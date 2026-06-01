Gasp riparte da Wesley e chiede un altro titolare sulle fasce

Wesley si prepara a vivere il suo primo Mondiale con il Brasile, ma a Trigoria c’è già chi pensa al futuro. Il laterale giallorosso rappresenta una delle certezze da cui ripartirà la Roma della prossima stagione, tanto che la società è già al lavoro per completare un reparto esterni destinato a essere uno dei punti di forza della squadra.
L’impatto del brasiliano in Serie A è stato immediato. Arrivato dal Flamengo nell’estate del 2025 per circa 25 milioni di euro, ha chiuso la stagione con cinque reti e un ruolo da protagonista nella corsa alla qualificazione in Champions League. Un rendimento che ha fatto lievitare rapidamente la sua valutazione: secondo il CIES, oggi il suo valore oscilla tra i 50 e i 58 milioni di euro.
A confermare la crescita del giocatore sono arrivate anche le parole di Carlo Ancelotti dal ritiro del Brasile: “È andato molto bene alla Roma come terzino sinistro. È stata una sorpresa. Ma abbiamo bisogno di lui qui come terzino destro”. Non è un caso che Gasperini e D’Amico lo avessero già individuato come rinforzo ideale ai tempi dell’Atalanta. La trattativa sembrava destinata a chiudersi nell’estate del 2024, salvo poi saltare all’ultimo momento. A distanza di due anni, il dirigente ritrova finalmente il giocatore che aveva cercato di portare a Bergamo.
Accanto a Wesley, la Roma conta di confermare anche Celik. Il turco sembrava vicino all’addio nel gennaio 2025, quando il Fulham aveva manifestato interesse nei suoi confronti, ma la sua permanenza è stata fortemente voluta prima da Ranieri e poi da Gasperini. I colloqui per il rinnovo sono in corso, anche se resta una distanza di circa 600 mila euro tra domanda e offerta. Il giocatore ha già respinto l’ipotesi di un ritorno in Turchia e la sua priorità resta quella di continuare l’avventura in giallorosso.
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Nelle rotazioni rientra anche Rensch, protagonista inatteso della rincorsa alla Champions e autore di quattro assist stagionali, un dato che lo colloca alle spalle soltanto di Soulé e Dybala nella classifica interna della squadra. Diversa la situazione sulla corsia opposta. Tsimikas ha già salutato e farà ritorno al Liverpool, mentre il futuro di Angelino resta tutto da definire. I problemi fisici ne hanno limitato fortemente il rendimento e l’ultima gara disputata dal primo minuto risale addirittura al 28 settembre contro il Verona. Al termine delle vacanze è previsto un confronto con società, allenatore e direttore sportivo per capire quale strada intraprendere.
Proprio per questo la Roma si sta già guardando intorno. L’obiettivo è aggiungere un altro titolare sulle fasce per aumentare il livello della rosa. Dodô continua a piacere, ma al momento non risultano passi avanti concreti. Per la corsia sinistra, invece, i nomi seguiti con maggiore attenzione sarebbero quelli di Methalie del Tolosa e di Obrador, giocatore di proprietà del Benfica. Con una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Champions League, il reparto esterni è destinato a essere uno dei cantieri principali dell’estate giallorossa.
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Fonte: Il Messaggero
Prima di fracassarci il cervello con gli attaccanti ( già i giornalai hanno iniziato prima ancora che arrivi il ds ) la cosa più sensata è prendere un altro terzino di livello. Ovviamente ci vuole anche un esterno d’attacco di sinistra. Mi sembrano le priorità prima di fantasticare
Comunque, anche da questo semplice articolo, una goccia in mezzo a tanti altri, si vede come il calcio italiano, inteso come movimento, sia da rifondare. Non si parla di acquisti nostrani manco per scherzo, nelle chiacchiere estive. Figuriamoci
Magari trovarne uno a sx di pari valore…
In più, rientreranno Abdul e Mannini..
Speriamo facciano le scelte giuste…
A sinistra mi piacerebbe Udogie, visto che probabilmente, al Tottenham quest’anno dovranno rivedere strategie e programmi.
Come 2* Gallo del Lecce che si libera a zero, affidabile…
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