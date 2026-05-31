FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 31 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – D’Amico si muove: sondaggio per Zappacosta

La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare le corsie esterne. Secondo il Corriere dello Sport, Tony D’Amico avrebbe effettuato un primo sondaggio per Davide Zappacosta, uno dei fedelissimi di Gasperini ai tempi dell’Atalanta. L’esterno, già in giallorosso nella stagione 2019-20, si aggiunge alla lista dei profili valutati insieme a Dodô per rafforzare le fasce. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – Vucinic: “La Roma meritava la Champions”

Mirko Vucinic ha elogiato la stagione della Roma, culminata con il ritorno in Champions League: “La stagione è stata altalenante, ma alla fine hanno raggiunto l’obiettivo principale, ed è questo ciò che conta di più per il club e per tutti i tifosi”. L’ex attaccante giallorosso ha ricordato anche gli anni trascorsi con Luciano Spalletti: “Con lui ho vissuto stagioni splendide, porto con me bellissimi ricordi”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Chierico: “Roma da scudetto. Svilar? Non capisco Mou”

Odoacre Chierico promuove la stagione giallorossa e guarda in alto per il futuro: “Dopo un anno di rodaggio credo che dobbiamo andare a caccia del primo posto”. L’ex centrocampista difende Dybala e Pellegrini (“Li metto sullo stesso piano”), esalta Malen (“Determinante per la Champions”) e lancia una frecciata a Mourinho su Svilar: “Non capisco perché non lo facesse giocare… o forse sì, visto che il portiere era Rui Patricio”. (Il Tempo)

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