifosi giallorossi…che ci tocca leggere.
la cosa grave è la mancanza di rispetto, perché se proprio devi, anche un club non di prima fascia di Premier, 10 mln sopra i ridicoli 35 di cui vi riempite la bocca, li mette facilmente.
concludo con una chicca; Bastoni 70/80 mln e Italia a casa ai mondiali.
Cioè vendono Bastoni e risparmiano “prelevando” ‘Ndika. La famosa vigna di papa Giulio, nota con altro nome, ha riaperto i battenti.
Certo che c’è di meglio che rinforzare l’Inter. Gasperini sarà d’accordo. Buona domenica
Naturalmente il prezzo lo fissa l’inda
Nelle 20 squadre di SerieA 19 possono solo comprare e una deve solo VENDERE : La ROMA !
L’Inter andasse a fare la spesa da un’altra parte e la Roma imparasse a valutare meglio i propri giocatori !!
I pezzi forti all’Inter è da suicidio.
ma è possibile che ogni giorno alcuni giornali devono tirare fuori un articolo di un nostro giocatore che va all”inter a prezzo scontato.
aiutatemi a capire loro vogliono per una riserva bisseck 50 milioni, e vorrebbero pagare ndicka 30. Per non parlare di kone che per loro vale meno di frattesi.
Campagna di stampa per l’Inter che non ha soldi e vorrebbe prendere per il collo la Roma offrendo meno di quello che chiedeva per la riserva Frattesi. La Roma non è obbligata a vendere Kone’ e Ndika al limite paga una multa anche basandosi sul fatto che il prossimo anno ha gli introiti Champions come garanzia
non capisco perché i nostri calciatori vanno ceduti per forza in Italia e a prezzi di saldo (come sempre). 35 ml per ndika secondo me sono pochi, se vai a prendere un qualsiasi altro difensore magari neanche forte come l’ivoriano come minimo te ne chiedono 50.
Sono preoccupato per Svilar…non cadrà in depressione vedendo che l’Inter si compra tutti i nostri e non lui pur avendo un portiere ormai bollito?
Non è giusto! Marotta ci vuole rispetto per Mile!
Si può evitare di vendere i migliori in Italia che oltre al fastidio di vederli con la maglia di una rivale offrono pure pochi soldi e delle contropartite ridicole?
che possono esserci contatti ce po ‘ pure sta’ che i prezzi li fanno i giornalisti o le valutazioni economiche non sono credibili
tra l’altro dalla società non esce per ora nulla l’unico comunicato uscito è su Massara poi tutto fuffo
qualcuno dovrà pur essere venduto, il problema è che per meno di 38-40 mln Ndicka non va venduto
Non è da Gasp privarsi di giocatori così importanti. Mi fido del nostro mister e del suo entourage.
Ricordate Frattesi 40 mln!!!! Ndicka non meno di 50!!!! NIENTE SCONTIIII
Bastoni a 70.
Ndicka a 30. Anzi gratis in cambio di Frattesi.
Basta questo a giudicare l’articolo.
Li aspetto tutti il 1/7, come ogni anno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.