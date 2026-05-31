Inter forte su Ndicka: aperti i contatti con la Roma, già fissato il prezzo

Evan Ndicka e l’Inter, una pista che continua a prendere consistenza. Non si può ancora parlare di una vera trattativa, ma i dialoghi tra il club nerazzurro e la Roma sono ormai andati ben oltre un semplice sondaggio esplorativo. Sul tavolo c’è uno scenario che potrebbe animare il mercato delle prossime settimane e che ruota attorno a un altro nome pesante: Alessandro Bastoni.

Il difensore giallorosso rappresenta la prima scelta dell’Inter nel caso in cui il centrale della Nazionale dovesse lasciare Milano. Le due operazioni sono strettamente collegate: l’eventuale cessione di Bastoni aprirebbe infatti la strada all’assalto per Ndicka, individuato come il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

L’Inter ha già approfondito il discorso con la Roma e conosce perfettamente le richieste economiche del club capitolino. I Friedkin, chiamati a realizzare cessioni entro il 30 giugno per rispettare i parametri del settlement agreement con la UEFA, valutano il cartellino dell’ivoriano tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La posizione della Roma è chiara. Ndicka è stato uno dei giocatori più affidabili dell’ultima stagione e Gasperini lo considera una pedina importante, tanto da averlo utilizzato prevalentemente al centro della difesa. Tuttavia il centrale resta uno dei profili in grado di garantire una plusvalenza significativa. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, il suo eventuale trasferimento genererebbe infatti un’importante entrata per le casse giallorosse. Intanto il difensore ha recentemente chiuso il rapporto professionale con il suo storico agente Michael Ncho, un dettaglio che si inserisce in una fase particolarmente delicata della sua carriera.

L’asse tra Roma e Milano, però, non riguarda soltanto Ndicka. Anche Manu Koné continua a essere monitorato dall’Inter, con i due club che potrebbero trovarsi nuovamente a discutere di più profili nel corso dell’estate. Sullo sfondo resta anche l’apprezzamento della Roma per Carlos Augusto, anche se un eventuale inserimento del brasiliano in uno scambio viene considerato improbabile per ragioni economiche e di bilancio. Da monitorare anche la pista Frattesi, in uscita dall’Inter: il giocatore piaceva tanto a Trigoria, da capire cosa ne pensa Gasp.

Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero, Gasport