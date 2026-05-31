Roma, non solo Totti: a Trigoria può tornare anche Giannini

La Roma del futuro potrebbe ripartire dalle sue bandiere. Non soltanto Francesco Totti, destinato a tornare nell’universo giallorosso in occasione del centenario del club, ma anche un altro simbolo della storia romanista potrebbe presto riabbracciare Trigoria.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la proprietà Friedkin sta lavorando per rafforzare ulteriormente il legame tra il club e la sua identità storica. Un progetto che punta a unire tradizione e competenze, sfruttando il ritorno in Champions League e l’avvicinarsi dei 100 anni della società per consolidare il rapporto con la tifoseria e rafforzare la struttura dirigenziale.

In questo contesto prende quota il nome di Giuseppe Giannini. Lo storico capitano giallorosso, ancora profondamente legato alla Roma, potrebbe tornare a Trigoria con un ruolo all’interno del settore giovanile. L’idea sarebbe quella di affidargli un incarico di direzione tecnica nel vivaio, portando esperienza, conoscenza dell’ambiente e un forte senso di appartenenza.

Giannini, che oggi ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile dell’Albalonga, non ha mai nascosto il proprio attaccamento ai colori giallorossi e accoglierebbe con entusiasmo una chiamata dalla società che ha segnato la sua carriera. La questione sarebbe seguita direttamente da Ryan Friedkin, atteso nei prossimi giorni nella Capitale.

Parallelamente resta aperto il tema della riorganizzazione del vivaio. Per il ruolo di responsabile del settore giovanile sarebbe stato individuato Frara, in uscita dal Frosinone, ma la Roma starebbe valutando anche l’inserimento di figure simboliche capaci di rappresentare la storia del club e trasmetterne i valori alle nuove generazioni.

In questo quadro si inserisce naturalmente anche Francesco Totti. Il suo ritorno dovrebbe iniziare con il ruolo di ambasciatore del centenario, ma all’interno della società c’è chi immagina per lui un percorso destinato a crescere nel tempo. Un’ipotesi condivisa anche da Gian Piero Gasperini, che considera l’ex capitano una figura dotata di importanti competenze tecniche. Il ritorno delle bandiere a Trigoria è infatti un tema particolarmente caro al nuovo allenatore, convinto che l’identità romanista possa rappresentare un valore aggiunto nella costruzione della Roma del futuro.

Fonte: Corriere dello Sport