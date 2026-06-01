Konè, la Roma gela l’Inter: chiesti 50 milioni, i nerazzurri ora puntano Jones

Manu Koné resta uno dei nomi più caldi del mercato romanista, ma chi vorrà portarlo via da Trigoria dovrà presentarsi con un’offerta all’altezza delle aspettative del club. La Roma, infatti, è chiamata a realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno, ma non sembra intenzionata a concedere sconti per uno dei giocatori più apprezzati della rosa.

Tra le società che seguono con maggiore attenzione il centrocampista francese c’è l’Inter. I nerazzurri avevano già provato ad avvicinarsi a Koné la scorsa estate, arrivando a discutere un’operazione da circa 35 milioni di euro più bonus. Oggi, però, lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma valuta il classe 2001 circa 50 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dall’Inter, soprattutto alla luce della necessità dei giallorossi di fare cassa entro la fine di giugno.

Per questo motivo il club milanese starebbe valutando alternative. In cima alla lista sarebbe salito Curtis Jones del Liverpool, centrocampista che avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, a cui andrebbe eventualmente aggiunta una percentuale sulla futura rivendita.

Per il momento il club giallorosso non arretra e fa la voce grossa. Se dovrà rinunciare a uno dei suoi pezzi più pregiati, vuole che il sacrificio venga compensato da una proposta ritenuta adeguata al valore del giocatore. L’Inter è avvertita.

Fonte: Corriere dello Sport