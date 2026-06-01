Gasp riparte da Wesley e chiede un altro titolare sulle fasce

Wesley si prepara a vivere il suo primo Mondiale con il Brasile, ma a Trigoria c’è già chi pensa al futuro. Il laterale giallorosso rappresenta una delle certezze da cui ripartirà la Roma della prossima stagione, tanto che la società è già al lavoro per completare un reparto esterni destinato a essere uno dei punti di forza della squadra.

L’impatto del brasiliano in Serie A è stato immediato. Arrivato dal Flamengo nell’estate del 2025 per circa 25 milioni di euro, ha chiuso la stagione con cinque reti e un ruolo da protagonista nella corsa alla qualificazione in Champions League. Un rendimento che ha fatto lievitare rapidamente la sua valutazione: secondo il CIES, oggi il suo valore oscilla tra i 50 e i 58 milioni di euro.

A confermare la crescita del giocatore sono arrivate anche le parole di Carlo Ancelotti dal ritiro del Brasile: “È andato molto bene alla Roma come terzino sinistro. È stata una sorpresa. Ma abbiamo bisogno di lui qui come terzino destro”. Non è un caso che Gasperini e D’Amico lo avessero già individuato come rinforzo ideale ai tempi dell’Atalanta. La trattativa sembrava destinata a chiudersi nell’estate del 2024, salvo poi saltare all’ultimo momento. A distanza di due anni, il dirigente ritrova finalmente il giocatore che aveva cercato di portare a Bergamo.

Accanto a Wesley, la Roma conta di confermare anche Celik. Il turco sembrava vicino all’addio nel gennaio 2025, quando il Fulham aveva manifestato interesse nei suoi confronti, ma la sua permanenza è stata fortemente voluta prima da Ranieri e poi da Gasperini. I colloqui per il rinnovo sono in corso, anche se resta una distanza di circa 600 mila euro tra domanda e offerta. Il giocatore ha già respinto l’ipotesi di un ritorno in Turchia e la sua priorità resta quella di continuare l’avventura in giallorosso.

Nelle rotazioni rientra anche Rensch, protagonista inatteso della rincorsa alla Champions e autore di quattro assist stagionali, un dato che lo colloca alle spalle soltanto di Soulé e Dybala nella classifica interna della squadra. Diversa la situazione sulla corsia opposta. Tsimikas ha già salutato e farà ritorno al Liverpool, mentre il futuro di Angelino resta tutto da definire. I problemi fisici ne hanno limitato fortemente il rendimento e l’ultima gara disputata dal primo minuto risale addirittura al 28 settembre contro il Verona. Al termine delle vacanze è previsto un confronto con società, allenatore e direttore sportivo per capire quale strada intraprendere.

Proprio per questo la Roma si sta già guardando intorno. L’obiettivo è aggiungere un altro titolare sulle fasce per aumentare il livello della rosa. Dodô continua a piacere, ma al momento non risultano passi avanti concreti. Per la corsia sinistra, invece, i nomi seguiti con maggiore attenzione sarebbero quelli di Methalie del Tolosa e di Obrador, giocatore di proprietà del Benfica. Con una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Champions League, il reparto esterni è destinato a essere uno dei cantieri principali dell’estate giallorossa.

Fonte: Il Messaggero