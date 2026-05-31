Dovbyk e Vaz ai saluti: la Roma apre al prestito. Aperta la corsa al vice-Malen

Due anni fa arrivava dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della Liga con 24 reti. Oggi il futuro di Artem Dovbyk appare sempre più lontano dalla Roma. L’attaccante ucraino non è riuscito a replicare nella Capitale i numeri mostrati in Spagna e le ultime stagioni sono state segnate da rendimento altalenante e problemi fisici. I 20 gol complessivi realizzati in due anni non hanno giustificato l’investimento da quasi 40 milioni effettuato dal club nel 2024.

Anche il rapporto tecnico con Gasperini non è mai realmente decollato. Nell’ultima stagione il centravanti ha chiuso con appena tre reti e due infortuni che lo hanno costretto a restare fermo per 178 giorni. Il più grave è stato quello alla coscia sinistra che ha richiesto un intervento chirurgico e lo ha tenuto fuori per diversi mesi.

La Roma è pronta ad ascoltare offerte. Rispetto alla scorsa estate, quando si cercò senza successo una sistemazione fino agli ultimi giorni di mercato, oggi il club sarebbe disposto a valutare anche formule più morbide, come un prestito con diritto di riscatto. Finora, però, non sono arrivate proposte concrete e pesa anche l’ingaggio da 3,5 milioni di euro.

In uscita potrebbe esserci anche Vaz. Arrivato a gennaio per circa 25 milioni, ha trovato pochissimo spazio e la soluzione preferita sarebbe un prestito che gli permetta di giocare con continuità senza generare una minusvalenza immediata.

Per il ruolo di vice-Malen, invece, la Roma continua a riflettere. Gasperini immagina un attaccante con caratteristiche diverse dall’olandese, forte nel gioco aereo e capace di far salire la squadra. Zirkzee era stato individuato come profilo ideale, ma al momento la pista si è raffreddata. Scamacca continua a spingere per un ritorno a Trigoria, ma l’Atalanta ha esercitato il rinnovo fino al 2028 e non sembra intenzionata ad aprire la porta. Resta sul tavolo anche il nome di Pinamonti, proposto dall’agente Riso, anche se la priorità della Roma continua a essere il rafforzamento delle fasce offensive.

Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport.