Konè, la Roma gela l’Inter: chiesti 50 milioni, i nerazzurri ora puntano Jones

Manu Koné resta uno dei nomi più caldi del mercato romanista, ma chi vorrà portarlo via da Trigoria dovrà presentarsi con un’offerta all’altezza delle aspettative del club. La Roma, infatti, è chiamata a realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno, ma non sembra intenzionata a concedere sconti per uno dei giocatori più apprezzati della rosa.
Tra le società che seguono con maggiore attenzione il centrocampista francese c’è l’Inter. I nerazzurri avevano già provato ad avvicinarsi a Koné la scorsa estate, arrivando a discutere un’operazione da circa 35 milioni di euro più bonus. Oggi, però, lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma valuta il classe 2001 circa 50 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dall’Inter, soprattutto alla luce della necessità dei giallorossi di fare cassa entro la fine di giugno.
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Per questo motivo il club milanese starebbe valutando alternative. In cima alla lista sarebbe salito Curtis Jones del Liverpool, centrocampista che avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, a cui andrebbe eventualmente aggiunta una percentuale sulla futura rivendita.
Per il momento il club giallorosso non arretra e fa la voce grossa. Se dovrà rinunciare a uno dei suoi pezzi più pregiati, vuole che il sacrificio venga compensato da una proposta ritenuta adeguata al valore del giocatore. L’Inter è avvertita.
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Fonte: Corriere dello Sport
la vigna dei….. è finita
i Ds prima gonfiavano gli acquisti e sottostimavano le vendite
Una società che si rispetti come sembra ora, non si fa prendere per il collo !!!
E so pure pochi…
minimo 50milioni se farà un buon mondiale il psg arriva subito a 70milioni
Ma esiste solo l’Inter? Se proprio ti devi privare del più forte centrocampista in rosa lo vendi all’ estero non ad una squadra italiana
Sapevo che sarebbe uscita l’auto – smentita. Lo scambio Frattesi – Konè non poteva essere altro che una balla megalattica, triste chi ci ha creduto. Semplice invenzione giornalistica
Attendo le prossime ritrattazioni… Tipo quella che Gasperini vorrebbe Totti come dirigente.
Nulla da ridire contro l’ex Capitano ma dopo quanto è accaduto con Mr Ranieri, credere a sta “notizia” mi rimane alquanto difficile
50mln è pure poco.
e che si aspettavano che la Roma accettasse quelle offerte ridicole che abbiamo letto in questi giorni? ma poi non ho capito la Roma deve diventare la loro succursale? la Juve quando vendeva lo faceva all’ estero evitava di rinforzare squadre italiane
50 sono pochi per il valore attuale del giocatore, anche se non segna mai e’ in grado di fare la differenza nel campionato di serie A, dopo la coppa del mondo da titolare 60/70 milioni sono possibili per le squadre di premier.
Meglio pagare la penale e venderlo dopo, il centrocampo dell’inter e’ piu forte e con lui saremmo dietro per altri 3 anni almeno.
Se Gasperini vuole vincere nei prossimi 2/3 anni non possiamo rafforzarli.( pagheranno 40/45 per Palestra).
no aspetta che forse ci danno frattesi in cambio
ahahahahahhaha la Roma ad agosto ha risposto 60 e dopo il mondiale non basteranno più. ma poi vuole inserire frattesi come contropartita che qui farebbe panchina anche a pisilli. il coraggio loro🤣🤣🤣🤣
” Una cifra considerata elevata dall’Inter, soprattutto alla luce della necessità dei giallorossi di fare cassa entro la fine di giugno.”
Avete capito cosa hanno scritto?
Ehhh ma come , chiedete 50 mln nonostante vi servono i soldi per il fpf??
A parte il fatto che 50 mln so pure pochi per me.
Ma a voi manco Celik gratis vi farei prendere .
Certo che ve la cantate e suonate da soli Kone’ non è in vendita almeno di un’ offerta Monster proveniente dall’ estero però non in Italia
e chi lo decide , il Guercio, che la Roma deve far cassa entro il 30 Giugno ? I pifferai magici delle strisciate fanno il mercato senza l’oste, è finito il tempo dello strapotere economico e dei furti sul campo a ripetizione, nonostante tutto il FP e il Var hanno quasi equiparato club di serie A.
mbeh…con questo caldo, rimanere gelati, deve essere un bel sollievo😂😂
Ahahahhh
Dopo il mondiale ne vale almeno 70.
Secondo i vassalli (antiromanisti) del corriere dello sport, gelare gli strisciati di Marotta é chiedere 50 M.
Consiglio spassionato ai vassalli, sarebbe professionalmente corretto citare la Fonte?
Mi chiedo, questi scappati di casa del corriere, sono capaci d’interloquire nella lingua madre del presidente della Roma?
Penso di non sbagliare se dico di No!!!!!!!!!!!!!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.