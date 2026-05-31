Calciomercato, Alajbegovic tra Roma e Napoli: la palla passa a D’Amico

Kerim Alajbegovic continua a guardare con interesse al calcio italiano. Il talento bosniaco del Bayer Leverkusen, uno dei profili più seguiti tra i giovani emergenti europei, avrebbe individuato nella Serie A la destinazione ideale per proseguire il proprio percorso di crescita.

A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui il classe 2007 avrebbe dato una corsia preferenziale all’Italia rispetto alle altre opportunità sul tavolo. Un’indicazione che potrebbe riaccendere la corsa di diversi club italiani interessati al suo cartellino. Tra questi c’è il Napoli, che nelle scorse settimane ha lavorato con continuità sull’operazione. Prima di compiere eventuali passi decisivi, però, il club partenopeo dovrà confrontarsi con Massimiliano Allegri. Sono infatti previsti incontri con il nuovo allenatore per capire se Alajbegovic rientrerà nei piani tecnici della prossima stagione.

Anche la Roma segue con attenzione l’evoluzione della vicenda. Il club giallorosso è alla ricerca di rinforzi offensivi e nelle ultime settimane il nome del giovane bosniaco è stato più volte accostato a Trigoria. Alajbegovic era un profilo particolarmente gradito a Frederic Massara, ma con il cambio alla direzione sportiva le valutazioni passeranno ora nelle mani di Tony D’Amico.

La Roma è comunque destinata a intervenire sul mercato degli esterni offensivi e il futuro del talento del Bayer Leverkusen potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle strategie del nuovo direttore sportivo e dalle priorità che verranno definite insieme al tecnico Gian Piero Gasperini.

Fonte: Fabrizio Romano