Roma, torna Totti: Gasp lo vuole come dirigente, incontro con Friedkin

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma sembra avvicinarsi sempre di più. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il futuro dell’ex capitano giallorosso all’interno del club.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai vicino un incontro con la proprietà per chiarire nel dettaglio ruolo, responsabilità e prospettive del possibile rientro di Totti a Trigoria. Un confronto atteso da entrambe le parti, soprattutto per comprendere quale spazio la società intenda realmente affidargli nel nuovo corso.

L’idea che starebbe prendendo sempre più quota va ben oltre quella di un semplice ambasciatore del centenario. Gian Piero Gasperini sarebbe infatti favorevole all’inserimento di Totti in una posizione operativa, sfruttando la sua profonda conoscenza del calcio e dell’ambiente romanista. Nelle intenzioni del tecnico, l’ex numero dieci potrebbe diventare una figura di collegamento tra squadra e società, contribuendo alla gestione quotidiana del gruppo, esprimendo valutazioni tecniche, osservando giovani talenti e collaborando in particolari situazioni legate alla crescita della squadra o al recupero di giocatori che attraversano momenti difficili.

Il tema dovrebbe essere affrontato concretamente non appena verrà completato l’iter che porterà all’ufficializzazione di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Già nei mesi scorsi il consulente dei Friedkin, Ed Shipley, aveva sottoposto a Totti una proposta biennale come Century Ambassador, con un compenso compreso tra i 500 e i 600 mila euro annui. Un’offerta che non aveva convinto pienamente l’ex capitano, anche alla luce delle attività professionali che oggi fanno parte della sua quotidianità.

Adesso, però, lo scenario potrebbe essere cambiato. La proprietà starebbe valutando una nuova proposta economicamente più importante, che potrebbe arrivare a circa un milione di euro a stagione e soprattutto prevedere mansioni più ampie e un coinvolgimento diretto nelle attività del club. Un’ipotesi che avrebbe raccolto anche il sostegno di Gasperini, il quale avrebbe affrontato nuovamente l’argomento con Ryan Friedkin nelle scorse settimane. La sensazione è che il dossier Totti stia entrando nella fase decisiva e che il ritorno della bandiera più rappresentativa della storia romanista non sia mai stato così vicino.

Fonte: La Gazzetta dello Sport