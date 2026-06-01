Greenwood-Roma, parte l’assalto: pronta un’offerta da 40 milioni. E rispunta Paixao

Mason Greenwood è molto più di una suggestione. È il grande obiettivo della Roma per rinforzare l’attacco e regalare a Gian Piero Gasperini il giocatore individuato come priorità assoluta per il nuovo corso giallorosso.

Secondo quanto riportato da Leggo, nelle prossime ore il club capitolino è pronto a muovere i primi passi concreti per l’attaccante inglese del Marsiglia. Sul tavolo dovrebbe arrivare una prima proposta da 40 milioni di euro più bonus, una cifra che testimonia la volontà della Roma di provare davvero ad affondare il colpo.

La strada, però, resta in salita. Il Marsiglia ha la necessità di fare cassa, ma allo stesso tempo punta a massimizzare l’incasso dalla cessione del proprio gioiello. Le richieste del club francese si aggirerebbero infatti attorno ai 50 milioni di euro, una valutazione che obbligherà la Roma a trattare. A Trigoria, tuttavia, c’è ottimismo. Greenwood ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione giallorossa, soprattutto dopo la qualificazione in Champions League. Un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante nel prosieguo della trattativa. Inoltre, secondo la ricostruzione del quotidiano, il ritorno in Premier League non sarebbe una priorità per il giocatore, anche alla luce delle vicende giudiziarie che hanno accompagnato gli ultimi anni della sua carriera.

Gasperini lo considera il profilo ideale per completare il reparto offensivo accanto a Donyell Malen. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, unita alla qualità nell’uno contro uno e alla facilità nel trovare la porta, lo rendono il candidato perfetto per il calcio che ha in mente il tecnico.Mentre si lavora sul fronte Greenwood, la Roma continua a pianificare anche gli altri interventi offensivi.

Sul versante opposto del tridente arriverà infatti un ulteriore rinforzo. Nella lista dei profili seguiti figurano Crysencio Summerville, seguito anche dal Tottenham, Christos Tzolis e Igor Paixao, giocatore già conosciuto da Gasperini e D’Amico dai tempi dell’Atalanta. Nel frattempo prende forma anche il futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo dell’argentino appare sempre più vicino e un indizio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club, che nelle ultime ore hanno pubblicato un’immagine del tatuaggio della Joya accompagnato dalla scritta “Para siempre”.

Diversa, invece, la situazione di Kerim Alajbegovic. Il giovane talento bosniaco, seguito con attenzione nei mesi scorsi, non sarebbe più tra le priorità del club dopo l’addio di Frederic Massara. La Roma accelera. E il primo grande obiettivo dell’estate continua ad avere un nome e un cognome: Mason Greenwood.

Fonte: Leggo