Roma, chi può partire e chi no: Gasp vorrebbe tenere Konè

Meno di un mese alla scadenza del 30 giugno e una priorità assoluta: generare le plusvalenze necessarie per rispettare gli impegni economici del club. È questo il tema che continua a orientare le strategie della Roma sul mercato, in attesa dell’insediamento ufficiale del nuovo direttore sportivo e dell’avvio delle trattative più calde dell’estate.

In questa fase tutti ascoltano offerte e manifestazioni d’interesse, ma pochi affari sono realmente vicini alla conclusione. A Trigoria, però, esiste già una linea piuttosto chiara su chi può essere ceduto e su chi, invece, viene considerato parte integrante del progetto tecnico e quindi intoccabile.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, i nomi maggiormente esposti sul mercato sono quelli di Evan Ndicka, Matias Soulé e Niccolò Pisilli. Tre profili che, davanti a proposte ritenute adeguate, potrebbero lasciare la Capitale contribuendo in maniera significativa al capitolo plusvalenze: per Gasperini sono calciatori importanti ma non indispensabili, e una loro partenza sarebbe facilmente “assorbibile” rispetto ad altre.

All’estremo opposto ci sono gli intoccabili. Wesley, Malen e Svilar sono fuori dal mercato, tre punti fermi attorno ai quali costruire la Roma della prossima stagione, da proteggere anche davanti a offerte importanti. Per Gasp sono i top player su cui far ruotare la squadra del prossimo anno.

Nel mezzo si trova Manu Koné: non esattamente un intoccabile, ma un calciatore prezioso che il tecnico preferirebbe trattenere ancora a Roma. Il centrocampista francese continua ad avere estimatori sia in Italia sia all’estero, ma a Trigoria non sono intenzionati a prenderne in considerazione la cessione se non davanti a offerte irrinunciabili. Gasperini lo considera un perno della squadra e preferirebbe non privarsene. Per sedersi al tavolo e discutere concretamente del suo futuro servirebbe infatti un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno inevitabilmente decisive. La necessità di realizzare almeno una cessione importante resta concreta, ma l’obiettivo della Roma è trovare il giusto equilibrio tra esigenze di bilancio e competitività della rosa. Un compito delicato che accompagnerà tutte le scelte di mercato da qui alla fine di giugno.

Fonte: La Repubblica.